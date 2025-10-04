Για το Πειραµατικό Λύκειο

Μιας και βρισκόµαστε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ας ευχηθούµε καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά και τους δασκάλους τους.

Στην πόλη µας, φέτος, εγκαινιάστηκε η µεταστέγαση του Πειραµατικού Λυκείου, από το χώρο του Ιστορικού 1ου Γυµνασίου Χανίων στο κτήριο Παπαδόπετρου, επί της οδού Τζανακάκη.

Θυµόµαστε, όλοι την αναστάτωση που είχε προκληθεί στο σύνολο της Σχολικής Κοινότητας της Β/θµιας Εκπαίδευσης τη σχολική χρονιά 2023-2024, µε την εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας για κατάργηση ενός Λυκείου της πόλης, µε σκοπό τη στέγαση στο χώρο του, του υπό ίδρυση Πειραµατικού Λυκείου.

Είχαµε παραιτήσεις προϊσταµένων, καταλήψεις, συγκεντρώσεις, διαµαρτυρίες και ό,τι άλλο για το αυτονόητο, να µην καταργηθεί κανένα Λύκειο της γειτονιάς.

Έτσι, µετά από καιρό συνεδριάσεων, συσκέψεων, διαβουλεύσεων,την Άνοιξη του 2024 πάρθηκε απόφαση, δεν καταργείται κανένα Λύκειο και το Πειραµατικό Λύκειο θα µεταστεγαστεί από την σχολική χρονιά 2025-2026, προσωρινά, στο κτήριο Παπαδόπετρου επί της οδού Τζανακάκη, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώθηκε ότι το Πολυτεχνείο παραχωρεί ανάλογη έκταση στο Ακρωτήρι για να χτιστεί το κτήριο του Πειραµατικού Γυµνασίου και Λυκείου.

Όλοι αναγνωρίζουµε ότι η συγκεκριµένη λύση ήταν λύση ανάγκης, σε επιστολή µου για το ίδιο θέµα (Χανιώτικα Νέα 24 Ιανουαρίου 2024) είχα αναφέρει δυο γνωµικά «Ανάγκα και θεοί πείθονται» και «Το µη χείρον βέλτιστον» µα και µια νεότερη παροιµιακή φράση «Ουδέν µονιµότερον του προσωρινού» που µας χαρακτηρίζει ως κοινωνία, επί πλέον είχα αναφέρει δυο τρία αρνητικά του σηµείου και του χώρου του κτηρίου, για την χρήση του ως σχολικό διδακτήριο.

Πιστεύω ότι το µικρό διάστηµα λειτουργίας του Σχολείου θα ‘‘φανέρωσε’’ στους χρήστες του -µαθητές και εκπαιδευτικούς- τα αρνητικά του σηµεία όπως για παράδειγµα: η έλλειψη αυλείου χώρου για διάλειµµα, µα και για την διεξαγωγή του µαθήµατος της Γυµναστικής.

Οι µαθητές έχουν ανάγκη το διάλειµµα, ειδικά αυτοί που κάνουν µάθηµα σε πολύ µικρές αίθουσες, έχουν ανάγκη να βγουν να περπατήσουν, να συζητήσουν, να αστειευτούν, εδώ πώς θα χαρούν το διάλειµµα για να µπουν στις αίθουσες ‘‘ανανεωµένοι’’ για την επόµενη διδακτική ώρα; Ειδικά εδώ που τα «βαρά κατακούτελα» η αντηλιά του καλοκαιρινού ήλιου;

Ο γυµναστής πώς θα κάνει το µάθηµά του, δίχως αυλή, δίχως γήπεδο µπάσκετ και βόλεϊ; Η στατική Γυµναστική σε µικρό κλειστό χώρο είναι τιµωρία, όχι χαρά.

Αν επιλέξουν τη µετακίνησή τους στο χώρο του Γυµνασίου είναι παρακινδυνευµένο και τεράστιες οι ευθύνες του συνοδού καθηγητή όπως επεσήµανε στη σχετική εσπερίδα της 7ης Μαρτίου το 2024, στο Πνευµατικό Κέντρο, ο πρόεδρος της ∆ΕΠΠΣ κ. Τόµπρας..

Οι µικρές αίθουσες δηµιουργούν άγχος και ‘‘ασφυξία’’ και στους µαθητές και στους εκπ/κούς, το είχαµε ζήσει στο ∆ηµοτικό του Αγίου Λουκά και παρ’ όλο που είναι µειωµένος ο αριθµός των µαθητών.

Οι στενές σκάλες για ανεβοκατέβασµα µαθητών και εκπ/κών είναι και επικίνδυνες για πιθανόν ατύχηµα και κουραστικές για τους εκπ/κούς, το είχαµε βιώσει στο ιδιωτικό Σχολείο της Λουλαδάκη 1971-1973 επί της Ακρωτηρίου, κάτω από το πρώην κέντρο Νεράιδα.

Η ηχορύπανση στο σηµείο που βρίσκεται το κτήριο, είναι συνεχής και καταντά σοβαρό εµπόδιο στη συγκέντρωση και προσήλωση των µαθητών την ώρα της διδασκαλίας και ίσως να αναχωρούν το σχόλασµα µε πονοκέφαλο εξαιτίας της .

Επιπλέον από την επόµενη σχολική χρονιά 2026-2027 ,που θα υπάρχει και Γ’ Λυκείου, αναγκαστικά θα στεγάζεται το Λύκειο σε δύο κτήρια , σε αυτό του Παπαδόπετρου Β’ και Γ’, και η Α’, αν έτσι αποφασιστεί, στο κτήριο του Γυµνασίου .

Φανταστείτε τώρα, συναδέλφους εκπ/κούς σε αγώνα δρόµου, να µετακινούνται από το ένα κτήριο στο άλλο για να προλάβουν να κάνουν το µάθηµά τους.

∆εν ανέφερα τα παραπάνω σοβαρά και πραγµατικά αρνητικά σηµεία του κτηρίου του Παπαδόπετρου ως σχολικό διδακτήριο, για να κατηγορήσω κάποιον από τους εµπλεκόµενους στην παραπάνω απόφαση. Εξάλλου, όταν πάρθηκε ήταν µια ανακούφιση για τη Σχολική Κοινότητα της Β/θµιας Εκπ/σης, γιατί δεν καταργήθηκε κανένα Λύκειο της γειτονιάς, όµως κανείς δεν αντιλέγει ότι ήταν µια λύση ανάγκης

Επειδή όµως ως ελληνική κοινωνία, µας έχει γίνει βίωµα «το ουδέν µονιµότερον του προσωρινού΅» ανέφερα τα παραπάνω για να έχουµε στο µυαλό µας όλοι και προπάντων σύσσωµη η Σχολική Κοινότητα του Πειραµατικού Γυµνασίου και Λυκείου ότι έχουµε ευθύνη να διατηρούµε το θέµα στον αφρό της επικαιρότητας και να υπενθυµίζουµε στο κάθε αρµόδιο, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως την Βουλή τις ευθύνες τους.

*Ο Γιώργος Μανιαδακης είναι συν/χος δάσκαλος