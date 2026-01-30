Για να γίνουν επενδύσεις χρειάζονται κονδύλια

Πρόσφατα δηµοσιεύθηκε µελέτη της δεξαµενής σκέψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση των ιδίων πόρων και άλλων πηγών εσόδων του προϋπολογισµού της ΕΕ. Πρόκειται περί ενός θεµελιώδους θέµατος που οδηγεί στη διαπίστωση ότι η υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, αλλά και οι νέοι ορίζοντες όπως η ασφάλεια της Ευρώπης απαιτούν πόρους. Η προσοχή των πολιτών πρέπει να είναι ενεργή και οι αντιδράσεις άµεσες και επίκαιρες δεδοµένου ότι προτείνονται και νέοι πόροι, καθώς και άλλες πηγές εσόδων, πράγµα που σηµαίνει ότι ήδη τα σχέδια θα αρχίσουν να υλοποιούνται. Τι πρέπει να αναµένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες;

Οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να αναρωτηθούν κάποια στιγµή αν όντως υπάρχει ανάγκη διεύρυνσης µε νέα κράτη µέλη γιατην ισχυροποίηση της ΕΕ. Θετικά ή αρνητικά οι εξελίξεις τρέχουν και παράλληλα γεννιούνται ερωτήµατα. Για την υλοποίηση κάθε σχεδίου απαιτούνται πόροι. Ποιος τους µαζεύει, ποια είναι τα εχέγγυα για τους πόρους αυτούς, πώς γίνεται η διάθεσή τους για την υλοποίηση των πολιτικών που έχουν ήδη αποφασισθεί, καθώς και για τις νέες πολιτικές;

Στα ερωτήµατα αυτά αντιπαρατίθενται και άλλα ερωτήµατα που αφορούν τους λόγους υιοθέτησης νέων πολιτικών και νέων πηγών άντλησης πλούτου που απαιτούν πρόσθετους πόρους. Η αναφορά µας στο σηµερινό σηµείωµά µας προέρχεται από δυο δηµοσιεύσεις µε δέκα χρόνια διαφορά µεταξύ τους, που αφορούν το θέµα πώς συγκεντρώνονται οι πόροι και ποια χρήµατα απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι αποφάσεις άσκησης πολιτικής. Να τονιστεί ιδιαίτερα ότι οι αποφάσεις υποτίθεται ότι λαµβάνονται ισότιµα στα πλαίσια λειτουργίας των θεσµών της ΕΕ και κυρίως του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, συνεπικουρούµενου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάνω στις προτάσεις της εκτελεστικής εξουσίας που είναι η Κοµισιόν.

Η πρόσφατη µελέτη που προαναφέρθηκε αφορά τη χαρτογράφηση των υφιστάµενων, προτεινόµενων και δυνητικών ιδίων πόρων, καθώς και άλλων πηγών εσόδων. Μια συγκρίσιµη άσκηση χαρτογράφησης παρουσιάστηκε σε έκθεση του 2016 µε τίτλο «Μελλοντική Χρηµατοδότηση της ΕΕ: Τελική Έκθεση και Συστάσεις της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους».

Όµως σηµειώνονται και άλλες ερωτήσεις όπως η αντιµετώπιση της Μεγάλης ∆ιεύρυνσης, που έκανε αναγκαία την αναδιάρθρωση των ιδίων πόρων του προϋπολογισµού της ΕΕ. Η συζήτηση για τους «ίδιους πόρους» της ΕΕ (own resources) επανέρχεται κάθε φορά που η Ένωση ζητά περισσότερη πολιτική δράση, αλλά χωρίς αντίστοιχη προθυµία των κρατών-µελών να αυξήσουν τις εθνικές συνεισφορές. Η νέα σύντοµη µελέτη της δεξαµενής σκέψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ιανουάριος 2026) επιχειρεί µια χαρτογράφηση 23 υφιστάµενων, προτεινόµενων και δυνητικών εσόδων – από τους παραδοσιακούς πόρους έως «εναλλακτικές» ιδέες που κυκλοφορούν σε κοινοβουλευτικές εκθέσεις και δηµόσιες συζητήσεις.

Την ίδια στιγµή, η κλασική «συγκρίσιµη άσκηση» βρίσκεται στην έκθεση της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ίδιους Πόρους υπό τον Mario Monti (∆εκέµβριος 2016), που φιλοδοξούσε να αλλάξει το αφήγηµα: από έναν προϋπολογισµό που φαίνεται ως «εθνικές επιταγές» (όπως είναι για παράδειγµα ο ΦΠΑ) προς ένα µίγµα πιο «ορατών», πιο συνδεδεµένων µε πολιτικές της ΕΕ και –όσο γίνεται– πιο «γνήσιων» ευρωπαϊκών εσόδων.

