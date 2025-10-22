Γερμανία: Για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας κατηγορούν την AfD πολιτικοί από CDU, SPD και Πράσινους

menu
Διεθνή

Για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας κατηγορούν την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) κορυφαίοι πολιτικοί τόσο από το Χριστιανοδημοκρατικό (CDU) όσο και από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και τους Πράσινους.

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί φυσικά την προφανή επιρροή της στο κοινοβούλιο, ιδίως στην AfD, προκειμένου να κατασκοπεύει και να υποκλέπτει ευαίσθητες πληροφορίες», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Υπηρεσιών Πληροφοριών της Bundestag Μαρχ Χένριχμαν (CDU) στην Handelsblatt και τόνισε ότι το Κρεμλίνο ενδιαφέρεται για αυτό το κόμμα μόνο για λόγους υβριδικού πολέμου. «Η AfD επιτρέπει και μάλιστα με ευγνωμοσύνη να δένεται στο κάρο του Πούτιν για αυτή την προδοσία», πρόσθεσε ο κ. Χένριχμαν.

Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κόνσταντιν φον Νοτς από τους Πράσινους: «Η AfD βλάπτει τη χώρα μας, καθιστάμενη συνειδητά φερέφωνο των δικτατόρων του κόσμου και μεταφέροντας τα αφηγήματά τους στον δημόσιο διάλογο και στα κοινοβούλιά μας», δήλωσε ο κ. φον Νοτς στην ίδια εφημερίδα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Εσωτερικών της Θουριγγίας Γκέοργκ Μάιερ (SPD) δήλωσε στην Handelsblatt ότι διακρίνει μια «προδοτική πτυχή» στην AfD, η οποία θα συνιστούσε μάλιστα λόγο απαγόρευσής της. «Εδώ και αρκετό καιρό, παρατηρούμε με αυξανόμενη ανησυχία ότι η AfD καταχράται το κοινοβουλευτικό της δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις, προκειμένου να διερευνήσει συγκεκριμένα τις κρίσιμες υποδομές μας. Το ίδιο ισχύει και σε ομοσπονδιακό επίπεδο», δήλωσε ο κ. Μάιερ και αναφέρθηκε σε επίμονα ερωτήματα σχετικά με την λειτουργία των drones και την δράση της γερμανικής αστυνομίας. «Ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για θέματα πληροφορικής, ψηφιακών υποδομών, μεταφοράς στρατιωτικού υλικού, εξοπλισμού της αστυνομίας, διαδικασίες ανίχνευσης και άμυνας από drones, υποδομές μεταφορών, ύδρευσης και ενεργειακού εφοδιασμού. Είναι σχεδόν αναπόφευκτη η εντύπωση ότι η AfD εργάζεται με βάση λίστα εντολών του Κρεμλίνου», δήλωσε ο κ. Γκέοργκ Μάιερ στην BILD και σημείωσε ότι η AfD «ενδιαφέρεται σαφώς να διερευνά και να συλλέγει ευαίσθητες πληροφορίες με δομημένο τρόπο».

Ως παράδειγμα, ο κ. Μάιερ ανέφερε τον κατάλογο 10 ερωτήσεων που κατέθεσε ο βουλευτής της AfD στην Θουριγγία Ρίνγκο Μίλμαν τον περασμένο Ιούλιο, σχετικά με την «τεχνολογία αισθητήρων, την επεξεργασία σήματος και την τεχνολογία παρακολούθησης» που απαιτούνται για την ανίχνευση και την άμυνα από drones. Ο υπουργός Εσωτερικών της Θουριγγίας κατηγόρησε ακόμη «πολλούς» πολιτικούς της AfD για «στενές επαφές με αυταρχικά κράτη», επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να υποθέσουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο διαρρέουν πληροφορίες σχετικές με θέματα ασφάλειας».

Για «τρελές υποψίες» έκανε λόγο ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD Μπερντ Μπάουμαν, υποστηρίζοντας ότι «το SPD και οι CDU/CSU επιτρέπουν εδώ και δεκαετίες την επιδείνωση των υποδομών μας και η AfD με τις έρευνές της αποκαλύπτει καταχρήσεις – και το κάνει προς όφελος των πολιτών».

