Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, 2025
Διεθνή

Γερμανία: Ανάκαμψη των εξαγωγών για τον Σεπτέμβριο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Απροσδόκητη ανάκαμψη για τις γερμανικές εξαγωγές καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, έπειτα από πέντε διαδοχικούς μήνες πτώσης. Ιδιαίτερα μάλιστα αυξήθηκαν οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, παρά τους νέους δασμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, οι εξαγωγές από τη Γερμανία αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά 1,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και έφθασαν τα 131,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η τελευταία πρόβλεψη των εμπειρογνωμόνων έκανε λόγο για αύξηση μόνο 0,5%. Τον Αύγουστο οι εξαγωγές είχαν μειωθεί κατά 0,8%, με τις εισαγωγές αντιθέτως να αυξάνονται κατά 3,1% με αγαθά αξίας 115, 9 δισεκατομμυρίων. Η αύξηση των εισαγωγών σηματοδοτεί ενισχυμένη εγχώρια ζήτηση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας. Οι περισσότερες εξαγωγές κατευθύνθηκαν και πάλι στην αμερικανική αγορά τον Σεπτέμβριο, με αγαθά αξίας 12,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατά 11,95% περισσότερα από όσα παραδόθηκαν τον Αύγουστο. Αυτή είναι και η πρώτη αύξηση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ ανά μήνα, έπειτα από πέντε διαδοχικές μειώσεις εξαιτίας των δασμών, οι οποίοι είχαν μειώσει τη ζήτηση», αναφέρουν οι στατιστικολόγοι.

«Η σημαντική αύξηση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ είναι ενθαρρυντική. Τα γερμανικά προϊόντα έχουν ζήτηση στις ΗΠΑ παρά τους δασμούς», σχολίασε στο ARD ο επικεφαλής οικονομολόγος της VP Bank Τόμας Γκίτσελ, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα όμως ότι οι εξαγωγές στην αμερικανική αγορά παραμένουν κατά 14% χαμηλότερες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Την ίδια ώρα οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σύγκριση με τον Αύγουστο, φθάνοντας τα 74,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιθέτως, συρρικνώθηκαν κατά 2,2% οι εξαγωγές προς την Κίνα και περιορίστηκαν σε αγαθά αξίας 6,7 δισεκατομμυρίων. Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο επικεφαλής οικονομολόγος της ING Bank Κάρστεν Μπρζέσκι έκανε λόγο για «τριπλό κινεζικό σοκ»: ασθενέστερη ζήτηση για γερμανικά προϊόντα, αυξημένο ανταγωνισμό από τους εγχώριους κατασκευαστές και εξάρτηση από τις κινεζικές σπάνιες γαίες.

Η επίδραση που θα έχει η απροσδόκητη ανάκαμψη των γερμανικών εξαγωγών είναι για την ώρα ασαφής, σημειώνουν οι οικονομολόγοι. Τον Οκτώβριο, η διάθεση στον γερμανικό εξαγωγικό κλάδο σημείωσε νέα επιδείνωση. Σύμφωνα με το βαρόμετρο του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου, ο δείκτης μειώθηκε στις 2,8 μονάδες. «Ο γερμανικός εξαγωγικός κλάδος έχει κολλήσει. Δεν διαφαίνεται πραγματική ανάκαμψη», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνών του Ινστιτούτου Κλάους Βολράμπε. Επιπλέον, σύμφωνα με την ασφαλιστική εταιρία πιστώσεων Allianz Trade, το 2023 μόνο το 2% των γερμανικών εξαγωγών επηρεάστηκε από νέους δασμούς, το 2024 το 7%, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο επηρεάζεται ήδη το 25%.

