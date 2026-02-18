Για τη στέρηση αναπαραγωγικών δικαιωµάτων γυναικών σε δηµόσιες δοµές υγείας

Κύριε διευθυντά,

απευθυνόµαστε σε σας µε αφορµή τις πρόσφατες, εξαιρετικά δυσάρεστες και ντροπιαστικές δηµοσιογραφικές αποκαλύψεις για τα δηµόσια νοσοκοµεία που, κατά παράβαση των καθηκόντων τους, στερούν από κυοφορούντα πρόσωπα τη δυνατότητα άσκησης συνταγµατικά και νοµικά κατοχυρωµένων αναπαραγωγικών τους δικαιωµάτων. Αυτά τα φαινόµενα είναι συχνά, δυστυχώς, και θα γίνονται όλο και συχνότερα µε την εντεινόµενη επέλαση της αφειδώς χρηµατοδοτούµενης µε µαύρο χρήµα Ακροδεξιάς.

Ξεκαθαρίζουµε ότι αυτά τα φαινόµενα συνιστούν άσκηση ιατρικής βίας επάνω στα κυοφορούντα πρόσωπα και στις οικογένειές τους. Τέτοια φαινόµενα είναι απολύτως ανεπίτρεπτα και για ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και, βεβαίως, για τις δηµόσιες δοµές υγείας που – υποτίθεται – ότι παρέχουν φροντίδα υγείας επί ίσοις όροις σε όλο τον πληθυσµό.

∆υστυχώς, όπως έχει επισηµανθεί ο Κώδικας Ιατρικής ∆εοντολογίας δίνει στους ιατρούς τη δυνατότητα να επιβάλουν στα κυοφορούντα πρόσωπα την προσωπική τους «ηθική συνείδηση» µέσω εξόχως προβληµατικών διατάξεων που:

(α) ∆ίνουν το δικαίωµα στον ιατρό να αρνηθεί την εκτέλεση νοµίµων ιατρικών πράξεων για λόγους «ηθικής συνείδησης» (άρθρο 2 παρ. 5),

(β) Στοχοποιούν συγκεκριµένα την ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή και την τεχνητή διακοπή κύησης (άρθρο 30 παρ. 5 και άρθρο 31),

(γ) Καλούν τον ιατρό να παράσχει «συµβουλευτική υποστήριξη» γενικώς κι αορίστως αντί να ορίζουν ρητά ότι το πεδίο εφαρµογής αυτής οφείλει να περιορίζεται αποκλειστικά σε ό,τι αφορά τη σωµατική και ψυχική υγεία του κυοφορούντος προσώπου, δίνοντάς του έτσι το δικαίωµα να κάνει ηθικολογικό κήρυγµα και να ασκήσει ψυχολογική πίεση στο κυοφορούν πρόσωπο (άρθρο 31).

Ο Κώδικας Ιατρικής ∆εοντολογίας δεν απέκτησε αυτές τις απαράδεκτες διατάξεις χτες. Τις έχει από το 2005, ενδεχοµένως κι από πιο πριν – δηλαδή τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Απορούµε µε την έκπληξη των διαφόρων κοινοβουλευτικών κοµµάτων – και δη όσων φέρουν «προοδευτικό» µανδύα – που τόσα χρόνια «δεν είδαν» και «δεν άκουσαν». Τόσα χρόνια δε βρέθηκε ένας προοδευτικός γιατρός στις τάξεις τους να πει ότι αυτές οι διατάξεις είναι πολύ πιθανό να τύχουν εκµετάλλευσης από κακόβουλους «επαγγελµατίες υγείας» για να παρεµποδίσουν την άσκηση των αναπαραγωγικών δικαιωµάτων των ατόµων που δύνανται να κυοφορήσουν και να καταστήσουν αυτά τα δικαιώµατα κενό γράµµα;

Εν πάση περιπτώσει, εµείς, αν και είµαστε ένα πολύ µικρό κόµµα, ήδη από τον Απρίλιο του 2024 δηµοσιεύσαµε στην ιστοσελίδα µας πλήρη κι εµπεριστατωµένη πρόταση τροποποίησης αυτών των απαράδεκτων διατάξεων του Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας. Είναι αναρτηµένη σε αυτόν το σύνδεσµο: https://www.pirateparty.gr/2024/04/parathirakia-yponomefsis-ston-kodika-iatrikis-deontologias/

Από τότε έχουµε καλέσει ανοιχτά τον προοδευτικό πολιτικό κόσµο της χώρας να στηρίξει την πρωτοβουλία µας, χωρίς όµως ανταπόκριση.

Η πρότασή µας εστιάζει στα άρθρα 2, 30 και 31, καθώς και στο άρθρο 36 (πρώην 38) που αφορά τις κυρώσεις, ώστε να υπάρχουν και συνέπειες για τους ιατρούς που θέτουν τη θρησκοληψία τους πάνω από το καλό των ασθενών:

Άρθρο 2 «Η άσκηση της ιατρικής ως λειτούργηµα», παρ. 5:

«Ο ιατρός έχει υποχρέωση να βάζει την υγεία και την ευζωΐα του ασθενούς πάνω από τις προσωπικές του πεποιθήσεις και να φέρνει σε πέρας όλες τις νόµιµες ιατρικές πράξεις µε ευσυνειδησία, ευαισθησία, ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα, λαµβάνοντας υπόψη τα επιστηµονικά δεδοµένα και τις ανάγκες του ασθενούς.»

Άρθρο 30 «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή» παρ. 5:

Καταργείται.

∆εν έχει λόγο ύπαρξης, επειδή υπηρεσίες ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής παρέχονται αποκλειστικά από εξειδικευµένους ιατρούς, οι οποίοι αποκτούν την απαιτούµενη εξειδίκευση οικεία βουλήσει.

Άρθρο 31 «Τεχνητή διακοπή κύησης»:

Παρ. 1: Καταργείται.

Παρ. 2 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Ο ιατρός οφείλει να παρέχει, βάζοντας τις ανάγκες του κυοφορούντος ατόµου που ζητεί την παροχή των υπηρεσιών του πάνω από τις δικές του πεποιθήσεις, συµβουλευτική υποστήριξη, µε αποκλειστικό σκοπό την προστασία της υγείας και της ευζωΐας του κυοφορούντος ατόµου. Απαγορεύεται αυστηρά η άσκηση οποιασδήποτε ψυχολογικής ή συναισθηµατικής πίεσης προς το κυοφορούν άτοµο.»

Άρθρο 36 (πρώην 38) «Κυρώσεις»:

Παρ.2 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Επιπλέον, ο ιατρός που παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 5, 6 παράγραφοι 4 και 5, 19 παράγραφοι 5, 6 και 7, 24 παράγραφος 4, 28 παράγραφος 9, 30 παράγραφος 4, και 31, τιµωρείται µε προσωρινή ανάκληση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλµατος και προσωρινή παύση από θέση που τυχόν κατέχει στο ∆ηµόσιο για τουλάχιστον δύο (2) έτη και πρόστιµο ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000,00) έως και διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ. Η ποινή επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Ιατρικής Ηθικής και ∆εοντολογίας, η οποία εκδίδεται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την αποστολή σχετικού ερωτήµατος.

Σε περίπτωση τελέσεως εκ νέου µίας από τις ανωτέρω παραβάσεις, επιβάλλεται υποχρεωτικά, µε όµοια απόφαση, οριστική ανάκληση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλµατος και οριστική παύση.

Με εκτίµηση,

Βασίλης Περαντζάκης

Πρόεδρος ∆ιοικούσας Επιτροπής Κόµµατος Πειρατών Ελλάδας