Γερμανία: Πρώτη η AfD σε δημοσκόπηση – Δυσαρέσκεια πολιτών από τα μέτρα για τις υψηλές τιμές στην ενέργεια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στη νέα δημοσκόπηση για λογαριασμό του ZDF, ενώ εξακολουθούν να συρρικνώνονται οι δυνάμεις του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επιπλέον, οι πολίτες δε φαίνονται να πείθονται από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των υψηλών τιμών ενέργειας, αλλά και γενικότερα από τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες.

Σύμφωνα με το «Πολιτικό Βαρόμετρο», αν γίνονταν εκλογές την Κυριακή, η AfD θα τις κέρδιζε με 26% (χωρίς μεταβολή από την προηγούμενη μέτρηση), αφήνοντας δεύτερη τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) με 25% (-1). Θα ακολουθούσαν οι Πράσινοι με 14% (-1), το SPD με 12 (-1) και η Αριστερά με 11% (+1). Στο ίδιο πνεύμα, το 73% απαντά αρνητικά στο ερώτημα, εάν οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης συνιστούν σημαντική συνεισφορά στην επίλυση των προβλημάτων της χώρας, ενώ θετικά απαντά μόνο το 23%. Για τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας, η κυβέρνηση κάνει «πολύ λίγα», δηλώνει το 81%, «όσα πρέπει», εκτιμά το 11% και «υπερβολικά πολλά» το 3%. Σε ποσοστό μάλιστα 91%, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το μέτρο της έκπτωσης κατά 17 σεντς/λίτρο στα καύσιμα δεν θα φθάσει τελικά στους καταναλωτές. Συνολικά, τα 2/3 των ερωτηθέντων αξιολογούν την συνεργασία του κυβερνητικού συνασπισμού ως «μάλλον κακή».

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το εάν η Γερμανία θα έπρεπε να υποστηρίξει στρατιωτικά τις ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ποσοστό άνω του 93% απαντά αρνητικά. Σε άλλη ερώτηση για την εξωτερική πολιτική, το 74% δηλώνει ότι η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα διευκολύνει τη συνεργασία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

