Γεύσεις Κρήτης στο Σηρικάρι (video)

Γιάννης Κάκανος
» Ψάρι µε µπάµιες και συκωταριά ριγανάτη

Το “Μεγάλο Χωριό”, αποτελούσε τη µεγαλύτερη σε πληθυσµό γειτονιά του Σηρικαρίου και είναι η δεύτερη κατά σειρά όπως φτάνουµε.

Εκεί βιντεοσκοπήθηκε το 30στό κατά σειρά επεισόδιο των «Γεύσεων Κρήτης» για το 2025.

Η κυρία Χρυσάνθη Αντωνοµανωλάκη – Αποστολάκη που φηµίζεται για την εµπειρία της στην κουζίνα µαγείρεψε για την εκποµπή, ψάρι µε µπάµιες και συκωταριά ριγανάτη, ενώ  το µενού περιέκλειε και άλλα εδέσµατα.

Το επεισόδιο αυτό όπως και κάθε προηγούµενο µπορείτε να το δείτε στο κανάλι της εφηµερίδας στο Youtube και στην ανανεωµένη ιστοσελίδα της εκποµπής στο

https://www.haniotika-nea.gr/tastes-of-crete/

Για τη δική σας συµµετοχή µπορείτε να επικοινωνείτε µε τα γραφεία της εφηµερίδας “Χανιώτικα νέα” στα τηλέφωνα 28210 70563 και 28210 51003 ή στο κινητό τηλέφωνο  6979 457191 του συνεργάτη µας Γιάννη Κάκανου που παρουσιάζει την εκποµπή.

