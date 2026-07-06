Γερμανός τουρίστας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία της Γερακινής

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, χθες το απόγευμα, από την παραλία της Γερακινής, στη Χαλκιδική, 68χρονος Γερμανός τουρίστας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με το Λιμενικό, στον 68χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής. Στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης