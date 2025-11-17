menu
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2025
Διεθνή

Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το παιδί τους είχε προηγουμένως επιτεθεί με δύο μαχαίρια.

Σύμφωνα με την BILD, το κορίτσι είχε εξαφανιστεί από χθες από το σπίτι της στο Μπόχουμ και είχε δηλωθεί από την οικογένειά του ως αγνοούμενο, με την επισήμανση ότι χρειάζεται επειγόντως φαρμακευτική αγωγή, καθώς είναι άρρωστο και κωφό. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το παιδί βρισκόταν με τη μητέρα του, επίσης κωφή, η οποία είχε χάσει την επιμέλειά του. Η αστυνομία έφθασε στο σπίτι της γυναίκας τις πρώτες πρωινές ώρες και άνοιξε την εξώπορτα με κλειδαρά, καθώς οι ένοικοι δεν άνοιγαν. Ερευνώντας το διαμέρισμα, οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση από το 12χρονο κορίτσι, το οποίο κρατούσε δύο μαχαίρια και όρμησε καταπάνω τους. Οι αστυνομικοί την πυροβόλησαν και την τραυμάτισαν.

 

