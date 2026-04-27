Για το θερινό σχολείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων ενημερώθηκε η υπουργός παιδείας

Το περίπτερο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στο Athens Summer Camp Festival στο Ζάππειο επισκέφτηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «την υπουργό υποδέχτηκε ο διευθυντής του φεστιβάλ Ματθαίος Φραντζεσκάκης στην οποία παρουσίασε την ιδέα και το περιεχόμενο του «Θερινού Σχολείου Κινηματογράφου» / «Cinema Summer Camp» Ντοκιμαντέρ, Πολιτισμός, Παράδοση, Ιστορία και Διατροφή της Κρήτης του Chania Film Festival ως μια καινοτόμο διοργάνωση η οποία συνδυάζει δημιουργικές διακοπές και την γνωριμία με το Ντοκιμαντέρ. Αναφέροντας ότι αποτελεί μια δομημένη εμπειρία δημιουργικών διακοπών για έφηβους και έφηβες.

Η υπουργός Παιδείας εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον της για την δράση σημειώνοντας ότι θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό ότι συνδυάζει οπτικοακουστικό και κινηματογραφικό γραμματισμό και την γνωριμία με τον πολιτισμό, την παράδοση και την διατροφή της Κρήτης. Επισημαίνοντας ότι θεωρεί ιδιαίτερα θετικό στοιχείο την διασύνδεση του πολιτισμού και της δημιουργίας με τον τουρισμό και τον τοπικό πολιτισμό.

Παράλληλα επισήμανε την διαχρονική στήριξη [ αιγίδα ] του υπουργείου Παιδείας στις δράσεις του φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων ενώ έγινε και σύντομη αναφορά στο πρόσφατο 2ο επιστημονικό συνέδριο οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού γραμματισμού που διοργάνωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Σημειώνουμε ότι -για το 2026- το 5ο «Θερινό Σχολείο Κινηματογράφου» / «Cinema Summer Camp» Ντοκιμαντέρ, Πολιτισμός, Παράδοση, Ιστορία και Διατροφή της Κρήτης του Chania Film Festival θα πραγματοποιηθεί 5-12 Ιουλίου στο ΜΑΙΧ.

Πληροφορίες στο https://summercamp.chaniafilmfestival.com/»