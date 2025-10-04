menu
22.3 C
Chania
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Για το Πειραµατικό Λύκειο

Γεώργιος Μανιαδάκης
Γεώργιος Μανιαδάκης
0

Μιας και βρισκόµαστε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ας ευχηθούµε  καλή σχολική χρονιά  για όλα τα παιδιά και τους δασκάλους τους.

Στην πόλη µας, φέτος, εγκαινιάστηκε η µεταστέγαση του  Πειραµατικού Λυκείου, από το χώρο του Ιστορικού 1ου Γυµνασίου Χανίων    στο κτήριο Παπαδόπετρου, επί της οδού Τζανακάκη.

Θυµόµαστε,  όλοι την αναστάτωση που είχε προκληθεί στο σύνολο  της Σχολικής Κοινότητας της Β/θµιας Εκπαίδευσης τη σχολική χρονιά 2023-2024, µε την εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας  για κατάργηση  ενός Λυκείου της πόλης, µε σκοπό  τη στέγαση στο χώρο του, του υπό ίδρυση  Πειραµατικού Λυκείου.
Είχαµε παραιτήσεις προϊσταµένων, καταλήψεις, συγκεντρώσεις, διαµαρτυρίες και ό,τι άλλο για το αυτονόητο, να µην καταργηθεί κανένα Λύκειο της γειτονιάς.
Έτσι, µετά από καιρό συνεδριάσεων, συσκέψεων, διαβουλεύσεων,την Άνοιξη του 2024 πάρθηκε απόφαση, δεν καταργείται κανένα Λύκειο και το Πειραµατικό Λύκειο  θα µεταστεγαστεί από την σχολική χρονιά 2025-2026, προσωρινά, στο κτήριο Παπαδόπετρου επί της οδού Τζανακάκη, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώθηκε  ότι το Πολυτεχνείο παραχωρεί ανάλογη έκταση  στο Ακρωτήρι  για να χτιστεί  το κτήριο  του Πειραµατικού  Γυµνασίου και Λυκείου.

Όλοι αναγνωρίζουµε  ότι η συγκεκριµένη λύση ήταν λύση ανάγκης, σε επιστολή µου για το ίδιο θέµα (Χανιώτικα Νέα 24 Ιανουαρίου 2024) είχα αναφέρει  δυο γνωµικά  «Ανάγκα και θεοί  πείθονται» και «Το µη χείρον βέλτιστον» µα και µια νεότερη παροιµιακή φράση «Ουδέν µονιµότερον του προσωρινού» που µας χαρακτηρίζει ως κοινωνία, επί πλέον είχα αναφέρει  δυο τρία αρνητικά του σηµείου και του χώρου του κτηρίου, για την χρήση του  ως σχολικό διδακτήριο.

Πιστεύω ότι το µικρό διάστηµα λειτουργίας του Σχολείου  θα ‘‘φανέρωσε’’ στους χρήστες του -µαθητές και εκπαιδευτικούς- τα αρνητικά του σηµεία όπως για παράδειγµα: η έλλειψη αυλείου χώρου για διάλειµµα, µα και για την διεξαγωγή του µαθήµατος της Γυµναστικής.
Οι µαθητές έχουν ανάγκη  το διάλειµµα, ειδικά αυτοί που κάνουν µάθηµα σε πολύ µικρές αίθουσες, έχουν ανάγκη να βγουν να περπατήσουν, να συζητήσουν, να αστειευτούν, εδώ πώς θα χαρούν το διάλειµµα για να µπουν  στις αίθουσες ‘‘ανανεωµένοι’’ για την επόµενη  διδακτική ώρα; Ειδικά εδώ που τα «βαρά κατακούτελα» η αντηλιά του καλοκαιρινού ήλιου;
Ο γυµναστής πώς θα κάνει το µάθηµά του, δίχως αυλή, δίχως γήπεδο µπάσκετ και βόλεϊ; Η στατική Γυµναστική  σε µικρό κλειστό χώρο  είναι τιµωρία, όχι χαρά.
Αν επιλέξουν τη µετακίνησή τους  στο χώρο του Γυµνασίου είναι παρακινδυνευµένο και τεράστιες οι ευθύνες του συνοδού καθηγητή όπως επεσήµανε στη σχετική εσπερίδα της 7ης Μαρτίου το 2024, στο Πνευµατικό Κέντρο, ο πρόεδρος της ∆ΕΠΠΣ κ. Τόµπρας..
Οι µικρές αίθουσες δηµιουργούν  άγχος και ‘‘ασφυξία’’ και στους µαθητές και στους εκπ/κούς, το είχαµε ζήσει στο ∆ηµοτικό του Αγίου Λουκά και παρ’ όλο που είναι µειωµένος ο αριθµός των µαθητών.

Οι στενές σκάλες για ανεβοκατέβασµα µαθητών και εκπ/κών  είναι και επικίνδυνες για πιθανόν ατύχηµα  και κουραστικές για τους εκπ/κούς, το είχαµε βιώσει στο ιδιωτικό Σχολείο της Λουλαδάκη 1971-1973 επί της Ακρωτηρίου, κάτω από το πρώην κέντρο Νεράιδα.
Η ηχορύπανση στο σηµείο που βρίσκεται το κτήριο, είναι συνεχής και καταντά σοβαρό εµπόδιο στη συγκέντρωση και προσήλωση των µαθητών την ώρα της διδασκαλίας και ίσως να αναχωρούν το σχόλασµα µε πονοκέφαλο εξαιτίας της .
Επιπλέον από την επόµενη  σχολική χρονιά 2026-2027 ,που θα υπάρχει και Γ’ Λυκείου, αναγκαστικά θα στεγάζεται το Λύκειο σε δύο κτήρια , σε αυτό του Παπαδόπετρου  Β’ και Γ’,  και η  Α’, αν έτσι αποφασιστεί, στο κτήριο του Γυµνασίου .
Φανταστείτε  τώρα, συναδέλφους  εκπ/κούς σε αγώνα δρόµου, να µετακινούνται από το ένα  κτήριο στο άλλο για να προλάβουν να κάνουν το µάθηµά τους.
∆εν ανέφερα τα παραπάνω σοβαρά  και πραγµατικά  αρνητικά σηµεία του κτηρίου του Παπαδόπετρου ως σχολικό διδακτήριο, για να κατηγορήσω κάποιον  από τους εµπλεκόµενους στην παραπάνω απόφαση. Εξάλλου, όταν πάρθηκε ήταν µια ανακούφιση  για τη Σχολική Κοινότητα  της Β/θµιας Εκπ/σης, γιατί δεν καταργήθηκε κανένα Λύκειο της γειτονιάς, όµως κανείς δεν αντιλέγει ότι ήταν µια λύση ανάγκης
Επειδή όµως ως ελληνική κοινωνία, µας έχει γίνει βίωµα «το ουδέν µονιµότερον του προσωρινού΅» ανέφερα τα παραπάνω  για να έχουµε στο µυαλό µας  όλοι  και προπάντων σύσσωµη η Σχολική Κοινότητα  του Πειραµατικού Γυµνασίου και Λυκείου ότι έχουµε ευθύνη να διατηρούµε το θέµα στον αφρό της επικαιρότητας  και να υπενθυµίζουµε    στο κάθε αρµόδιο, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση  ως την Βουλή  τις ευθύνες τους.

*Ο Γιώργος Μανιαδακης είναι συν/χος δάσκαλος

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum