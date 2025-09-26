ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης: Απολογισμός δράσεων και παρεμβάσεις στη Συνέλευση

Απολογισμός δράσεων και επικείμενες εκδηλώσεις και παρεμβάσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της ετήσιας Συνέλευσης Αντιπροσώπων κλάδων του ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:

«Τα μέλη της συνέλευσης έθεσαν θέματα και κατέθεσαν απόψεις, προτάσεις και τοποθετήσεις ουσιαστικές και παραγωγικές.

Η αποσπασματική διαχείριση θεμάτων αγροτικής πολιτικής όπως εφαρμόζεται σήμερα αποτελεί ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί τους γεωτεχνικούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην Κρήτη. Σε πολλές περιπτώσεις η ανυπαρξία συνεργασίας μεταξύ Διευθύνσεων του ΥΠΑΑΤ προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Προκηρύξεις προγραμμάτων που γίνονται χωρίς προηγούμενη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, χωρίς προσπάθεια επίλυσης των επιμέρους προβλημάτων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη χωροταξικός σχεδιασμός, κα, οδηγούν σε καθυστερήσεις, παρατάσεις, δημιουργούν δυσπιστία και αναστάτωση και κάποιες φορές σε μη υποβολή αιτήσεων σε προγράμματα.

Η υποστελέχωση των υπηρεσιών τέθηκε ως σημαντικό θέμα με γεωτεχνικούς να τονίζουν ότι οι ρυθμοί και οι αριθμοί των προσλήψεων δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Αυτό είναι φανερό στην καθημερινότητα των πολιτών όταν οι αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες έχουν ορίζοντα 10ετίας, οι ζωονόσοι που απειλούν την κτηνοτροφία αντιμετωπίζονται με την μετακίνηση κτηνιάτρων, η εξυπηρέτηση πολιτών για το ελαιοκομικό μητρώο προγραμματίζεται με ραντεβού τον επόμενο χρόνο, κα. Και όλα αυτά γιατί οι αποχωρήσεις υπαλλήλων είναι πολλές αλλά οι προσλήψεις ελάχιστες.

Επαγγελματικά θέματα που αφορούν την πρόσβαση των γεωτεχνικών σε υπηρεσίες όπως το Κτηματολόγιο τέθηκαν στη συνέλευση.

Ο πρωτογενής τομέας και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συζητήθηκαν και έγινε σαφές από όλους ότι καταδικάζεται η απάτη και πρέπει να τιμωρηθούν όσοι εμπλέκονται.

Ταυτόχρονα τονίστηκε ότι πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και οι άνθρωποι που παράγουν. Η συζήτηση για τις παράνομες επιδοτήσεις έχει αποκλείσει συζητήσεις που πρέπει να γίνουν για τις ενισχύσεις των δενδρωδών-μόνιμων καλλιεργειών που συνεχώς μειώνονται παρότι στηρίζουν σημαντικούς τομείς της Κρήτης όπως η ελαιοκομία και η αμπελουργία. Τονίστηκε η απουσία σχεδιασμού και ουσιαστικής αγροτικής πολιτικής και η αναγκαιότητα της συζήτησης για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα και τη νέα ΚΑΠ που έρχεται με μειωμένα κονδύλια

Οι στρεβλώσεις από την εφαρμογή της ΚΑΠ, το έλλειμα σχεδιασμού και έγκαιρης υλοποίησης, η μη ύπαρξη διαχειριστικών σχεδίων βοσκοτόπων, οι ανακοινώσεις προγραμμάτων επενδύσεων πριν τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου, τα οικολογικά σχήματα και οι επιπτώσεις στην αγορά της βιολογικής γεωργίας ήταν ανάμεσα στις επισημάνσεις.

Οι δασικοί χάρτες και το κτηματολόγιο είναι τα εργαλεία που πρέπει να ολοκληρωθούν και είναι απαραίτητα για αξιόπιστη διαχείριση πόρων.

Το θέμα των υδάτινων πόρων και της λειψυδρίας συζητήθηκε και έγινε ενημέρωση για θέματα ύδρευσης του Ηρακλείου. Το νερό παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες των γεωτεχνικών καθώς επηρεάζει την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών και την ανάπτυξη τομέων της οικονομίας. Το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης προγραμματίζει να αναδείξει το θέμα με διοργάνωση εκδηλώσεων-ημερίδων

Η συμβολή του ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ στη διαμόρφωση αγροτικής πολιτικής τονίστηκε ότι είναι απαραίτητη, σε μια ευρεία συζήτηση με την πολιτεία και τους παραγωγικούς φορείς. Ο καθοριστικός ρόλος των γεωτεχνικών σε αυτά τα ζητήματα θα τεθεί και στη Γενική Συνέλευση του ΓΕΩΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα 3-4 Οκτωβρίου 2025. Το παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις προκλήσεις στα θέματα που απασχολούν την κοινωνία και τους γεωτεχνικούς και να ανταποκρίνεται με επιστημονική γνώση και εξωστρέφεια».