“Γεύσεις Κρήτης” στον Βοτανικό Κήπο Κρήτης (βίντεο)

Συνεχίζοντας την γαστρονοµική διαδροµή της διαδικτυακής εκποµπής “Γεύσεις Κρήτης” των “Χανιώτικων νέων” για το 2025, σειρά έχει το 34ο επεισόδιο που βιντεοσκοπήθηκε στον πανέµορφο βοτανικό Κήπο Κρήτης σε µια πανοραµική πλαγιά βουνού στο 18ο χιλιόµετρο της κεντρικής οδού Χανίων – Οµαλού.

Στο εστιατόριο του Βοτανικού Κήπου η έµπειρη νοικοκυρά και µαγείρισσα Αργυρώ Σταµατάκη ετοίµασε για την εκποµπή ένα πολύ εντυπωσιακό και νόστιµο παραδοσιακό φαγητό από κυδώνια µε χοιρινό κρέας.

1 από 3

Το επεισόδιο αυτό όπως άλλωστε και κάθε προηγούµενο µπορείτε να το δείτε στο κανάλι της εφηµερίδας στο Youtube και στην ανανεωµένη σελίδα της εκποµπής στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

https://www.haniotika-nea.gr/tastes-of-crete/

Επειδή ο κύκλος της εκποµπής για τον διαγωνισµό του 2025 ολοκληρώνεται αρχές ∆εκεµβρίου, όσοι και όσες επιθυµούν τη συµµετοχή τους µπορούν να επικοινωνούν µε τα τηλέφωνα της εφηµερίδας 2821070563 – 2821051003 ή µε το κινητό τηλέφωνο 6979457191 του συνεργάτη µας Γιάννη Κάκανου.