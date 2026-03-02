Για να γιατρέψω τις ανησυχίες µου και να ηρεµήσω, αναθιβάνω την παραδοσιακή ζωή τω προγόνω µου

Είναι η γι αλήθεια πως όσο περνούνε τα χρόνια και το επίπεδο των ανθρώπω ανεβαίνει. Άλλο τόσο κι δικιά µου απογοήτεψη µεγαλώνει και χάνεται η γι ελπίδα µου για ένα καλύτερο αύριο. Τσοι σκέψεις αυτές τσοι στηρίζω στσ’ έγκυρες πληροφορίες απού παίρνω από την επικαιρότητα. Απού κάθε δελτίο ειδήσεων είναι κι ένα ακριβές αντίγραφο συµβάντων αστυνοµικής υπηρεσίας που αναφέρεται σε αποκαλύψεις σκανδάλων και εγκληµάτων των απού προκαλούνε έντονη δυσφορία και προκαλούνε εύλογα ερωτήµατα για είντα το κακό προοδεύει τόσο πολύ τουτουσές τσοι καιρούς; Την ίδια ώρα βέβαια είναι και πάλι αλήθεια πως οι γι ηθικές αξίες παραµερίζονται κι οι γι αρετές αγνοούνται. Το φιλότιµο, η γι αθρωπιά κι ο σεβασµός είναι είδη προς εξαφάνιση. Κι ο παράς µε το συφέρον παίρνουνε την παντοδυναµία. Κι ακόµη θωρώ τσι θεσµούς να χάνουνε το το κύρος τωνε και τη δικαιοσύνη να δίνει την εντύπωση πως είναι αδύναµη ν’ αποδώσει το δίκιο. Γι’ αυτό και πολλοί επαέ στον καφενέ την παρουσιάζουνε µε τον ιστό τσ΄ αράχνης.

Ούλα τουτουνά µε κάνουνε ν΄ ανησυχώ για το αύριο τσοι κοινωνίας µας. Για κείνο κι αναζητώ για να βρω την ηρεµία µου και για να γιατρευτούνε οι ανησυχίες µου, γυρίζω το µπρος τα πίσω στσοι παλιούς καιρούς απού πρωτόδα το φως του Ήλιου, µε τη συντροφιά, όπως πάντα τση θύµησης µου. Και να συναναστραφώ µε τσ’ αθρώπους κείνουνα του καιρού και να ξανασυµπορπατήξω στσοι στράτες τσοι παραδοσιακής ζωής τωνε. ∆εν είχανε τίτλους και οφίκια. Ήτανε φτωχοί κι αγράµµατοι και το ψωµάκι ντωνε το βγάνανε µε τον ίδρωτο του προσώπου ντωνε, εσέβουντανε όµως την παράδοση κι εκατέχανε για είντα εξιούσανε κι είχανε σκοπό και προορισµό στη ζωήντωνε. Αγωνίζουνται σκληρά για ν ΄αποκτήσουνε τα προς το ζην και για ν΄ αφήκουνε ένα καλό όνοµα. Γι αυτό και σαν έκλεισαν τα ρακοκάζανα ξεκινώ το σεργιάνισµα στσοι στράτες τωνε, για να γιατρέψω όπως είπα και παραπάνω τσ’ ανησυχίες µου από τα στραβά κι ανάποδα απού θωρώ και γροικώ. Ήτανε περασµένη η εορτή τ’ Αγίου Φιλίππου οντεν’ εξεκίνησα τούτηνε τη φορά τη στραθιά µου στα περασµένα κι είχε αρχινίξει η σαρανταήµερη νηστεία τω Χριστουγέννω. Απού τούτουσες τσοι καιρούς τση προόδου και του εισαγόµενου πολιτισµού, αγνοείται.

Κι ενώ κρέµονται οι τωρινοί αθρώποι από τα χείλια των διατροφολόγων και των ινστιτούτων αδυνατίσµατος. Παραµερίζουνε τσοι νηστείες του ενικυστού κύκλου απού εκαθιερώσανε οι Σογφοί και Πολυσπουδαγµένοι πατέρες τσ΄ Εκκλησίας. Απού µ’ αυτή ασκούνται «οι βουλοµένοι αθλησαι… τον καλό της νηστείας αγώνα» στη µεγάλη αρετή τσ’ υπακοής. Αφού κατά τον Απόστολο Παύλο «Πάντα µοι έξεστιν, αλλ’ ου πάντα συµφέρει» (Α᾽ Κορ. 6, 12) και στην υγιεινή διατροφή και βοηθά στον εξαγνισµό τσ’ ασκούµενους.

Κι ύστερα από τσοι σκέψεις αυτές συνεχίζω τη στραθιά και φτάνω στην εορτή τση Παναγίας τση Μεσοσπορίτισσας και στη συνέχεια στην εορτή «της πανευφήµου νύµφης Χριστού. Αικατερίνας τση Θείας και Πολιούχου Σινά» και αµέσως µετά τ’ Αγίου Στυλιανού. Απού την επόµενη µέρα, τσοι καµατερές εσυνεχίζανε οι ζευγάδες τη σπορά των δηµητριακών κι οι µαζώχτρες κι οι µαζωχτάδες επιάνανε τα λιόφυτα. Γιατί κείνονα το καιρό, τουτεσές οι δουλειές ήταν στη φούρια ντωνε. Γιατί τότεσας µε τουτανά τα προϊόντα εθρέφουντανε κι εµεγαλώνανε τα κοπελάκια ντωνε. Την ίδια ώρα όµως τούτην, απού µε µεγάλη συγκίνηση αναστορούµαι τα περασµένα, γροικώ κάποιους κατά καιρούς να λένε: «Είντα τα γράφεις τουτανά, απού οι νέες γενιές δε συγκινούνται, γιατί δε το καταλαβαίνουνε». Κι όµως, για το δικόντωνε χατήρι και γιατί πιστεύω πως «το παρελθόν διδάσκει». Έγραψα το βιβλίο «ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», απού µε πολλές λεπτοµέρειες αναφέροµαι στσοι συνήθειες και τον τρόπο ζωής των ανθρώπω του παλιού καιρού, απού οι δυσκολίες ήτανε πολλές κι η γι ανέσεις µηδενικές, µα οι χωριανοί εγνωρίζουντανε, είχανε οικογένειες µε παιδιά κι εγγόνια κι οι δικολογίες αλληλοεκτιµούντανε και τέλος αν και ήτανε κουρασµένοι, ήτανε όµως ευτυχισµένοι. Αν κάποιοι ενδιαφέρονται για το περιεχόµενο ντου, τα αδιάθετα τα ‘χω στοιβαγµένα σε µια γωνιά του σπιθιού µου και µπορώ να ικανοποιήσω την επιθυµία σε όποιον θέλει να το αγοράσει.

Κι ύστερα από αυτήν την παρένθεση, συνεχίζω στσοι στράτες τση τωρινής πραγµατικότητας, απού µούδε σπέρνουνε µούδε θερίζουνε. Και τη φετινή χρονιά πολλοί ελαιοπαραγωγοί δεν απλωθήκανε στα λιόφυτα πάνω για να µαζώξουνε τσ΄ ελιές τωνε και να γεµίσουνε τα πιθάρια ντωνε µε χρυσό µαξούλι, όπως το θεωρούσανε οι παλιοί µας. Γιατί τα καιρικά φαινόµενα τσοι στερήσανε από τούτηνα τη χαρά κι είναι αλήθεια περίεργες οι συµπεριφορές των καιρικών φαινοµένων τσ΄ έσχατους τούτουσες χρόνους. Γιατί κι οι βροχές που πέφτουνε κατά καιρούς σε διάφορους τόπους, έρχονται σαν κύτταρα, σαν ευλογιά. Όπως και σε µας απού συνεχίζεται η ανοµβρία, µόνο σαν θεϊκή κατάρα µπορεί να εξηγηθεί και οργή θεϊκή· ύστερα από την ασέβεια µου και την απαξίωση των ιερών και οσίων. Ακόµη και στσοι χώρους τσ΄ εκκλησίας µπορεί να διακρίνει κάποιος ότι αποσκοπούνε σε ιδιοτελείς σκοπούς και προσωπικά συµφέροντα απού σκανδαλίζουνε τον περιούσιο λαό του Θεού. Γι’ αυτό κι είναι καιρός να συνέλθοµε ούλοι µας. Κι ν΄ απευθύνοµε καθένας µας χωριστά το «µνήσθητι µου Κύριε τω αµαρτωλώ», για να παροτρύνει το έλεος του στη γη απού δοκιµάζεται µε ακραία καιρικά φαινόµενα απού ξεσπιτώνουνε οικογένειες και καταστρέφουνε περιουσίες.

Στο διάστηµα όµως απού επέρασε µε τσοι σκέψεις και τους προβληµατισµούς µου, οι γι ηµέρες επεράσανε κι είχαµε φτάξει στα ξεπνέµατα το Νοέµβρη απού στη τελευταία του ηµεροµηνία τιµάται η µνήµη του Αγίου Αντρέα του τρυποτηγανίτη, απού κατά το έθιµο επαίρνανε τα τηγάνια φωθιά για να µην τρυπήσουνε ως ταχιά τα τηγάνια ντωνε. Κι ετοιµάζανε τσοι κουταλίτες απού τσοι σερβίρανε οι καλές νοικοκεράδες µε µπόλικο πετουµέζι και τσοι τρώγανε µε περίσσια ευχαρίστηση. Κι ετσά αποχαιρετούµε και τον τελευταίο φθινοπωρινό µήνα, απού τη φετινή χρονιά επέρασε σα καλοκαιρινός και µόνο στα ξεψυχήµατα του έδειξε µετανιωµένο. Κι εξεκίνησε κάποιες βροχούλες κι ας ελπίσοµε ότι θα συνεχίσουνε. Και τελειώνω µε την ευκή.

Θεέ µου, βλέπε µας το νου µας και καθοδήγα µας για την καλή ντου χρήση.

Ώρα καλή σας αναγνώστριες κι αναγνώστες µου κι αναζήτηχτοι.

Το γεροντάκι

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Γιάειντα = Γιατί

Κατέχανε = Ξέρανε

Όντε = Όταν

Μεσοσπορίτισσα = Είχανε µεσοσπείρει οι ζευγάδες στις 21/11

Καµατερές = Ηµέρες εργασίας

Αναστορούµαι = Θυµούµαι

Γροικώ = Ακούω

Είντα = Γιατί

Μαξούλι = Εισόδηµα

Αναθιβάνω = ∆ιηγούµαι, θυµάµαι

∆ικολογιές = Συγγενολόι

Ταχιά = Αύριο

Κοσταλίτης = Τηγανίτης