Γεράσιμος Παπαδόπουλος στα «Χανιώτικα νέα» για τα 5,3 Ρίχτερ: «Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν εάν ήταν ο κύριος σεισμός»

Σε συνεχή παρακολούθηση είναι από τους σεισμολόγους, η σεισμική δραστηριότητα νότια της Κρήτης μετά τη διπλή σεισμική δόνηση, λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η πρώτη δόνηση ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ ακαλούθησε κι άλλη 5,3 βαθμών με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου.

«Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε εάν ο σημερινός σεισμός ήταν ο κύριος ή όχι», είπε μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα», ο σεισµολόγος, πρώην διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναµικό Ινστιτούτο και µέλος του Συµβουλίου ∆ιοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου (ΕΛΜΕΠΑ), Γεράσιµος Παπαδόπουλος. Πάντως, ήταν καθησυχαστικός καθώς «το γεγονός ότι η εστία βρίσκεται σε θαλάσσιο χώρο δημιουργεί μία απόσταση ασφαλείας από τις κατοικημένες περιοχές του νησιού».

Η ΔΗΛΩΣΗ

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδόπουλος μας είπε:

«Σήμερα το μεσημέρι είχαμε έναν δυνατό σεισμό μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ο οποίος είχε επίκεντρο μερικά χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου. Προηγήθηκε προσεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ στο ίδιο επίκεντρο.

Οι σεισμοί έγιναν έντονα αισθητοί τόσο στη Γαύδο όσο και σε όλη την Κρήτη.

Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Θυμίζω ότι λίγο ανατολικότερα, τον Μάιο του 1959, έγινε πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ που προκάλεσε σημαντικές βλάβες στα Πιτσίδια Ηρακλείου.

Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε εάν ο σημερινός σεισμός ήταν ο κύριος ή όχι. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία και εάν χρειαστεί θα επανέλθουμε επί αυτού του ζητήματος».

«Από την άλλη μεριά το γεγονός ότι η εστία βρίσκεται σε θαλάσσιο χώρο δημιουργεί μία απόσταση ασφαλείας από τις κατοικημένες περιοχές του νησιού».