Για ΒΟΑΚ και γραμμή Υψηλής Τάσης ενιαία χωροθέτηση ζητά ο Αποκόρωνας

Με ομοφωνία και αίσθημα ιστορικής ευθύνης, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αποκορόρωνου, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Δημάρχου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη, για την ενιαία και συνδυαστική χωροθέτηση του νέου ΒΟΑΚ και της γραμμής Υψηλής Τάσης Χανιά–Δαμάστα στον ίδιο αναπτυξιακό διάδρομο, με τεχνικά ενσωματωμένη διέλευση της ενεργειακής υποδομής.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η απόφαση αυτή αποτελεί μια καθαρή πολιτική θέση υπέρ του ορθολογικού σχεδιασμού, της θεσμικής συνέπειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ταυτόχρονη ανάπτυξη δύο έργων εθνικής κλίμακας στον ίδιο γεωγραφικό άξονα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Η ενιαία χωροθέτηση,μειώνει δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη διάσπαση του τοπίου, περιορίζει τον κίνδυνο πυρκαγιών και τεχνικών αστοχιών και αποτρέπει τον διπλασιασμό απαλλοτριώσεων και δεσμεύσεων ιδιοκτησιών.Επίσης διασφαλίζει οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμηση δημόσιων πόρων και επιτρέπει συνολική και όχι αποσπασματική περιβαλλοντική αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων».

Επίσης στην ανακοίνωση σημειώνεται:

«Η πρακτική αυτή εναρμονίζεται με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αρχές ολοκληρωμένου σχεδιασμού υποδομών και με τις συνταγματικές επιταγές προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Ο Αποκόρωνας είναι τόπος ζωντανός, με οικισμούς, αγροτική παραγωγή, τουριστική δραστηριότητα, πολιτιστικό απόθεμα και φυσικά οικοσυστήματα υψηλής αξίας. Η άναρχη, σωρευτική επιβάρυνση υποδομών χωρίς στρατηγικό συντονισμό υπονομεύει το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής και δημιουργεί μόνιμο περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος. Η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών, η προστασία της ιδιοκτησίας και η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής δεν είναι διαπραγματεύσιμες παράμετροι ανάπτυξης».

«Ο Δήμος Αποκορώνου έχει ήδη κινηθεί θεσμικά, ζητώντας πλήρη διαφάνεια, τεχνικά στοιχεία και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στηρίζει ρητά την πρόταση για ενιαία χωροθέτηση ΒΟΑΚ και γραμμής Υψηλής Τάσης και τεκμηριώνει ότι η αποσπασματική ανάπτυξη των δύο έργων αντιβαίνει στις αρχές ορθολογικού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης. Η απόφαση αποστέλλεται ως ενισχυτικό στοιχείο στα αρμόδια Υπουργεία και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο πλαίσιο των θεσμικών ενεργειών του Δήμου. Η ομοφωνία της απόφασης στέλνει ένα καθαρό μήνυμα: “Όταν πρόκειται για τον τόπο μας, δεν υπάρχουν παρατάξεις. Υπάρχει κοινή ευθύνη”», σημειώνει ο κ. Κουκιανάκης.