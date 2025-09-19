Για την πλήρη κατάσβεση 2.500 τόνοι χώμα στο ΧΥΤΥ στο Ακρωτήρι

Δυόμιση χιλιάδες τόνοι χώματα έχουν πέσει μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής προκειμένου να κατασβεστεί πλήρως η φωτιά στο ΧΥΤΥ στο Ακρωτήρι.

Αργά το απόγευμα της Παρασκευής είχε περιοριστεί πάρα πολύ ο καπνός που έβγαινε από το ΧΥΤΥ και η εκτίμηση ήταν πως μέχρι το πρωί του Σαββάτου θα υπάρξει πλήρης κατάσβεση.

«Υπάρχει περιορισμένος καπνός ακόμα αλλά δεν έχει καμία σχέση με το πρωί που είχε αρκετό καπνό» ανέφερε στα “Χ.ν.” ο πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ κ. Νίκος Ηλιάκης.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς ο κ. Ηλιάκης παρατήρησε πως «το βίντεο δείχνει πως σε ένα σημείο που δεν δουλεύουμε, δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, ξαφνικά υπάρχει φωτιά. Δεν έχουμε βίντεο που να δείχνει έκρηξη, έχει ειπωθεί ότι ακούστηκε έκρηξη από κάποιους εργαζόμενους αλλά το πόρισμα θα βγει από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής τις επόμενες ημέρες.»

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς ρίχτηκαν 700 τόνοι χώμα για πυρασφάλεια που είχε η ΔΕΔΙΣΑ και άλλοι 1800 τόνοι από το λατομείο της περιοχής.

Σε ότι έχει να κάνει με την αποκομιδή «συνεχίζεται κανονικά σε όλους τους Δήμους, δεν έχει σταματήσει τίποτα, έχουμε μειώσει μόνο τις ώρες που υποδεχόμαστε τα απορρίμματα.»