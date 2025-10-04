Για να µην αφανίσει το χρέος την κοινωνία

Η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους καταγράφεται ως η µεγαλύτερη αποτυχία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, µε επιλογές εντελώς αναποτελεσµατικές, όπως ακριβώς και µε την αντιµετώπιση της ακρίβειας. Η κυβέρνηση, επί των ηµερών της οποίας αυξάνονται ραγδαία οι πλειστηριασµοί, µιλούσε το 2020 για οριστική λύση µε την ψήφιση του πτωχευτικού κώδικα, αλλά η πραγµατικότητα και οι αριθµοί την διαψεύδουν οικτρά: λιγότερο από 3,5% των χρεών στην εφορία έχουν ρυθµιστεί, κάτω από 10% των οφειλών στον ΕΦΚΑ βρίσκονται σε κάποια ρύθµιση, ενώ από τα 250 δισ. συνολικά του ληξιπρόθεσµου ιδιωτικού χρέους (110 δις στην εφορία, 49,7 δισ. στον ΕΦΚΑ, 93 δις που διαχειρίζονται οι servicers), µόλις 13,56 δις έχουν ρυθµιστεί µέσω του εξωδικαστικού µηχανισµού, µε µία στις δύο ρυθµίσεις ‘’κοκκινίζει’’ πάλι εντός λίγων µηνών, λόγω οικονοµικής αδυναµίας των οφειλετών να τηρήσουν τη ρύθµιση, εν µέσω συνεχιζόµενης ακρίβειας και πληθωρισµού.

Μια αδυναµία που είναι προφανές ότι δεν µπορεί να αντιληφθεί το οικονοµικό επιτελείο του Μαξίµου, το οποίο φροντίζει συχνά να µας βοµβαρδίζει επικοινωνιακά για τις µεγάλες βελτιώσεις που ψηφίζει και θα οδηγήσουν σε ρυθµίσεις και µείωση του χρέους. Μπορεί, άραγε, να υπερηφανευτεί για τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής στους 120.000 επαγγελµατίες και αγρότες που δεν µπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω οφειλών στον ΕΦΚΑ, αφού µόλις 3600 έχουν επωφεληθεί από έναν πολύ περιοριστικό νόµο; Μπορεί να το πει στους χιλιάδες πυρόπληκτους συµπολίτες µας που δεν µπορούν να ρυθµίσουν τα δάνεια µε εγγύηση του δηµοσίου µε βάση τα όσα ισχύουν; Μπορεί να το πει στους αδύναµους δανειολήπτες που απειλείται η πρώτη κατοικία τους, όταν 5 χρόνια µετά την ψήφιση του νόµου δεν έχει ακόµα συσταθεί ο φορέας απόκτησης και επαναµίσθωσης ακινήτων; Μπορεί να το πει στους 2,5 εκατοµµύρια Έλληνες που είναι αποκλεισµένοι από το τραπεζικό σύστηµα, τα 4 εκατοµµύρια που χρωστούν στην εφορία και τα 2,3 εκατοµµύρια που χρωστούν στον ΕΦΚΑ;

Η κυβέρνηση δεν µπορεί να δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήµατα, αφού έχει παραδώσει στα funds και τους servicers το ρυθµιστικό πλαίσιο και το όποιο καθεστώς προστασίας, ενώ είναι υποχρέωση της πολιτείας, χωρίς µάλιστα να τους υποχρεώσει σε κανόνες διαφάνειας και συγκεκριµένες διαδικασίες.

Απέναντι στην αποτυχηµένη αυτή πολιτική, υπάρχει πρόταση που δίνει λύση. Είναι το πλαίσιο που το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στη Βουλή: για την προστασία της κύριας κατοικίας των αδύναµων δανειοληπτών, για ρύθµιση 120 δόσεων σε εφορία-ΕΦΚΑ µε κατάργηση προστίµων και προσαυξήσεων, για προστασία της αγροτικής γης, για βιώσιµη ρύθµιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο (µε τα 2/3 του κόστους να επιβαρύνουν τις τράπεζες), για δικαίωµα αγοράς δανείων πριν καταλήξουν στα funds, για τους εγγυητές δανείων που παραµένουν πλήρως εγκλωβισµένοι, για τις υποχρεώσεις των servicers να συνεργάζονται µε τους οφειλέτες µέσω συγκεκριµένων διαδικασιών. Ένα πλαίσιο που ακουµπά στην πραγµατικότητα και δίνει διέξοδο σε ένα τεράστιο πρόβληµα που αφορά εκατοµµύρια Ελληνίδες και Έλληνες.

*Ο Μιχάλης Κατρίνης είναι βουλευτής

του ΠΑΣΟΚ – Κίνηµα Αλλαγής