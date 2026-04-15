Γιαννιτσά: Πάρκο ποδηλασίας με πίστα τροχοσανίδας στον Πλατανότοπο

Ένα σύγχρονο πάρκο ποδηλασίας με πίστα τροχοσανίδας πρόκειται να κατασκευαστεί στα Γιαννιτσά, στο πλαίσιο έργου προϋπολογισμού 450.000 ευρώ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στον Αναπτυξιακό Στόχο «Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Ανασχηματισμός» και την Προτεραιότητα «Πράσινες Πόλεις» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το νέο πάρκο που θα κατασκευαστεί στον χώρο του Πλατανότοπου, δίπλα και νότια από το υπό κατασκευή κολυμβητήριο, θα περιλαμβάνει σύγχρονο πάρκο ποδηλασίας, ειδική πίστα τροχοσανίδας, χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας για νέους, ασφαλείς και οργανωμένες υποδομές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πέλλας, πρόκειται να καλύψει μια πραγματική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας, προσφέροντας διέξοδο άθλησης κυρίως στους νέους, οι οποίοι μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσαν ακατάλληλους και συχνά επικίνδυνους χώρους εντός της πόλης.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υποβληθεί η σχετική πρόταση και να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