Η µελέτη του Ευρωκοινοβουλίου είναι προσεκτική: εξηγεί ότι ο κατάλογος των νέων πόρων είναι «αναγκαστικά προσωρινός» και ότι πολλά εξαρτώνται από τον νοµικό σχεδιασµό.

Πολλοί φοβούνται ότι θα επιβαρυνθούν µε νέους ευρωπαϊκούς φόρους.

Η τεχνική κοµψότητα των προτεινόµενων νέων πόρων δε λύνει το πολιτικό αδιέξοδο στο Συµβούλιο, όπου επί χρόνια οι νέοι πόροι δεν συγκεντρώνουν συναίνεση.

Ακόµη και οι προτάσεις της Επιτροπής (ιδίως τα πακέτα 2021/2023 και οι νεότερες ιδέες) δεν κατάφεραν να περάσουν πολιτικά.

Η «νέα γενιά» πόρων ενεργοποιεί το παλιό επιχείρηµα: κίνδυνος µεταφοράς φορολογικής κυριαρχίας και πολιτικού κόστους στο εσωτερικό των κρατών-µελών. Η αντίδραση δεν είναι θεωρητική: µετά την παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής για τον Πολυετή ∆ηµοσιονοµικό Προϋπολογισµό 2028-2034 και τις νέες πηγές εσόδων, πολλές κυβερνήσεις επέκριναν δηµοσίως την κατεύθυνση, µε τη Γερµανία να προειδοποιεί ότι τέτοια σχήµατα στέλνουν «λάθος σήµα» για επενδύσεις/ανταγωνιστικότητα.

Αρκετοί εκφράζουν φόβους και για το ύψος των προβλεπόµενων πόρων που θα πρέπει να κατευθυνθούν στην πολεµική βιοµηχανία και σε αντικρουόµενα συµφέροντα εθνικής ασφάλειας, όπως η χώρα µας.

Πολλοί θεωρούν ότι οι προσπάθειες αυτές είναι «εθνικές συνεισφορές µε άλλο όνοµα».

Μια επίµονη, τεχνοκρατική κριτική είναι ότι πολλοί «νέοι ίδιοι πόροι» µοιάζουν στην πράξη µε ανακατανοµή εθνικών εσόδων, όπως επισηµαίνει και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, φοβούµενο µεγάλη άνοδο των συνολικών «εθνικών» συνεισφορών στο νέο πλαίσιο.

Τέλος, στον δηµόσιο διάλογο, οι πόροι που συνδέονται µε πολιτικές, όπως είναι οι φόροι ρύπανσης µπορεί να είναι πετυχηµένοι στην αρχή, αλλά µπορούν να µειωθούν τα έσοδα του προϋπολογισµού αν µειωθούν οι εκποµπές ρύπων.

Η «Μεγάλη ∆ιεύρυνση» (2004-2007) σίγουρα όξυνε το πρόβληµα: περισσότερα µέλη, µεγαλύτερες ανισότητες, εντονότερη πολιτική του «καθαρού ισοζυγίου» και άρα µεγαλύτερη πίεση να φαίνεται ποιος πληρώνει/ποιος παίρνει. Χωρίς αυτό να δίνει και την ουσία των συσχετισµών στο Συµβούλιο, αφού οι έχοντες και κατέχοντες δίνουν περισσότερα από τους πλέον αδύναµους προϋπολογισµούς, στους οποίους ανήκει και η χώρα µας. Αλλά κανείς δεν εννοεί να δει την ουσία του θέµατος που είναι η εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου. Μια ουσία που διαµορφώνεται ανάλογα µε τη δύναµη των κρατών µελών. Τελευταίο παράδειγµα αποτελεί και η γερµανική προώθηση (µέσω της Γερµανίδας προέδρου της Κοµισιόν) κας φον ντερ Λάϊεν της εµπορικής συµφωνίας µε τις χώρες της MERCOSUR. Αν προσθέσουµε στα ανωτέρω και τη γεωπολιτική/ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα-πράσινη µετάβαση, αυξάνεται µόνιµα ο πήχης των αναγκών και, µαζί, και η ένταση γύρω από το ποιος πληρώνει τον λογαριασµό.. Μπροστά µας θα τα βρούµε.

