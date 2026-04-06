Γερμανία: Μεταξύ των δημοφιλέστερων ταξιδιωτικών προορισμών η Κρήτη

Οι ευρωπαϊκοί προορισμοί κερδίζουν έδαφος ενόψει της τουριστικής περιόδου, καθώς η περιοχή του Κόλπου έχει πλέον αποκλειστεί από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ενώ από την κρίση επηρεάζονται ακόμη και απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες καθίστανται όλο και πιο ακριβές, επισημαίνει η TUI, αναφέροντας ότι μεταξύ των πιο δημοφιλών τόπων διακοπών συγκαταλέγονται η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως, η Μαγιόρκα και η Αττάλεια.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, λόγω των ταξιδιωτικών προειδοποιήσεων που έχει εκδώσει το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες στην Γερμανία έχουν ακυρώσει όλα τα οργανωμένα ταξίδια προς τις αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου, γεγονός το οποίο επηρεάζει μια ομάδα Γερμανών τουριστών, οι οποίοι είναι μεν λίγοι, αλλά είναι ταυτόχρονα πλούσιοι και δαπανούν σημαντικά ποσά για τις διακοπές τους, επισημαίνει στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD ο ‘Ααγκε Ντουνχάουπτ, εκπρόσωπος της TUI, της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής εταιρίας της Ευρώπης. Ο ίδιος αναφέρει ακόμη ότι ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει και άλλες περιοχές, όπως η Ταϊλάνδη, τα ταξίδια προς την οποία έχουν ήδη καταστεί πολύ ακριβότερα, καθώς η ενδιάμεση στάση για τις αεροπορικές πτήσεις γινόταν συνήθως σε κάποιο από τα μεγάλα αεροδρόμια των αραβικών κρατών. «Επειδή αυτά τα αεροδρόμια δεν είναι πλέον προσβάσιμα, οι αεροπορικές εταιρίες πρέπει να χρησιμοποιούν κόμβους μετεπιβίβασης που βρίσκονται σε πολύ λιγότερο βολικές τοποθεσίες, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σιγκαπούρη, με αποτέλεσμα οι τιμές να αυξάνονται πλέον αισθητά στον κλάδο των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων. Ταυτόχρονα, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες πρέπει να επωμιστούν το υψηλότερο κόστος προκρατήσεων, εξηγεί το στέλεχος της TUI.

Οι ευρωπαϊκοί προορισμοί ήταν πάντα οι πλέον δημοφιλείς και σήμερα είναι ακόμη πιο ελκυστικοί, ενώ τα τρία τέταρτα των καλοκαιρινών κρατήσεων αφορούν την Ευρώπη. «Κλασικοί μεσογειακοί προορισμοί όπως η Μαγιόρκα, η Αττάλεια, η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως και τα Κανάρια Νησιά είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς», σημειώνει ο κ. Ντουνχάουπτ.

Για μία ακόμη χρονιά, τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν την πολυσυζητημένη διάθεση των Γερμανών για ταξίδια εντός και εκτός χώρας. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των εγχώριων ταξιδιών έφτασε τα 160 εκατομμύρια, το επίπεδο δηλαδή της εποχής πριν από την πανδημία του κορονοϊού, ενώ πραγματοποιήθηκαν 115 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Ενδεικτικά, δέκα χρόνια πριν είχαν καταγραφεί 83 εκατομμύρια διεθνή ταξίδια. «Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις μπορούν να επιβραδύνουν τον τουρισμό βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα δεν αλλάζουν την έντονη επιθυμία των Γερμανών να ταξιδέψουν», δηλώνει στο ARD και ο Τόρστεν Σέφερ από τον Γερμανικό Ταξιδιωτικό Σύνδεσμο, με τον ερευνητή θεμάτων τουρισμού για το Πανεπιστήμιο του Χάιντε, Γιούλιαν Ράιφε, να συμφωνεί μαζί του στο γενικό πλαίσιο, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι κάπως διαφορετική, καθώς δεν αφορά μόνο ένα βραχυπρόθεσμο σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο, αλλά και τη συνειδητοποίηση ότι οι «έχουν αλλάξει οι δομικές συνθήκες των ταξιδιών» στις πληττόμενες περιοχές. Ο κ. Ράιφε αναφέρει μεταξύ άλλων ότι χάρη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Κατάρ πριν από τέσσερα χρόνια, τα κράτη του Κόλπου κατατάχθηκαν για πρώτη φορά στους πέντε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο και «με το βλέμμα στραμμένο στο επικείμενο τέλος της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, επέκτειναν μαζικά τις εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας». Σήμερα αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Ντουμπάι η πολιτεία επιβάλει λογοκρισία στην προβολή εικόνων από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις, υπογραμμίζεται στο ρεπορτάζ του ARD.