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Γερμανία: Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος συνδέονται με τον καύσωνα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο «Robert Koch», επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε «μεταβατική φάση», με όλο και συχνότερες περιόδους καύσωνα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με το RKI, 5.120 άνθρωποι πέθαναν από την αρχή του έτους σε περιστατικά που θεωρούνται συνέπεια της ιδιαίτερα υψηλής θερμοκρασίας. Μόνο κατά την εβδομάδα από 22 έως 28 Ιουνίου καταγράφηκαν 4.310 θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα, ενώ την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκαν στο ίδιο πλαίσιο 800 θάνατοι.

«Η Γερμανία βρίσκεται επί του παρόντος σε μεταβατική φάση. Το γεγονός ότι συμβαίνουν συχνά κύματα καύσωνα είναι κάτι καινούργιο. Ούτε τα κτήριά μας ούτε οι συνήθειές μας έχουν ακόμη προσαρμοστεί καταλλήλως και βλέπουμε τις επιπτώσεις στα στοιχεία των θανάτων», δήλωσε ο ερευνητής του RKI Ματίας αν ντερ Χάιντεν, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν μεν περιστατικά θερμοπληξίας που οδηγούν σε θάνατο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία είναι ο συνδυασμός προϋπαρχουσών παθήσεων και έκθεσης στην υπερβολική ζέστη. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα άτομα άνω των 85 ετών, ανέφερε ο κ. αν ντερ Χάιντεν.

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