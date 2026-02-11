Για τα κολονάκια στον ΒΟΑΚ

Το τραγικό δυστύχηµα που συνέβη την περασµένη εβδοµάδα στην περιοχή του Γερανίου επί του Β.Ο.Α.Κ., επανέφερε τη συζήτηση για τα κολονάκια που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σηµεία του εθνικού δρόµου και αν τελικά βοηθούν στην αποτροπή τροχαίων ατυχηµάτων, φευ και δυστυχηµάτων.

∆εν είναι η πρώτη φορά που και από αυτήν εδώ τη στήλη γράφουµε για την απαράδεκτη εικόνα του συγκεκριµένου δρόµου.

Τούτη τη φορά ωστόσο, δυστυχώς µετά το συγκεκριµένο δυστύχηµα όπου έχασε τη ζωή της µία συµπολίτης µας, η αναφορά θα εστιάσει στα… κολονάκια που φαίνεται πως διαφεντεύουν πια τους δρόµους µας και έχουν τοποθετηθεί -σαν πανάκεια(;)- παντού εντός πόλης αλλά και επί του εθνικού δικτύου!

Η ιδέα της τοποθέτησής τους σε συγκεκριµένα σηµεία επί του Β.Ο.Α.Κ., θεωρητικά -κυρίως(;)- έγινε για να αποτραπούν οι προσπεράσεις και για να µην εισέρχονται στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας εκείνοι που θέλουν να προσπεράσουν. Αυτό όµως σε καµία περίπτωση δεν βελτίωσε την κατάσταση! Για όποιον έχει οδηγήσει στα συγκεκριµένα σηµεία τόσο την ηµέρα αλλά πολύ περισσότερο τη νύκτα, υπάρχει έντονη η αίσθηση ότι οι… “επιθετικοί” οδηγοί και όχι µόνο, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση, µοιάζουν σαν να οδηγούν κατά πάνω σου! Ειδικά δε αν σκεφτείς ότι δεν είναι µόνο η κακή οδηγική συµπεριφορά αλλά και οι αστάθµητοι παράγοντες, π.χ. όπως ένα σκάσιµο ελαστικού ή µια αιφνίδια απώλεια ελέγχου, µπορεί να οδηγήσει αναπόφευκτα σε µετωπική σύγκρουση ή και σε καραµπόλα, θέτοντας σε άµεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Πολλοί είναι εκείνοι που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ειδικά για την επερχόµενη τουριστική περίοδο που ο ΒΟΑΚ θα επιβαρυνθεί λόγω των οχηµάτων των επισκεπτών µας!

Χρειάζεται θεωρώ -χθες- να ξαναδούµε πως µπορούµε να βελτιώσουµε την κατάσταση!