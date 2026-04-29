Γερμανία: Οι οδηγοί χρησιμοποιούν λιγότερο τα ΙΧ τους λόγω των τιμών των καυσίμων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Οι υψηλές τιμές των καυσίμων υποχρεώνουν τους οδηγούς να αλλάξουν συνήθειες και να χρησιμοποιούν όλο και λιγότερο το αυτοκίνητό τους, όπως αποκαλύπτει νέα έρευνα του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών δικτύων RTL και n-tv.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με την έρευνα, το 31% των ιδιοκτητών βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου οδηγεί πλέον λιγότερο συχνά από ό,τι πριν από μερικές εβδομάδες, ενώ το 68% δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει τις συνήθειές του. Ιδιαίτερα αισθητή είναι η αλλαγή στις περιπτώσεις χαμηλότερων εισοδημάτων: σε νοικοκυριά με καθαρό μηνιαίο εισόδημα κάτω των 2.500 ευρώ, το 44% οδηγεί πλέον πολύ λιγότερο, ενώ μεταξύ των νοικοκυριών με καθαρό εισόδημα άνω των 4.000 ευρώ, το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 24%. Ειδικά όσοι βασίζονται στο αυτοκίνητό τους για την καθημερινή τους μετακίνηση, π.χ. προς και από την εργασία τους, είναι σημαντικά λιγότερο πιθανό να αλλάξουν τις συνήθειές τους, επισημαίνουν οι ερευνητές.

Από εκείνους που αφήνουν το αυτοκίνητό τους στο σπίτι, το 51% χρησιμοποιεί συχνότερα το ποδήλατό του και το 42% πηγαίνει με τα πόδια. Το 35% χρησιμοποιεί περισσότερο τα μαζικά μέσα μεταφοράς, ενώ το 22% οργανώνει μικρές ομάδες που μοιράζονται τη διαδρομή και τα έξοδα με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα.

Στο ίδιο πνεύμα, το 58% δήλωσε ότι έχει μειώσει τα καθημερινά του έξοδα λόγω των αυξημένων τιμών. Αντιθέτως, 41% ανέφεραν ότι δεν έχουν αλλάξει σημαντικά οι συνήθειές τους. Περισσότερο πιθανό να κάνουν οικονομία είναι τα άτομα κάτω των 30 ετών και εκείνα με καθαρό μηνιαίο εισόδημα κάτω των 2.500 ευρώ. Ο συνηθέστερος τομέας εξοικονόμησης είναι το φαγητό εκτός σπιτιού, με το 76% των ερωτηθέντων να το περιορίζει. Επιπλέον, το 69% ανέφερε ότι έχει περιορίσει τις αγορές ειδών σούπερ μάρκετ, το 65% τις δαπάνες για καύσιμα, ενώ το 59% δήλωσε ότι περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας, το 57% τις διακοπές και το 55% τις δραστηριότητες ψυχαγωγίας.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

