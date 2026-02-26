Για την Ελ. Γλύκατζη – Αρβελέρ 

Έχω αδυναµία στην Ιστορία. Τόσο στην Αρχαία Ελληνική, όσο και σε αυτή που οι ιστορικοί αποκαλούν Βυζαντινή.

Αµέτρητοι είναι οι τόµοι που έχω διαβάσει Βυζαντινής Ιστορίας από τα φοιτητικά µου χρόνια και δώθε. Γραµµένοι από Έλληνες και ξένους ιστορικούς.

Σηµαντικό ρόλο στην είχε παίξει η αείµνηστη καθηγήτριά µου στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, Άννα Αβραµέα. Με είχε διδάξει πώς να εντοπίζω ακριβώς τις πηγές που θα µε βοηθήσουν για να µελετήσω ένα γεγονός ή µιαν περίοδο της Βυζαντινής Ιστορίας και πώς να τις αναλύω πολυποίκιλα, ώστε να τις χρησιµοποιώ σωστά. Ακόµη δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι µε είχε µάθει πώς να διασταυρώνω όσα βρίσκω, για να φτάνω στην αληθινή ιστορική γνώση χωρίς παρωπίδες ή ιδεοληψίες.

Από τους πολλούς, λοιπόν, Βυζαντινολόγους του 20ου και του 21ου αιώνα ξεχωρίζω την Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ. Πολύπτυχη η συνεισφορά της στην ιστοριογραφία και στη µελέτη της κοινωνικής ιστορίας του Βυζαντίου.

∆εν µε απασχόλησε ποτέ η πολιτική της τοποθέτηση. Μου αρκούσε ότι µε την οξύνοια που την διέκρινε και µε λόγο σαφή και δυνατό και προσιτό σε όλους µάς έδωσε δείγµατα γραφής και προφορικού λόγου που θα µείνουν αθάνατα. Μας κληροδότησε γραφή και διαλέξεις σχετικά µε την πολιτική και την κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου, τους διοικητικούς του θεσµούς, την κυρίαρχη πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, αλλά και τη «συγγένεια» που συνδέει τους Βυζαντινούς µε τους Νεοέλληνες.

Το πνευµατικό της έργο, µε άλλα λόγια, δεν είναι µόνο τεράστιο, αλλά και πολύ σηµαντικό για όλες τις τωρινές και τις µεταγενέστερες γενιές Ελλήνων και για κάθε φιλοµαθή.

Και στο αποχαιρετιστήριο τούτο σηµείωµα προς µια από τις µεγάλες µορφές του ελληνικού πνεύµατος ως επίλογο, για να νιώσετε και σεις την πραγµατική συνεισφορά της Αρβελέρ στη ζωή µας, θα µεταφέρω ένα απόφθεγµα του Χαλίλ Γκιµπράν: «Ο πραγµατικά σοφός δάσκαλος δεν είναι αυτός που σε σπρώχνει µέσα στον οίκο της σοφίας, αλλά αυτός που σε οδηγεί στο κατώφλι του µυαλού σου».

