Για το +4 με την Κροατία στο Σίμπενικ η εθνική

Στο δεύτερο «παράθυρο» του πρώτου προκριματικού γύρου του Ευρωμπάσκετ 2027 ρίχνεται η εθνική γυναικών, με πρώτη αντίπαλο την Κροατία στο Σίμπενικ, την Τετάρτη (11/3, 20:00), για την 4η αγωνιστική του 6ου ομίλου.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η εθνική γυναικών πέτυχε δύο νίκες και υπέστη μία ήττα στο πρώτο «παράθυρο» και ισοβαθμεί με 2-1 με την Κροατία στην πρώτη θέση του ομίλου.

Οι παίκτριες του Πέτρου Πρέκα είχαν ηττηθεί πάντως στην πρεμιέρα εντός έδρας από την Κροατία με 73-76, για να πάρουν το «διπλό» στα Σκόπια, με 101-84 επί της Βόρειας Μακεδονίας για τη 2η αγωνιστική, ενώ νίκησαν εκτός έδρας και τη Δανία με 83-97, για την 3η αγωνιστική.

Γι’ αυτό λόγω της εντός έδρας ήττας από την Κροατία, αναζητούν ιδανικά νίκη με +4 την Τετάρτη (11/3), ώστε να έχουν το «πάνω χέρι» σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Συνολικά, στο δεύτερο «παράθυρο» η εθνική γυναικών θα δώσει τρεις αγώνες, καθώς μετά από την αναμέτρηση με την Κροατία (11/3) εκτός έδρας, ακολουθούν δύο εντός έδρας, αρχικά με τη Βόρεια Μακεδονία (14/3, 15:30) και με τη Δανία (17/3, 17:00).

Οι 14 παίκτριες που βρίσκονται στη διάθεση του Πέτρου Πρέκα στο Σίμπενικ πριν τον αγώνα με την Κροατία είναι οι εξής: Άρτεμις Σπανού, Μαριέλλα Φασούλα, Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, Πηνελόπη Παυλοπούλου, Ελεάννα Χριστινάκη, Έλενα Τσινέκε, Βάσω Λούκα, Ιωάννα Κριμίλη, Έλενα Μποσγανά, Ρόμπιν Παρκς, Σαμ Γαλανόπουλος, Αντιγόνη Χαιριστανίδου, Διαμάντω Αλεξιά και Νάγια Στολίγκα.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα για το δεύτερο «παράθυρο» του πρώτου γύρου στα Προκριματικά του Ευρωμπάσκετ γυναικών 2027 έχουν ως εξής:

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2027

1ος ΌΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική (12/11/2025)

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου

Ιρλανδία-Λουξεμβούργο 53-69

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ισραήλ 91-98

2η Αγωνιστική (15/11/2025)

Ισραήλ-Λουξεμβούργο 77-65

Ιρλανδία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 94-67

3η Αγωνιστική (18/11/2025)

Λουξεμβούργο-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 75-39

Ισραήλ-Ιρλανδία 93-86

4η Αγωνιστική (11/3/2026)

Ισραήλ-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Λουξεμβούργο-Ιρλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β.

Ισραήλ 3-0 6

Λουξεμβούργο 2-1 5

Ιρλανδία 1-2 4

Βοσνία/Ερζεγ. 0-3 3

5η Αγωνιστική (14/3/2026)

Λουξεμβούργο-Ισραήλ

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιρλανδία

6η Αγωνιστική (17/3/2026)

Ιρλανδία-Ισραήλ

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Λουξεμβούργο

2ος ΌΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική (12/11/2025)

Εσθονία-Ολλανδία 54-92

Σλοβενία-Λετονία 77-66

2η Αγωνιστική (15/11/2025)

Εσθονία-Σλοβενία 65-87

Λετονία-Ολλανδία 89-62

3η Αγωνιστική (18/11/2025)

Λετονία-Εσθονία 89-47

Ολλανδία-Σλοβενία 86-76

4η Αγωνιστική (11/3/2026)

Λετονία-Σλοβενία

Ολλανδία-Εσθονία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β.

Σλοβενια 2-1 5

Λετονία 2-1 5

Ολλανδία 2-1 5

Εσθονία 0-3 3

5η Αγωνιστική (14/3/2026)

Σλοβενία-Εσθονία

Ολλανδία-Λετονία

6η Αγωνιστική (17/3/2026)

Σλοβενία-Ολλανδία

Εσθονία-Λετονία

3ος ΌΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική (12/11/2025)

Κύπρος-Ρουμανία 62-75

Σλοβακία-Πολωνία 55-62

2η Αγωνιστική (15/11/2025)

Κύπρος-Σλοβακία 59-70

Πολωνία-Ρουμανία 86-41

3η Αγωνιστική (18/11/2025)

Ρουμανία-Σλοβακία 56-88

Πολωνία-Κύπρος 96-52

4η Αγωνιστική (11/3/2026)

Πολωνία-Σλοβακία

Ρουμανία-Κύπρος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β.

