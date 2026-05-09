Γερμανία – Ληστεία σε τράπεζα: Ελεύθεροι οι όμηροι, άφαντοι οι δράστες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν από ληστές σε τράπεζα του Ζίντσιγκ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οπως μετέδωσε το euronews, η ειδική μονάδα SEK εισέβαλε στο υποκατάστημα της Volksbank και βρήκε στο θησαυροφυλάκιο δύο άτομα τα οποία κρατούνταν όμηροι από το πρωί, αλλά όχι τους δράστες, οι οποίοι έχουν διαφύγει. Οι όμηροι είναι σώοι και καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των δραστών.

Στις 10:00 (ώρα Ελλάδος) αυτοκίνητο χρηματαποστολής σταμάτησε έξω από την τράπεζα και ο οδηγός αποβιβάστηκε προκειμένου να συνεννοηθεί με τους υπαλλήλους, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα. Εικάζεται ότι ένας εκ των ομήρων ήταν ο οδηγός του οχήματος, ενώ η αστυνομία δεν έχει δώσει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των δραστών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν εκατοντάδες αστυνομικοί, ενώ ειδικές δυνάμεις έσπευσαν και από τα γειτονικά κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Αστυνομικοί που φορούσαν κράνη, αλεξίσφαιρα γιλέκα και κρατούσαν όπλα εθεάθησαν σε έναν λιθόστρωτο δρόμο έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας της πόλης, όπως έδειξαν φωτογραφίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Bild.

Η μικρή πόλη Σίνζιγκ βρίσκεται δυτικά του ποταμού Ρήνου, περίπου στα μισά του δρόμου μεταξύ των πόλεων Βόννη και Κόμπλεντς στο κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο.

Η αστυνομία δήλωσε ότι “προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ανθρώπους εκτός της αποκλεισμένης περιοχής”, προσθέτοντας ότι δεν είναι σε θέση να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν.

Η αστυνομία απέκρυψε τις λεπτομέρειες για “λόγους τακτικής”, δήλωσε εκπρόσωπος της στο εβδομαδιαίο περιοδικό Der Spiegel, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι δράστες της ομηρίας διάβαζαν διαδικτυακές ειδήσεις.

Στα τέλη του 2025 πραγματοποιήθηκε ληστεία τράπεζας στο Γκελζενκίρχεν, μια άλλη πόλη της δυτικής Γερμανίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν απώλειες ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

