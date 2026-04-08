Γερμανία: Γυναίκα δάγκωσε εργαζόμενο για να προλάβει το τρένο!

Μια γυναίκα που προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε τρένο στη Γερμανία την τελευταία στιγμή δάγκωσε έναν εργαζόμενο του σταθμού στο χέρι, όταν ο τελευταίος προσπάθησε να παρέμβει.

Η 36χρονη γυναίκα προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε τρένο στον σταθμό Pasing του Μονάχου καθώς οι πόρτες έκλειναν, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Ο 29χρονος εργαζόμενος προσπάθησε να τη σταματήσει και η γυναίκα τον δάγκωσε στο χέρι. Ο άνδρας δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και μπόρεσε να συνεχίσει να εργάζεται, τόνισε η αστυνομία.

Η γυναίκα τελεί υπό έρευνα για σωματική βλάβη.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι Deutsche Bahn έχουν δεσμευτεί να εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού τους έπειτα από θανατηφόρα επίθεση σε έναν οδηγό τρένου που προκάλεσε σοκ σε εθνικό επίπεδο νωρίτερα φέτος.

Μεταξύ άλλων, σε όλους τους εργαζόμενους θα προσφερθεί η επιλογή να φορούν κάμερες σώματος.

Σύμφωνα με την Deutsche Bahn, πέρυσι σημειώθηκαν συνολικά περίπου 3.000 σωματικές επιθέσεις εναντίον των εργαζομένων της.

Αν και πρόκειται για μια μικρή μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το σιδηροδρομικό συνδικάτο EVG σημείωσε ότι το αίσθημα ασφάλειας στο προσωπικό έχει επιδεινωθεί σημαντικά, αναφερόμενο σε έρευνα που διεξήχθη πέρυσι σε περίπου 4.000 εργαζόμενους.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

