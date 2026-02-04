Γερμανία: Νεκρός ελεγκτής τρένου μετά από επίθεση Ελληνα χωρίς εισιτήριο

Ένας ελεγκτής γερμανικού τρένου έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση που δέχτηκε από Έλληνα στη Γερμανία.

Οπως μετέδωσε το ertnews, ο 26χρονος δράστης επιτέθηκε στον 36χρονο υπάλληλο των Γερμανικών Σιδηροδρόμων, ο οποίος πραγματοποιούσε έλεγχο εισιτηρίων σε τρένο μετά την αναχώρησή του από το σταθμό Landstuhl στην περιοχή Κάιζερσλάουτερν στην κεντρική-δυτική Γερμανία το βράδυ της Δευτέρας.

Ο δράστης είχε επιβιβαστεί χωρίς εισιτήριο και όταν του ζητήθηκε από τον ελεγκτή να εγκαταλείψει το τρένο του επιτέθηκε γρονθοκοπώντας τον βάναυσα στο κεφάλι. Ο ελεγκτής μετά τις πρώτες βοήθειες μεταφέρθηκε στην πανεπιστημιακή κλινική του Χόμπουργκ. Αλλά σήμερα το πρωί της Τετάρτης υπέκυψε στα τραύματα που δέχτηκε από την επίθεση.

Ο 36χρονος υπάλληλος Σέρκαν Τσ. ζούσε στο Λούντβιγκσχάφεν, ήταν παντρεμένος, πατέρας δύο παιδιών. Ο Έλληνας δράστης έχει συλληφθεί από την αστυνομία και έχει προφυλακιστεί μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον του.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η άγρια ​​επίθεση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του περιφερειακού τρένου από τον σταθμό Landstuhl. Ο υπάλληλος Serkan C. έκανε έλεγχο εισιτηρίων, μεταξύ άλλων και σε μια ομάδα τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20 έως 30 ετών. Από την ομάδα αυτήν, ένας 26χρονος Έλληνας που δεν είχε εισιτήριο μετά από καυγά επιτέθηκε στον μηχανοδηγό. Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται η εφημερίδα «Bild», λένε ότι ο δράστης έσπρωξε και απείλησε άγρια ​ τον ελεγκτή. Ο ελεγκτής αρχικά προσπάθησε να εκτονώσει την κατάσταση κρατώντας απόσταση. Αλλά όταν ζήτησε από τον δράστη να εγκαταλείψει το τρένο, εκείνος τον γρονθοκόπησε ανελέητα στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν περίπου δέκα λεπτά μετά την επίθεση επανέφεραν με πρώτες βοήθειες τον αναίσθητο ελεγκτή, που μεταφέρθηκε σε κλινική. Αλλά σήμερα το πρωί (4/2) υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Η νεκροψία έχει προγραμματιστεί για σήμερα, δήλωσε ο εισαγγελέας Huth.

Η δολοφονία του ελεγκτή προκάλεσε σοκ. «Αυτή η φρικτή βία εναντίον κάποιου που απλώς έκανε τη δουλειά του μας αφήνει οργισμένους και λυπημένους», δήλωσαν ο πρωθυπουργός-πρόεδρος της Ρηνανίας-Παλατινάτο, Αλεξάντερ Σβάιτσερ, και η ομόλογός του του Σάαρλαντ, Άνκε Ρέλινγκερ (και οι δύο από το SPD).

Για «μαύρη μέρα» έκανε λόγο η Διευθύνουσα Σύμβουλος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB), Έβελιν Πάλα. «Αυτός ο τραγικός θάνατος με αφήνει άφωνη και βαθιά θλιμμένη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Serkan C., στους φίλους του και στους συναδέλφους του. Εμείς στην Deutsche Bahn καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την φρικτή πράξη βίας και τον εντελώς παράλογο θάνατο του συναδέλφου μας», είπε η Πάλα.