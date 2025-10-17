menu
21.2 C
Chania
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήWEB T.V.Γεύσεις Κρήτης
Γεύσεις Κρήτης

“Γεύσεις Κρήτης” στον Βοτανικό Κήπο Κρήτης (βίντεο)

Γιάννης Κάκανος
Γιάννης Κάκανος
0

Συνεχίζοντας την γαστρονοµική διαδροµή της διαδικτυακής εκποµπής “Γεύσεις Κρήτης” των “Χανιώτικων νέων” για το 2025, σειρά έχει το 34ο επεισόδιο που βιντεοσκοπήθηκε στον πανέµορφο βοτανικό Κήπο Κρήτης σε µια πανοραµική πλαγιά βουνού στο 18ο χιλιόµετρο της κεντρικής οδού Χανίων – Οµαλού.

Στο εστιατόριο του Βοτανικού Κήπου η έµπειρη νοικοκυρά και µαγείρισσα Αργυρώ Σταµατάκη ετοίµασε για την εκποµπή ένα πολύ εντυπωσιακό και νόστιµο παραδοσιακό φαγητό από κυδώνια µε χοιρινό κρέας.

Το επεισόδιο αυτό όπως άλλωστε και κάθε προηγούµενο µπορείτε να το δείτε στο κανάλι της εφηµερίδας στο Youtube και στην ανανεωµένη σελίδα της εκποµπής στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

https://www.haniotika-nea.gr/tastes-of-crete/ 

Επειδή ο κύκλος της εκποµπής για τον διαγωνισµό του 2025 ολοκληρώνεται αρχές ∆εκεµβρίου, όσοι και όσες επιθυµούν τη συµµετοχή τους µπορούν να επικοινωνούν µε τα τηλέφωνα της εφηµερίδας 2821070563 – 2821051003 ή µε το κινητό τηλέφωνο 6979457191 του συνεργάτη µας Γιάννη Κάκανου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum