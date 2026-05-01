Γερμανία: Υπό πίεση η ελευθερία του Τύπου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αυξανόμενες πιέσεις αντιμετωπίζει η ελευθερία του Τύπου στη Γερμανία, με τους δημοσιογράφους να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ολοένα και πιο εχθρικό περιβάλλον, σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle.

Όπως επισημαίνεται, αν και η κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται συνολικά «ικανοποιητική», η χώρα υποχώρησε στη 14η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των «Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα», γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των απειλών και της έντασης που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες των ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση, πολλοί δημοσιογράφοι στη Γερμανία αναφέρουν ότι βιώνουν όλο και συχνότερα ρητορική μίσους, δυσφήμιση και απώλεια εμπιστοσύνης από το κοινό, ενώ οι πιέσεις εκδηλώνονται τόσο στο διαδίκτυο όσο και στον δημόσιο χώρο.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό θεωρείται το κλίμα πόλωσης γύρω από ευαίσθητα διεθνή ζητήματα, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που μεταφέρεται και στα μέσα ενημέρωσης, δημιουργώντας εντάσεις στα δημοσιογραφικά περιβάλλοντα και αυξάνοντας την πίεση προς τους συντάκτες.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν πιο σκληρές συνθήκες εργασίας, με συχνές επιθέσεις, τόσο λεκτικές όσο και διαδικτυακές, αλλά και φόβο δημόσιας στοχοποίησης, ιδιαίτερα όταν καλύπτουν αμφιλεγόμενα θέματα.

Το δημοσίευμα εντάσσει την περίπτωση της Γερμανίας σε μια ευρύτερη διεθνή τάση επιδείνωσης της ελευθερίας του Τύπου, καθώς σε περισσότερες από τις μισές χώρες παγκοσμίως καταγράφεται πλέον «δύσκολη» ή «πολύ σοβαρή» κατάσταση για τη δημοσιογραφία.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη ενός περιβάλλοντος όπου, παρά τις θεσμικές εγγυήσεις, η καθημερινή άσκηση της δημοσιογραφίας γίνεται πιο απαιτητική, με την εμπιστοσύνη του κοινού να δοκιμάζεται και τις πιέσεις προς τα μέσα ενημέρωσης να εντείνονται.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

