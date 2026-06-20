menu
24.5 C
Chania
Σάββατο, 20 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Γεράσιμος Παπαδόπουλος στα «Χανιώτικα νέα» για τα 5,3 Ρίχτερ: «Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν εάν ήταν ο κύριος σεισμός»

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Σε συνεχή παρακολούθηση είναι από τους σεισμολόγους, η σεισμική δραστηριότητα νότια της Κρήτης μετά τη διπλή σεισμική δόνηση, λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η πρώτη δόνηση ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ ακαλούθησε κι άλλη 5,3 βαθμών με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου.

«Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε εάν ο σημερινός σεισμός ήταν ο κύριος ή όχι», είπε μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα», ο σεισµολόγος, πρώην διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναµικό Ινστιτούτο και µέλος του Συµβουλίου ∆ιοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου (ΕΛΜΕΠΑ), Γεράσιµος Παπαδόπουλος. Πάντως, ήταν καθησυχαστικός καθώς «το γεγονός ότι η εστία βρίσκεται σε θαλάσσιο χώρο δημιουργεί μία απόσταση ασφαλείας από τις κατοικημένες περιοχές του νησιού».

Η ΔΗΛΩΣΗ

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδόπουλος μας είπε:

«Σήμερα το μεσημέρι είχαμε έναν δυνατό σεισμό μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ο οποίος είχε επίκεντρο μερικά χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου. Προηγήθηκε προσεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ στο ίδιο επίκεντρο.

Οι σεισμοί έγιναν έντονα αισθητοί τόσο στη Γαύδο όσο και σε όλη την Κρήτη.

Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Θυμίζω ότι λίγο ανατολικότερα, τον Μάιο του 1959, έγινε πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ που προκάλεσε σημαντικές βλάβες στα Πιτσίδια Ηρακλείου.

Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε εάν ο σημερινός σεισμός ήταν ο κύριος ή όχι. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία και εάν χρειαστεί θα επανέλθουμε επί αυτού του ζητήματος».

«Από την άλλη μεριά το γεγονός ότι η εστία βρίσκεται σε θαλάσσιο χώρο δημιουργεί μία απόσταση ασφαλείας από τις κατοικημένες περιοχές του νησιού».

 

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum