Για την ηµέρα του έρωτα

Αριστείδης Αρχοντάκης
Αριστείδης Αρχοντάκης
0

Σύµφωνα µε έρευνες στην Αµερική, ένας στους τρεις άνδρες, και µία στις πέντε γυναίκες, δεν έχουν κάνει σεξ τον τελευταίο χρόνο. Επίσης στην έρευνα σηµειώνονται τα χαµηλά επίπεδα τεστοστερόνης στον ανδρικό πληθυσµό. Επισηµαίνεται επίσης η κατάσταση της ανδρόπαυσης, κάτι ανάλογου της εµµηνόπαυσης των γυναικών, η οποία στους άνδρες συνέβαινε από τις ηλικίες 45 έως 65 και τώρα λόγω αύξησης του προσδόκιµου ζωής από τα 50 έως τα 70.

Πολλοί θα αναρωτηθούν αν θα έπρεπε να λάβουν κάποιο συµπλήρωµα όπως κάνουν µε τόσες άλλες βιταµίνες, βλέπε: Β-12, D, Fe, Mg. Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς και είναι κατηγορηµατικά όχι, καθώς η τεστοστερόνη είναι ναρκωτική ουσία, και η λάθος χρήση της επιφέρει σοβαρές βλάβες στον οργανισµό. Χρειάζεται επίσκεψη σε ειδικό γιατρό και η µέτρησή της εργαστηριακά.

Στην εποχή του Instagram, όπου όλοι αρέσκονται στην παρουσίαση ενός τέλειου προφίλ, και αναζητούν διαδικτυακά σύντροφο, σε ένα περιβάλλον που παραµένει όµως εικονικό, οι πραγµατικές σχέσεις µειώνονται. Οι περισσότεροι σταµάτησαν να φλερτάρουν και δεν έχουν την υποµονή και την επιµονή να πετύχουν µια «κατάκτηση». Μέχρι και η υποτιµητική «χυλόπιτα», έχει πάψει να υφίσταται ως γεγονός, διότι όλοι είναι οχυρωµένοι πίσω από ένα προσωπείο και ένα ισχυρό εγώ.

Θλίβοµαι πραγµατικά όταν το πιο φυσιολογικό αποτέλεσµα ενός έρωτα, η σωµατική- σεξουαλική επαφή στις µέρες µας εκλείπει και οι περισσότεροι ικανοποιούνται µπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή. Επίσης διότι και στις σχέσεις που έφτασαν στην φυσιολογική ένωση, το 90% των γνωστών µου περιπτώσεων, απόκτησαν παιδιά µε υποβοήθηση, µε αρκετό άγχος και οικονοµική επιβάρυνση, και όχι φυσιολογικά και στην ώρα τους.

Παρ’ όλα αυτά, τα ζευγάρια ας χαρούν την αυριανή µέρα αγάπης, και ας µη κρυφτούν πίσω από δέκα φίλους, ας βγουν µόνοι τους, αφιερώνοντας τον απαιτούµενο χρόνο στην σχέση τους, και ει δυνατόν, αυτό να το επαναλαµβάνουν συνέχεια όλο τον υπόλοιπο χρόνο.

*Ο Αριστείδης Αρχοντάκης είναι συγγραφέας-φυσικός.