Πολωνία 3-0 6

Σλοβακία 2-1 5

Ρουμανία 1-2 4

Κύπρος 0-3 3

5η Αγωνιστική (14/3/2026)

Σλοβακία-Κύπρος

Ρουμανία-Πολωνία

6η Αγωνιστική (17/3/2026)

Σλοβακία-Ρουμανία

Κύπρος-Πολωνία

4ος ΌΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική (12/11/2025)

Αυστρία-Νορβηγία 63-48

Μεγάλη Βρετανία-Ελβετία 85-64

2η Αγωνιστική (15/11/2025)

Ελβετία-Νορβηγία 71-33

Αυστρία-Μεγάλη Βρετανία 85-81

3η Αγωνιστική (18/11/2025)

Νορβηγία-Μεγάλη Βρετανία 48-91

Ελβετία-Αυστρία 78-97

4η Αγωνιστική (11/3/2026)

Νορβηγία-Αυστρία

Ελβετία-Μ. Βρετανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β.

Αυστρία 3-0 6

Μεγάλη Βρετανία 2-1 5

Ελβετία 1-2 4

Νορβηγία 0-3 3

5η Αγωνιστική (14/3/2026)

Νορβηγία-Ελβετία

Μ.Βρετανία-Αυστρία

6η Αγωνιστική (17/3/2026)

Αυστρία-Ελβετία

Μ. Βρετανία-Νορβηγία

5ος ΌΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική (12/11/2025)

Αζερμπαϊτζάν-Βουλγαρία 48-141

Μαυροβούνιο-Ουκρανία 65-71

2η Αγωνιστική (15/11/2025)

Αζερμπαϊτζάν-Μαυροβούνιο 62-104

Ουκρανία-Βουλγαρία 60-80

3η Αγωνιστική (18/11/2025)

Ουκρανία-Αζερμπαϊτζάν 98-34

Βουλγαρία-Μαυροβούνιο 66-62

4η Αγωνιστική (11/3/2026)

Ουκρανία-Μαυροβούνιο

Βουλγαρία-Αζερμπαϊτζάν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β.

Βουλγαρία 3-0 6

Ουκρανία 2-1 5

Μαυροβούνιο 1-2 4

Αζερμπαϊτζάν 0-3 3

5η Αγωνιστική (14/3/2026)

Μαυροβούνιο-Αζερμπαϊτζάν

Βουλγαρία-Ουκρανία

6η Αγωνιστική (17/3/2026)

Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία

Μαυροβούνιο-Βουλγαρία

6ος ΌΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική (12/11/2025)

ΕΛΛΑΔΑ-Κροατία 73-76

Βόρεια Μακεδονία-Δανία 79-78

2η Αγωνιστική (15/11/2025)

Βόρεια Μακεδονία-ΕΛΛΑΔΑ 84-101

Κροατία-Δανία 77-89

3η Αγωνιστική (18/11/2025)

Δανία-Ελλάδα 83-97

Κροατία-Βόρεια Μακεδονία 83-55

4η Αγωνιστική (11/3/2026)

Κροατία-Ελλάδα 20:00

Δανία-Βόρεια Μακεδονία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β.

Κροατία 2-1 5

ΕΛΛΑΔΑ 2-1 5

Δανία 1-2 4

Β. Μακεδονία 1-2 4

5η Αγωνιστική (14/3/2026)

Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία

Δανία-Κροατία

6η Αγωνιστική (17/3/2026)

Ελλάδα-Δανία

Βόρεια Μακεδονία-Κροατία

7ος ΌΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική (12/11/2025)

Ισλανδία-Σερβία 59-84

2η Αγωνιστική (15/11/2025)

Σερβία-Πορτογαλία 77-51

3η Αγωνιστική (18/11/2025)

Πορτογαλία-Ισλανδία 100-70

4η Αγωνιστική (11/3/2026)

Σερβία-Ισλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β.

Σερβία 2-0 4

Πορτογαλία 1-1 3

Ισλανδία 0-2 2

5η Αγωνιστική (14/3/2026)

Πορτογαλία-Σερβία

6η Αγωνιστική (17/3/2026)

Ισλανδία-Πορτογαλία