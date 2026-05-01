Γερμανία: Υπό πίεση η ελευθερία του Τύπου

Αυξανόμενες πιέσεις αντιμετωπίζει η ελευθερία του Τύπου στη Γερμανία, με τους δημοσιογράφους να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ολοένα και πιο εχθρικό περιβάλλον, σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle.

Όπως επισημαίνεται, αν και η κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται συνολικά «ικανοποιητική», η χώρα υποχώρησε στη 14η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των «Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα», γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των απειλών και της έντασης που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες των ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση, πολλοί δημοσιογράφοι στη Γερμανία αναφέρουν ότι βιώνουν όλο και συχνότερα ρητορική μίσους, δυσφήμιση και απώλεια εμπιστοσύνης από το κοινό, ενώ οι πιέσεις εκδηλώνονται τόσο στο διαδίκτυο όσο και στον δημόσιο χώρο.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό θεωρείται το κλίμα πόλωσης γύρω από ευαίσθητα διεθνή ζητήματα, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που μεταφέρεται και στα μέσα ενημέρωσης, δημιουργώντας εντάσεις στα δημοσιογραφικά περιβάλλοντα και αυξάνοντας την πίεση προς τους συντάκτες.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν πιο σκληρές συνθήκες εργασίας, με συχνές επιθέσεις, τόσο λεκτικές όσο και διαδικτυακές, αλλά και φόβο δημόσιας στοχοποίησης, ιδιαίτερα όταν καλύπτουν αμφιλεγόμενα θέματα.

Το δημοσίευμα εντάσσει την περίπτωση της Γερμανίας σε μια ευρύτερη διεθνή τάση επιδείνωσης της ελευθερίας του Τύπου, καθώς σε περισσότερες από τις μισές χώρες παγκοσμίως καταγράφεται πλέον «δύσκολη» ή «πολύ σοβαρή» κατάσταση για τη δημοσιογραφία.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη ενός περιβάλλοντος όπου, παρά τις θεσμικές εγγυήσεις, η καθημερινή άσκηση της δημοσιογραφίας γίνεται πιο απαιτητική, με την εμπιστοσύνη του κοινού να δοκιμάζεται και τις πιέσεις προς τα μέσα ενημέρωσης να εντείνονται.