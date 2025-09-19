menu
23.4 C
Chania
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Για την πλήρη κατάσβεση 2.500 τόνοι χώμα στο ΧΥΤΥ στο Ακρωτήρι

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Δυόμιση χιλιάδες τόνοι χώματα έχουν πέσει μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής προκειμένου να κατασβεστεί πλήρως η φωτιά στο ΧΥΤΥ στο Ακρωτήρι.

Αργά το απόγευμα της Παρασκευής είχε περιοριστεί πάρα πολύ ο καπνός που έβγαινε από το ΧΥΤΥ και η εκτίμηση ήταν πως μέχρι το πρωί του Σαββάτου θα υπάρξει πλήρης κατάσβεση.

«Υπάρχει περιορισμένος καπνός ακόμα αλλά δεν έχει καμία σχέση με το πρωί που είχε αρκετό καπνό» ανέφερε στα “Χ.ν.” ο πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ κ. Νίκος Ηλιάκης.
Για τα αίτια της πυρκαγιάς ο κ. Ηλιάκης παρατήρησε πως «το βίντεο δείχνει πως σε ένα σημείο που δεν δουλεύουμε, δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, ξαφνικά υπάρχει φωτιά. Δεν έχουμε βίντεο που να δείχνει έκρηξη, έχει ειπωθεί ότι ακούστηκε έκρηξη από κάποιους εργαζόμενους αλλά το πόρισμα θα βγει από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής τις επόμενες ημέρες.»

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς ρίχτηκαν 700 τόνοι χώμα για πυρασφάλεια που είχε η ΔΕΔΙΣΑ και άλλοι 1800 τόνοι από το λατομείο της περιοχής.

Σε ότι έχει να κάνει με την αποκομιδή «συνεχίζεται κανονικά σε όλους τους Δήμους, δεν έχει σταματήσει τίποτα, έχουμε μειώσει μόνο τις ώρες που υποδεχόμαστε τα απορρίμματα.»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum