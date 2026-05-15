Γεωτρήσεις: Έμφαση στο μπλοκ νοτιοδυτικά της Κρήτης – Σεισμικές έρευνες τα επόμενα τρίμηνα

Εμφαση στο μπλοκ νοτιοδυτικά της Κρήτης θα δοθεί την επόμενη διετία με τις σεισμικές έρευνες νότια του νησιού να προχωρούν τα επόμενα τρίμηνα.

Αυτό επισημάνθηκε κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Helleniq Energy του πρώτου τριμήνου του έτους.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προέκυψε το ενδεχόμενο επίσπευσης της ερευνητικής γεώτρησης στο Ιόνιο.

«Έχουμε δεσμευτεί να προχωρήσουμε τη γεώτρηση στο Βόρειο Ιόνιο, δυτικά της Κέρκυρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους είτε στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου. Τότε θα γνωρίζουμε αν υπάρχει κάτι που αξίζει να διερευνήσουμε περαιτέρω», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης, ενώ σύμφωνα με το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα η γεώτρηση τοποθετείται στον Φεβρουάριο του 2027. Υπενθυμίζεται ότι στην ερευνητική Κοινοπραξία συμμετέχουν η Energean και η ExxonMobil.

Σε σχέση με τα θαλάσσια «μπλοκ» της Κρήτης, στα οποία η εταιρεία δραστηριοποιείται μαζί με την Chevron, ο κ. Σιάμισιης ανέφερε ότι έγινε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου, δεδομένων των εξελίξεων με τη γεώτρηση στο Ιόνιο και της προσθήκης των νέων «μπλοκ» νότια του νησιού. Σε αυτό το πλαίσιο την επόμενη διετία θα δοθεί έμφαση στο μπλοκ νοτιοδυτικά της Κρήτης, δεν θα διερευνηθεί περαιτέρω το μπλοκ δυτικά της Κρήτης και θα προχωρήσουν τα επόμενα τρίμηνα οι σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης το δεύτερο τρίμηνο του έτους θα είναι ακόμη καλύτερο παρά την αναμενόμενη πτώση της ζήτησης στα καύσιμα κίνησης λόγω της αύξησης των τιμών. «Η Ελλάδα δεν έχει αντιμετωπίσει σημαντική μείωση της ζήτησης. Υπάρχει μια μικρή πτώση στους όγκους του Απριλίου και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί τον Μάιο, αλλά με όλα όσα συμβαίνουν, το να έχουμε μονοψήφια πτώση στη ζήτηση καυσίμων κίνησης είναι αναμενόμενο», ανέφερε ο κ. Σιάμισιης. «Αναμένουμε επίσης να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τουριστική κίνηση που είναι μια σημαντική περίοδος του έτους για εμάς», πρόσθεσε.

Ωστόσο η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι τα λειτουργικά κέρδη θα κινηθούν κοντά στα επίπεδα του πρώτου τριμήνου (περί τα 400 εκατ. ευρώ, υψηλά επίπεδα λόγω του διεθνούς περιβάλλοντος). Για το σύνολο του έτους αναμένεται επίσης βελτίωση της τάξης του 10-30 % σε σχέση με το 2025. Το μέγεθος θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στον Κόλπο και το κονδύλι των επενδύσεων που αναμένεται χαμηλότερο από πέρυσι, εκτός αν υλοποιηθούν εξαγορές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών.

 

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

