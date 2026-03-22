Κυριακή, 22 Μαρτίου, 2026
Γερμανία: Μάχη στήθος με στήθος για CDU και SPD στη Ρηνανία-Παλατινάτο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο κρατίδιο της Ρηνανίας – Παλατινάτου, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) επιχειρεί σήμερα να ανατρέψει την επί δεκαετίες κυριαρχία των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), με την τελευταία δημοσκόπηση να δίνει τους δύο υποψήφιους σχεδόν σε ισοπαλία.Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, μετά την ήττα πριν από δύο εβδομάδες στη Βάδη-Βυρτεμβέργη από τους Πράσινους, η σημερινή αναμέτρηση αποκτά επιπλέον σημασία για το κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση στο κρατίδιο των 4,12 εκατομμυρίων κατοίκων (2,9 εκατομμύρια με δικαίωμα ψήφου), το CDU με τον Γκόρντον Σνίντερ προηγείται με 29% κατά μία μονάδα του SPD και του νυν πρωθυπουργού Αλεξάντερ Σβάιτσερ. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 19%, διεκδικεί και εδώ ιστορικά υψηλό ποσοστό, καθώς το 2021 είχε λάβει 8,3%, ενώ οι Πράσινοι ακολουθούν με 8%. Μάχη για την είσοδό τους στο τοπικό κοινοβούλιο δίνουν τόσο η Αριστερά με 5% όσο και οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι με 4,5%. Παρά την οριακή εικόνα μεταξύ των κομμάτων, ο Αλεξάντερ Σβάιτσερ, ο οποίος δήλωσε προεκλογικά ότι δίνει «τη μάχη της ζωής» του, φαίνεται σαφώς δημοφιλέστερος, καθώς στο ερώτημα για απευθείας εκλογή πρωθυπουργού προηγείται του αντιπάλου του με 38% έναντι 21%. Η πιθανότερη έκβαση πάντως είναι η εκ νέου δημιουργία «μεγάλου» συνασπισμού, μεταξύ SPD και CDU.

Βασικά θέματα της προεκλογικής περιόδου ήταν η διατήρηση των θέσεων εργασίας στη βιομηχανία, η πολιτική για την παιδεία και τα χρέη των δήμων, ενώ ο Γκόρντον Σνίντερ έχει υποσχεθεί να καταργήσει τον νόμο του κρατιδίου για την προστασία του κλίματος, ο οποίος θέτει ως στόχο την ουδετερότητα στα αέρια θερμοκηπίου έως το 2040 – κατά πέντε χρόνια νωρίτερα από ό,τι ο εθνικός στόχος στη Γερμανία.

Η πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος αναμένεται στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) με το κλείσιμο της κάλπης, ενώ τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από την καταμέτρηση εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να μεταδίδονται περίπου μισή ώρα αργότερα.

 

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

