Γιάννης Αγγελάκας: «Ο Μεγάλος Μαθητής κι ο Μικρός Δάσκαλος»

Ο Γιάννης Αγγελάκας δεν είναι μόνο ένας εξαιρετικός μουσικός και τραγουδιστής που έχει αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό πεντάγραμμο μέσα από το ροκ συγκρότημα «Τρύπες», το οποίο μεγαλούργησε τις δεκαετίες του ΄80 και του ΄90.

Είναι, επίσης, κι ένας σπουδαίος στιχουργός που η γραφή του φλερτάρει έντονα με την ποίηση, ενώ αξέχαστη έχει μείνει η ερμηνεία του ως ηθοποιός στην ταινία του Νίκου Νικολαϊδη, «Ο χαμένος τα παίρνει όλα» το 2002, όπου θα υπογράψει και τη μουσική.

Μέσα στη δημιουργική του διαδρομή έως σήμερα, ως πνεύμα ανήσυχο, απέφυγε συνειδητά να παγιδευτεί σε μια εμπορική μανιέρα κι ήταν πάντα ανοιχτός σε νέες συνεργασίες, πειραματισμούς και αναζητήσεις.

Πέρα, όμως, από τη μουσική μέσα από την οποία τον έχει γνωρίσει το ευρύ κοινό, ο Γιάννης Αγγελάκας έχει αφήσει το στίγμα του και στα γράμματα μέσα από βιβλία με στίχους και ποιήματα: «Σάλια, μισόλογα και τρύπιοι στίχοι» (εκδόσεις Λιβάνη, 1996, «Πώς τολμάς και νοσταλγείς, τσόγλανε;» (εκδόσεις Λιβάνη, 1999), «Για την καρδιά ενός κτήνους 1985-2000» (Εκδόσεις Λιβάνη, 2001), «Η γελαστή ανηφόρα (All Together Now», 2013) καθώς και μέσα από βιβλία με πεζά: «Ο Μεγάλος Μαθητής και ο Μικρός Δάσκαλος» (εκδόσεις Καστανιώτη, 2015) και «Ο Τίγρης, Το Κοράκι Κι Ο Θεός» (εκδόσεις Καστανιώτη, 2023).

Ειδικότερα στο «Ο Μεγάλος Μαθητής και ο Μικρός Δάσκαλος», ένα βιβλίο με φιλοσοφική «αύρα», ο συγγραφέας καταθέτει σε μορφή αφορισμών σκέψεις και υπαρξιακές αγωνίες μέσα από ένα ιδιότυπο διαλογικό αφήγημα. Διαβάζουμε σχετικά στο οπισθόφυλλο του βιβλίου:

«Ο Δάσκαλος και ο Μαθητής κουβεντιάζουν. Κι όσο κουβεντιάζουν λύνονται ένας ένας οι γρίφοι, και αποκαλύπτονται τα μυστήρια του άπειρου σύμπαντος, της αιώνιας δημιουργικής ψυχής και της ανθρώπινης βλακείας.

Πρόκειται για ένα φωτεινό ανάγνωσμα.

Για ένα βιβλίο που δεν χρειάζεται λαμπαντέρ τα βράδια, όταν το διαβάζετε.

Είναι εύχρηστο, οικονομικό, εύληπτο, και έχει και ζωγραφιές για να ξεκουράζεται το μυαλό.

Σας αξίζει!».

Σε έναν από τους διαλόγους του Δασκάλου με τον Μαθητή, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την αισθητική, την ηθική και τη μεταξύ τους σχέση. Ιδού η στιχομυθία τους:

«ΜΜ: Τι είναι η αισθητική δάσκαλε;

ΜΔ: Η αισθητική είναι ένα πεδίο εντός του οποίου κάθε άνθρωπος ανάλογα με την εκπαίδευσή του, την καλλιέργειά του και τις εμπειρίες του τοποθετείται πάνω στο τι είναι όμορφο και το τι είναι άσχημο κι άρα στο τι είναι καλό και τι είναι κακό.

ΜΜ: Το τι είναι καλό ή κακό, δάσκαλε, είναι ηθικό πρόβλημα κι όχι αισθητικό.

ΜΔ: Η αισθητική και η ηθική επικοινωνούν υπογείως.

ΜΜ: Δεν συμφωνώ, δάσκαλε. Εμένα, για παράδειγμα, μου αρέσουν και με συγκινούν οι ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά με έναν φανατικό χριστιανό διαφωνούμε πάνω στο θέμα του προγαμιαίου έρωτα.

ΜΔ: Μην μπερδεύεις τους φανατικούς χριστιανούς με τους καλούς χριστιανούς.

ΜΜ: Δηλαδή και οι φανατικοί κομμουνιστές δεν είναι καλοί κομμουνιστές, δάσκαλε;

ΜΔ: Αυτά τα χαοτικά φαινόμενα θα τα συζητήσουμε την ώρα της ψυχοπαθολογίας».