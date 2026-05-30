Για την Κρήτη, µε τους Κρητικούς

Πάντα πίστευα ότι η αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης είναι όµορη µε τον σεβασµό του φυσικού της πλούτου.

Για να επιτύχουµε τον στόχο της επένδυσης (της ψυχικής επένδυσης εννοώ), στο µέλλον δεν πρέπει να αποστοιχίσουµε την Κρήτη από τους ανθρώπους της.

Σε αυτό κεντρικό και κοµβικό ρόλο έχει η πολιτική ηγεσία, οι αιρετοί της τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα πανεπιστήµια του νησιού που παράγουν υψηλού επιπέδου γνώση, την οποία προσπαθούν να συνδέσουν – σφριγηλά, µε τον παραγωγικό κόσµο της Κρήτης.

Σε αυτό το ταραγµένο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Κρήτη έχει το ιστορικό πλεονέκτηµα «να τους αγγίζει όλους… και να την αγγίζουν όλοι».

Η ποιοτικά παροιµιώδης γεωγραφική θέση του νησιού καθορίζει και το µοντέλο ανάπτυξης.

∆εν «πλέει» στη Μεσόγειο η Κρήτη.

Για αιώνες βρίσκεται στο ίδιο σηµείο, σφραγίζοντας τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.