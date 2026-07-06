Γερμανία: Δύο νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Όφενμπουργκ της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 09:00 (ώρα Ελλάδος) προκειμένου να σπεύσει σε συγκρότημα κατοικιών, από όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί. Εκεί βρήκαν έναν άνδρα νεκρό και μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη, η οποία ωστόσο υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ βρισκόταν ήδη στο νοσοκομείο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι τόσο η ταυτότητα των δύο ατόμων όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν άγνωστες.