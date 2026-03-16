Για πρώτη φορά είδαμε τη γέννηση του πιο εξωτικού άστρου στο Σύμπαν

Αστρονόμοι παρακολούθησαν για πρώτη φορά τη γέννηση ενός από τα πιο εξωτικά αντικείμενα του Σύμπαντος, ενός μάγναστρου, ενός σώματος το οποίο περιέχει μάζα ίση με 500.000 πλανήτες σαν τη Γη μέσα σε μια σφαίρα με διάμετρο μόλις 19 χιλιόμετρων.

Όπως μεταδίδει η Ναυτεμπορική, τα μάγναστρα είναι ένας τύπος άστρων νετρονίων, ένα εξαιρετικά πυκνό αντικείμενο που αποτελείται κυρίως από νετρόνια τα οποία είναι σφιχτά συμπιεσμένα. Δημιουργούνται όταν ο πυρήνας ενός πολύ μεγάλου άστρου καταρρεύσει κατά τη διάρκεια μιας έκρηξης σουπερνόβα.

Αυτό που διαφοροποιεί τα μάγναστρα από άλλα αστέρια νετρονίων είναι ότι διαθέτουν τα ισχυρότερα γνωστά μαγνητικά πεδία στο Σύμπαν. Συγκριτικά το μαγνητικό πεδίο της Γης έχει ένταση περίπου 1 Gauss, ένας μαγνήτης ψυγείου έχει περίπου 100 Gauss και τα μάγναστρα έχουν μαγνητικά πεδία περίπου ένα εκατομμύριο δισεκατομμύρια Gauss.

Οι ερευνητές παρατήρησαν μια υπερφωτεινή έκρηξη σουπερνοβα που ονομάζεται SN 2024afav για περισσότερο από 200 ημέρες. Κανονικά, το φως από έναν σούπερνοβα εξασθενεί αφού φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς του. Όμως η SN 2024afav τρεμόπαιζε καθώς εξασθενούσε παράγοντας μικρούς παλμούς φωτός.

Οι επιστήμονες υπέθεσαν ότι υλικό που εκτοξεύθηκε από την έκρηξη δημιούργησε έναν περιστρεφόμενο δίσκο αερίων αφού έπεσε ξανά προς το μάγναστρο. Ο άξονας περιστροφής αυτού του υλικού φαίνεται ότι έχει κλίση λόγω της γενικής σχετικότητας σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Nature».

Σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας το παλλόμενο φως προκλήθηκε από ένα τεράστιο αντικείμενο που περιστρέφεται και παρασύρει τον ιστό του χωροχρόνου γύρω του δηλαδή ένα μάγναστρο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα δεδομένα αποδεικνύουν πως παρακολούθησαν τη στιγμή δημιουργίας ενός μάγναστρο όταν ο πυρήνας ενός υπερφωτεινού σουπερνόβα κατέρρευσε πάνω στον εαυτό του.

Ο αστρονόμος Άλεξ Φιλιπένκο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλι και συν-συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι πρόκειται για «αδιαμφισβήτητη απόδειξη» ύπαρξης μάγναστρων. «Το να βλέπουμε καθαρά ένα αποτέλεσμα της γενικής θεωρίας της σχετικότητας του Αϊνστάιν είναι πάντα συναρπαστικό, αλλά το να το βλέπουμε για πρώτη φορά σε μια υπερκαινοφανή έκρηξη είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό».