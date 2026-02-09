Για κινητοποιήσεις “σαλπάρουν” και οι αγρότες των Χανίων

Για τον Πειραιά “σαλπάρουν” και οι αγρότες των Χανίων για την κινητοποίηση που διοργανώνει η “Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων” την Παρασκευή 13 και το Σαββάτο 14 Φεβρουαρίου.

Η “Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων” και ο “Μελισσοκομικός Σύλλογος” προχώρησαν σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Δευτέρας καλώντας τα μέλη τους να δώσουν δυναμικό παρών στην κινητοποίηση.

Ο πρόεδρος της “Ενωτικής Ομοσπονδίας” κ. Κώστας Λιλικάκης αναφέρθηκε στην απόφαση της “Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων”, στην οποία μετείχαν 62 μπλόκα σε όλη τη χώρα για την κινητοποίηση στην Αθήνα. «Τα προβλήματα δεν λύθηκαν, αποσυρθήκαμε από τα μπλόκα αλλά ο αγώνας συνεχίζεται με άλλης μορφής κινητοποιήσεις. Αποφασίστηκε στη συνέλευση στη Νίκαια στις 4 Φεβρουαρίου, ομόφωνα πανελλαδικό, μεγάλο συλλαλητήριο στις 13 και 14 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Καλούμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο με προσυγκέντρωση το απόγευμα της Πέμπτης στο λιμάνι της Σούδας» είπε ο κ. Λιλικάκης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι βασικά αιτήματα του αγροτικού κόσμου δεν λύθηκαν όπως : Το κόστος παραγωγής, η αναπλήρωση του εισοδήματος, οι παράνομες ελληνοποιήσεις που αφορούν όλα τα προϊόντα σε όλη τη χώρα, οι κατώτατες εγγυημένες τιμές, αποζημιώσεις στο 100% από τον ΕΛΓΑ. «Αυτό που δεσμεύτηκε να δώσει από 1η Νοεμβρίου είναι το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και το ρεύμα ζητούσαμε 7 ευρώ, μας δίνει 8,5 ευρώ» είπε ο κ. Λιλικάκης.

«Συμμετέχουμε ενεργά στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια, στηρίζουμε όλες τις κινητοποιήσεις που γίνονται στο Νομό μας, καλούμε τους μελισσοκόμους και όλον τον αγροτικό κόσμο στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα» ανέφερε ο κ. Μιχάλης Μπλεμπλιδάκης από το “Μελισσοκομικό Σύλλογο Χανίων”. Ο κ. Μπλεμπλιδάκης τόνισε πως μια σειρά από αιτήματα του κλάδου δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος για το κράτος όπως: Η απρόσκοπτη και χωρίς όρους εργασία στα δάση, τοποθέτηση μελισσιών μέσα στα δάση, διεύρυνση ωραρίου χρήση του καπνιστηρίου, ένταξη των μελισσοκόμων στα μέτρα της νησιωτικής πολιτικής, μελισσοκομικό μητρώο βάση του Ευρωπαϊκού κανονισμού, τομεακό πρόγραμμα για τη μελισσοκομία σε συνεργασία με την Ομοσπονδία των μελισσοκόμων, ισότιμη ένταξη της μελισσοκομίας στα σχέδια βελτίωση, προσθήκη οικολογικού σχήματος για την επικονίαση, να δοθεί λύση για την κίνηση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, φορολογικά κίνητρα και οικονομικές ευκολίες για την αγορά φορτηγών νέας τεχνολογίας, σειρά μέτρων σε συνεργασία με την Ομοσπονδία για τις ελληνοποιήσεις και την πάταξη της αισχροκέρδειας, σταθεροί και εντατικοί έλεγχοι για την ποιότητα του μελιού, αναπλήρωση εισοδήματος λόγω κλιματικής κρίσης το μοναδικό αίτημα που έχει οικονομικά χαρακτηριστικά. Για «κατεύθυνση της σημερινής κυβέρνησης να αφανίσει τον πρωτογενή τομέα; Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο χρονοτριβούν» αναρωτήθηκε ο κ. Μπλεμπλιδάκης.

«Καλούμε τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, καλούμε όλους αυτούς που δεν είναι ευχαριστημένοι με την κατάσταση. Το ότι πληρώθηκαν κάποιες επιδοτήσεις δεν σημαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήματα μας» δήλωσε το μέλος της “Ενωτικής Ομοσπονδίας” κ. Γιώργος Βενετάκης ζητώντας να ανοίξουν οι δασικοί χάρτες ώστε να δηλώσουν οι κτηνοτρόφοι τους βοσκότοπους τους ώστε να μην έχουν ανάγκη τις “τεχνικές λύσεις” και να δηλώνουν εκτάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα «κάτι παράλογο ! Η βόσκηση στα δασικά έπρεπε να επιβάλλεται όχι να απαγορεύεται. Αν δεν βόσκουν τα ζώα στα δασικά το επόμενο βήμα θα είναι να καούν». Παράλληλα ο κ. Βενετάκης μίλησε και για το ζήτημα της ευλογιάς τονίζοντας πως η κυβέρνηση χωρίς βάσιμες εξηγήσεις δεν επιτρέπει τον εμβολιασμό. «Η κτηνοτροφία αυτή τη στιγμή καταστρέφεται. Το ότι δεν υπάρχει μείωση στο γάλα λόγω των ελληνοποιήσεων είναι ένα δεύτερο καταστροφικό κομμάτι. Να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν μας επιτρέπουν να εμβολιάσουμε τα ζώα μας. Θα έπρεπε με μέριμνα και δαπάνες του κράτους να γίνει ο εμβολιασμός των ζώων για να περιφρουρήσουμε το νησί μας και να μην έλθει η ασθένεια της ευλογιάς και να μας καταστρέψει» υπογράμμισε.

Στην αναφορά των “Χ.ν.” ότι δόθηκαν κάποια χρήματα στους κτηνοτρόφους μετά τις κινητοποιήσεις που σε πολλές περιπτώσεις ήταν ανάλογα με πέρυσι ο κ. Βενετάκης απάντησε πως «δεν πληρώθηκαν σε όλους, κάποιοι περιμένουν! Για παράδειγμα το εθνικό απόθεμα για τους νεοεισερχόμενους του ΄24 δεν έχει δοθεί, ούτε για το ΄25. Κάποιοι πραγματικοί παραγωγοί δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, περιμένουν να ανοίξει το σύστημα να κάνουν ενστάσεις.» Επίσης στάθηκε στο θέμα των δασικών χαρτών και του κόστους παραγωγής υπογραμμίζοντας πως «η επιδότηση είναι η καταστροφή του πρωτογενή τομέα, δεν μας λύνει το πρόβλημα, αν έλυνε τα προβλήματα από το ΄81-82 που δίνεται δεν θα είχαμε κανένα. Είναι ένα στήριγμα η επιδότηση αλλά ο παραγωγός πρέπει να πατάει σε γερές βάσεις και το εισόδημα του να εξαρτάται από το προϊόν που παράγει. Η επιδότηση δίνεται για να διαθέτει τα προϊόντα του σε χαμηλότερες τιμές ώστε να μπορεί να τα φάει ο καταναλωτής.»

Τέλος ο κ. Θοδωρής Ραισάκης από τον Αγροτικό Σύλλογο Έλους μίλησε για τα προβλήματα των παραγωγών πρώιμων κηπευτικών. «Κάθε φορά που κατεβαίνουμε σε κινητοποιήσεις, ακούμε από την κεντρική εξουσία ότι έχουμε δίκιο. Αλλά δεν έχει λύσει επί της ουσίας κανένα πρόβλημα. Ο κλάδος μας τα τελευταία χρόνια λόγω δύο ασθενειών που έχουν εισέλθει στη χώρα μας από σπόρους των πολυεθνικών, επειδή δεν υπάρχει έλεγχος παρά μόνο δειγματοληπτικός, έχει διαλύσει! Έχουμε φτάσει σε απόγνωση με την καστανή ρυτίδωση και την ίωση του TY έχουν ξεπατωθεί τα μισά θερμοκήπια. Αν δεν γίνει κάτι άμεσα ώστε να υπάρξει έλεγχος στις εισαγωγές σπόρων από τις πολυεθνικές σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να φυτέψουμε» δήλωσε ο κ. Ραϊσάκης.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι δεν υπάρχουν έργα για την εξοικονόμηση και αποθήκευση νερού, ενώ μίλησε και για τους εργάτες γης: «Υπάρχει μια τεράστια γραφειοκρατία για να φέρουμε ένα αγρότη. Κανουμε προσκλήσεις και πάνε στην Ελληνική πρεσβεία στη χώρα τους και εκεί τους “κόβουν”. Και εκτός αυτού μας υποχρεώνει να τον ασφαλίσουμε στο ΙΚΑ κάτι που δεν έχει νόημα ούτε για τον παραγωγό, ούτε για τον εργαζόμενο» κατέληξε.