menu
28.4 C
Chania
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Για τον Νικόλαο Παπαδάκη (Παπαδή)

Πηνελόπη Ντουντουλάκη
Πηνελόπη Ντουντουλάκη
0

ΑΕΙ ΜΝΗΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΙΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΝ ΑΝΗΛΩΣΑΣ  ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΤΑΥΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝ∆ΡΟΣ ΕΤΙ ΑΝΕ∆ΕΙΞΑΣ.
ΝΥΝ ΑΝΑΠΑΥΟΥ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ, Ω ΠΑΠΑ∆Η ΝΙΚΟΛΑΕ.

Η πορεία κάθε ανθρώπου, από τη στιγµή του ερχοµού του στον κόσµο, κατευθύνεται προς τη δύση. Εκεί που µακρύκλωνα δέντρα ρίχνουν θεόρατους ίσκιους στη θάλασσα, εκεί που πνέει ο άνεµος ελεύθερα και ορµητικά, εκεί που οι περιφρονητές της Ύλης συναντούν πάνσοφους ερηµίτες και όλοι γνωρίζουν πια πως το Τέλος δεν είναι παρά το τίµηµα που καταβάλλεται  την ώρα που ένας Κύκλος κλείνει.
Ένας αφοσιωµένος της Ευθύνης έκλεισε αθόρυβα τον κατάφορτο από δηµιουργικές σκέψεις και αγωνίες κύκλο της ζωής του, έχοντας φέρει εις πέρας τεράστιο έργο τόσο στο Εθνικό  Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», του οποίου διετέλεσε αδιάλειπτα, από το ξεκίνηµά του, Γενικός  ∆ιευθυντής, όσο και στο Ίδρυµα «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», το οποίο επίσης υπηρέτησε από τη θέση του Αντιπροέδρου του ∆.Σ.  Ήταν, και τα δύο αυτά ιδρύµατα, καρποί έµπνευσης του  «Παππούλη της Κρήτης», Μητροπολίτη Κισσάµου και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη, του οποίου το όραµα ο Νικόλαος Παπαδάκης υπηρέτησε µε ζήλο και τη Μνήµη τίµησε µε συνέπεια.
Παράλληλα µε την ιδιότητά του ως νοµικού, ασχολήθηκε µε την ιστορική έρευνα και συγγραφή, για να κληροδοτήσει στους φιλίστορες ερευνητές του µέλλοντος σηµαντική παρακαταθήκη. Ο πλούσιος ίσκιος του Ελευθέριου Βενιζέλου δρόσιζε, σαν αιωνόβιος πλάτανος, τις ώρες της ακατάπαυστης εργασίας και του µόχθου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εθελοθυσίας, το οµώνυµο Ίδρυµα απέκτησε το κύρος που σήµερα έχει σε πανελλαδική αλλά και πολύ ευρύτερη κλίµακα.
Γέννηµα του Βάµου, παιδί του Αποκόρωνα,σέµνυµα των ιστορικών τόπων και σταθµών του αγώνα του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο διακεκριµένος επιστήµονας δηµιούργησε, µε την αγαπηµένη σύντροφο της ζωής του Μαρίνα Φανουράκη, ιατρό η οποία λάµπρυνε µε την ευγενική παρουσία και την προσφορά της το Νοσοκοµείο Χανίων, µια ευτυχισµένη οικογένεια και µαζί καµάρωσαν το µεγάλωµα των παιδιών τους. Ένα αδυσώπητο πεπρωµένο έµελλε να ανακόψει τη γεµάτη αρµονία και όνειρα ζωή.
Στον µεγάλο αυτό χαλασµό κατόρθωσε να αντιπαλέψει τον µέγιστο πόνο. Βάδισε όρθιος και µε ψηλά το κεφάλι, προσηλωµένος στον δρόµο της ευθύνης, µέχρι την τελευταία στιγµή.
Του Βάµου το τρανό χωριό θρηνεί για τη θανή σου
κι απόκειες θα πορεύεται µε την αθιβολή σου.
Θ΄αναθιβάλει προτινά γέλια, φωνές, τραγούδια
πάνω στο δρόµο του σκολειού πολύχρωµα λουλούδια.
Θ΄αναθιβάλει τσι σπουδές, κόπους, χαρές και ζάλα
σε µονοπάτια δύσκολα, σπουδαία και µεγάλα.
Απ’ το Αλώνι του Χατζή ο κήπος σου θ΄απλώνει
πάντα κλωνάρια ολόδροσα για να σε στεφανώνει
εκεί, εις του Παράδεισου τα ειρηνικά τα µέρη
όπου αιώνιας Άνοιξης θα σ’ ακλουθά τ’ αγέρι!

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum