Γεώργιος Ν. Αικατερινίδης (1936-2025)

Στὶς 24 ∆εκεµβρίου 2025, παραµονὴ τῶν Χριστουγέννων, ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴ ὁ ἐκλεκτὸς λαογράφος, ὁ ἀγαπητὸς συνάδελφος, φίλος καὶ συµπατριώτης ἀπὸ τὴν Σητεία Γεώργιος Νικ. Αἰκατερινίδης, πλήρης ἡµερῶν, καθὼς διήνυσε µιὰ µακρά, δηµιουργικὴ καὶ παραγωγικὴ ζωή, δηµιουργῶντας παράλληλα καὶ µιὰ ἀξιόλογη οἰκογένεια.

Ὁ Γιῶργος Αἰκατερινίδης, γεννηµένος στὸ Ἡράκλειο τὸ 1936 µὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Σητεία (χωριὸ Λιθίνες), µετὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ πτυχίου τῆς Φιλολογίας ἀπὸ τὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν καὶ τὴν ἐκπλήρωση τῶν στρατιωτικῶν ὑποχρεώσεών του, στράφηκε ἐνωρὶς στὴν ἔρευνα καὶ µελέτη τοῦ ἑλληνικοῦ λαϊκοῦ πολιτισµοῦ παρακινούµενος καὶ ἀπὸ τὸν συνεπαρχιώτη του λαογράφο ἐρευνητὴ καὶ διευθυντὴ (1956-1969) τοῦ τότε Λαογραφικοῦ Ἀρχείου (σήµερα Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφίας) τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν, καθηγητὴ στὴν συνέχεια τῆς Λαογραφίας Γεώργιο Κ. Σπυριδάκη, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸν καθηγητή του Γεώργιο Ἀ. Μέγα, πρῶτο καθηγητὴ τῆς Λαογραφίας στὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν καὶ µετέπειτα ἀκαδηµαϊκό. Ἤδη ὡς τελειόφοιτος τῆς Φιλολογίας εἶχε δηµοσιεύσει τὴν συλλογὴ «Ἐπωδαί [17] ἐξ Ἀνατολικῆς Κρήτης» (περιοδ. «Λαογραφία», τόµ. ΙΖ΄, 1957-58, σ. 577-588).

Πρὶν ἐπιλεγεῖ ὡς µόνιµος «συντάκτης» (ἐρευνητὴς) τοῦ Λαογραφικοῦ Ἀρχείου (1966), ἐργάστηκε σ’ αὐτὸ (1963-66) µὲ τὴν ἐπιστηµονικὴ καθοδήγηση τοῦ Γεωργ. Σπυριδάκη, ὡς ἐπιστηµονικὸς συνεργάτης του, στὴν πραγµατοποίηση ἐπιτόπιων λαογραφικῶν ἐρευνῶν («λαογραφικῶν ἀποστολῶν») σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος πρὸς συγκέντρωση πρωτογενοῦς λαογραφικοῦ ὑλικοῦ κατ’ εὐθεῖαν ἀπὸ τὸ στόµα καὶ τὴν καθηµερινὴ ζωὴ τοῦ λαοῦ, µὲ τὴν οἰκονοµικὴ ἐνίσχυση τοῦ τότε Βασιλικοῦ Ἱδρύµατος Ἐρευνῶν (σήµ. Ἐθνικοῦ Ἱδρύµατος Ἐρευνῶν).

Στὸ Λαογραφικὸ Ἀρχεῖο (ποὺ τὸ 1966 µετονοµάστηκε σὲ Κέντρον Ἐρεύνης της Ἑλληνικῆς Λαογραφίας) ὁ Γιῶργος Αἰκατερινίδης ὑπηρέτησε ἐπὶ 39 ὁλόκληρα χρόνια (1963-2002) µὲ ἀφοσίωση στὸ ἀρχειακό, ἐρευνητικὸ καὶ ἐκδοτικὸ ἔργο του, µὲ εὐσυνειδησία καὶ ἀκατάβλητη ἐργατικότητα, ἀποτελῶντας παράδειγµα γιὰ ἐµᾶς τοὺς νεότερους. ∆ιήνυσε ὅλες τὶς βαθµίδες τῆς ἐρευνητικῆς ἱεραρχίας ἀποχωρῶντας ὡς διευθυντὴς ἐρευνῶν, ἐνῶ καὶ ὡς συνταξιοῦχος στὴν συνέχεια δὲν ἔπαψε οὔτε στιγµὴ τὴν στενὴ ἐπαφή του, ἐπιστηµονικὴ καὶ ἀνθρώπινη, µὲ τὸ Κέντρο Λαογραφίας καὶ τοὺς παλαιότερους προπαντός, ἀλλὰ καὶ τοὺς νεότερους συναδέλφους του. Τὸ ἐπισκεπτόταν συχνά, µέχρι καὶ τοὺς τελευταίους µῆνες τῆς ζωῆς του, ὅπως καὶ τὸ πλουσιότατο ἀρχεῖο καὶ τὴν βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου, τὰ ὁποῖα ἐξακολουθοῦσε ὡς τὸ τέλος νὰ ἐµπλουτίζει µὲ τὴν προσφορὰ ὑλικοῦ, βιβλίων, ἀνατύπων κ.λπ.

Ἡ µακρόχρονη, συστηµατικὴ καὶ συνεχὴς ἐνασχόλησή του µὲ ποικίλα θέµατα τοῦ λαϊκοῦ πολιτισµοῦ ἀπό τὸν ὑλικό, κοινωνικὸ καὶ πνευµατικὸ βίο τοῦ λαοῦ, οἱ πολυάριθµες καὶ συνήθως πολυήµερες ἐπιτόπιες ἔρευνές του ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ προπαντὸς στὴν γενέτειρα Κρήτη (ἀπὸ τὸ δυτικὸ µέχρι τὸ ἀνατολικὸ ἄκρο της καὶ τὴν Ἀνατ. Μακεδονία καὶ Θράκη κ.ἀ. (λιγότερο σὲ Πελοπόννησο, Στ. Ἑλλάδα, νησιά), ἡ δηµοσίευση πολλῶν δεκάδων µελετῶν, ποὺ ἦσαν πάντοτε πρωτότυπες, στηριγµένες στέρεα κυρίως σὲ πλούσιο πρωτογενὲς ὑλικὸ (καὶ ὡραῖες φωτογραφίες) τῶν ἐπιτοπίων ἐρευνῶν του, ἄρθρων, βιβλιοκρισιῶν κ.λπ., καθὼς καὶ ἐκτενῶν καὶ λεπτοµερῶν βιβλιογραφιῶν τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφίας τῶν ἐτῶν 1964-1985 (στὴν ἐπιστηµονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Κέντρου Λαογραφίας), παράλληλα µὲ τὴν ὅλη δράση του καὶ συνεχῆ ἀνιδιοτελῆ προσφορά του σὲ ἐπιστηµονικοὺς φορεῖς τῆς Λαογραφίας καὶ σὲ τοπικοὺς λαογραφικοὺς φορεῖς, ὅλη αὐτὴ ἡ πολυεπίπεδη δραστηριότητα καὶ προσφορὰ τὸν κατέστησε διαπρεπῆ λαογράφο καὶ ἐγκυρότατο ἐρευνητή. Ὁ Γιῶργος Αἰκατερινίδης µὲ τὴν συνεχῆ καὶ πολυετῆ τριβή του µὲ τὸ ἀνεξάντλητο ὑλικὸ τοῦ ἀρχείου τοῦ Κέντρου Λαογραφίας καὶ τὸν ἐµπλουτισµὸ τῶν γνώσεών του σὲ ὅλο τὸ φάσµα τῶν θεµάτων τοῦ λαϊκοῦ πολιτισµοῦ κατὰ τὶς πολυάριθµες ἔρευνές του ἐπὶ τοῦ πεδίου – σὲ µιὰ περίοδο ποὺ ὁ πολιτισµὸς αὐτὸς ἦταν ἀκόµη ζωντανὸς ἢ τουλάχιστον ὑπῆρχαν φορεῖς ποὺ τὸν διατηροῦσαν τουλάχιστον ὡς µνήµη –, καταγράφοντας µὲ ποικίλους τρόπους καὶ µελετῶντας πρωτότυπο καὶ πολύτιµο λαογραφικὸ ὑλικό, εἶχε τὴν ἄνεση νὰ κινεῖται µὲ εὐχέρεια καὶ στέρεη γνώση σὲ πολὺ µεγάλο εὖρος ποικίλων µορφῶν καὶ ἐκδηλώσεων τοῦ βίου τῶν νεοτέρων Ἑλλήνων. Αὐτὴ ἡ ἄνεση, εὐρύτητα καὶ βαθειὰ γνώση, ποὺ ὄχι σπάνια ἀπουσιάζει ἀπὸ σηµερινοὺς ἐρευνητές, τοῦ ἔδιδε τὴν δυνατότητα νὰ δώσει ἑρµηνεῖες καὶ νὰ σχολιάσει θέµατα καὶ ὄψεις τοῦ νεοελληνικοῦ βίου µὲ ἔγκυρο καὶ οὐσιαστικὸ τρόπο, χωρὶς ἀπέραντες καὶ περιττές, ὅπως γίνεται συχνά, θεωρητικολογίες καὶ ἁπλουστευτικὲς γενικεύσεις (ποὺ περισσεύουν στὶς µέρες µας).

Οἱ µελέτες καὶ τὰ πολυάριθµα ἄρθρα του, κατὰ τρόπο ἐντυπωσιακό, ἀναφέρονται, ὅπως προαναφέρθηκε, σὲ πλῆθος διαφορετικῶν θεµάτων, ἐνῷ συγχρόνως ἐπικεντρώνονται καὶ ἐξακτινώνονται γεωγραφικὰ σὲ πολλὲς περιοχές, ἀπὸ τὴν Κρήτη καὶ τὴν Πελοπόννησο µέχρι τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θράκη. Ἀναφέρουµε ἐνδεικτικὰ τὶς κρητολογικὲς µελέτες του γιὰ τὸν ἅγιο Φανούριο στὴν παράδοση τῆς Κρήτης, γιὰ τὶς δηµώδεις παραδόσεις Σητείας καὶ Μεραµπέλλου, τὶς γενικότερες ἐκθέσεις τῶν λαογραφικῶν ἀποστολῶν του στὰ Ἀνώγεια Μυλοποτάµου, στὸν νοµὸ Ρεθύµνης, τὸν νοµὸ Λασιθίου κ.ἀ. περιοχὲς τῆς Κρήτης, τὴν µελέτη γιὰ τὸν λαϊκὸ πολιτισµὸ τῆς Κρήτης συνολικά, γιὰ τὰ σπίτια, γιὰ τὰ πιθάρια καὶ τὴν ἀγγειοπλαστικὴ τῆς Ἀνατ. Κρήτης, γιὰ τὰ κρητικὰ ἔθιµα τοῦ ∆ωδεκαηµέρου, τὴν Γελλώ, τὸν Ἰούδα καὶ ἄλλες παραδόσεις τῆς Κρήτης, γιὰ τὸν ἰδιωτικὸ βίο των Κρητῶν ἀπὸ τὸ ἀνένδοτο ὑλικὸ τοῦ Κέντρου Λαογραφίας, τὴν κρητικὴ διατροφή, τραγούδια κ.ἄ. Ἐπίσης τὸ πρόσφατο βιβλίο του (σὲ συνεργασία µὲ τὸν καθηγ. Μιχ. Μερακλῆ), Τὰ Λαογραφικὰ τῆς Κρήτης (Ἀθήνα, ἔκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία 2022).

Γιὰ ἄλλες περιοχὲς ἀναφέρουµε τὶς µελέτες του γιὰ τὴν συνθηµατικὴ γλώσσα τῶν κτιστῶν του Ρεκουνίου Γορτυνίας καὶ τὴν ἕτερη γιὰ τὴν ἴδια γλώσσα τῶν κτιστῶν της Γορτυνίας συνολικότερα, τὶς ἐκθέσεις τῶν ἐπιτόπιων ἐρευνῶν του σὲ Πελοπόννησο καὶ Στ. Ἑλλάδα, τὸ πανηγύρι του ἁγ. Συµεὼν στὸ Μεσολόγγι καὶ ἀπὸ τὶς πολυάριθµες µελέτες του γιὰ Ἀνατ. Μακεδονία (κυρίως νοµοὺς Σερρῶν καὶ ∆ράµας) καὶ Θράκη µνηµονεύουµε ὁρισµένες: τὸ «χελιδόνισµα» κ.ἄ. ἐαρινὰ ἔθιµα λαϊκῆς λατρείας περιοχῆς Σερρῶν, καὶ εὐρύτερα στὴν Μακεδονία, τὸ πανηγύρι τοῦ ἁγίου Γεωργίου στὸ Νέο Σούλι Σερρῶν, οἱ «Ἀράπηδες» τῆς Νικήσιανης Παγγαίου, οἱ πολλὲς µελέτες του γιὰ λαϊκά ἔθιµα καὶ δρώµενα τοῦ ∆ωδεκαηµέρου καὶ τῆς Ἀποκριᾶς, καθὼς καὶ γιὰ τὰ Ἀναστενάρια στὴν Ἀνατ. Μακεδονία, µερικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐκδόθηκαν καὶ αὐτοτελῶς (ὅπως τὰ δρώµενα Θεοφανείων Καλῆς Βρύσης ∆ράµας κ.ἄ.), ἡ εὐρύτερη γιὰ γιορτὲς καὶ δρώµενα στὸν νοµὸ ∆ράµας κ.ἄ.), ὁ λαϊκὸς πολιτισµὸς τῆς ∆ράµας, µορφὲς λαϊκοῦ πολιτισµοῦ τῆς Βισαλτίας, οἱ ἐκθέσεις τῶν λαογραφικῶν του ἀποστολῶν στήν περιοχὴ µὲ γενικότερο λαογραφικὸ ἐνδιαφέρον, ἡ λαογραφικὴ καὶ γλωσσικὴ βιβλιογραφία νοµοῦ Σερρῶν, ὁ λαϊκὸς πολιτισµὸς τῆς Θράκης, τὰ «ἀϊτσένια» σπίτια τῆς Σαµοθράκης, ἡ λαϊκὴ λατρεία καὶ θρησκευτικὲς παραδόσεις Σαµοθράκης, τὸ ἔθιµο τοῦ «Καλόγερου» στὴν Θράκη κ.ἄ. πολλά.

Ὁ ἀείµνηστος συνάδελφος ὑπῆρξε, πέραν ὅλων τῶν ἄλλων, καὶ πρωτοπόρος κινηµατογραφιστὴς ποικίλων θεµάτων τοῦ λαϊκοῦ πολιτισµοῦ (ἰδίως ἐθιµικῶν ἐκδηλώσεων, λαϊκῶν δρωµένων, ἀλλὰ καὶ ἀστικῶν ἐκδηλώσεων (ὅπως λαϊκὴ ἀγορὰ στὸν Πειραιᾶ) καὶ θεµάτων ὑλικοῦ βίου, ὅπως ἦταν ἡ ἀναχώρηση τῶν σφουγγαράδων τῆς Καλύµνου κ.ἄ. στὶς δεκαετίες προπαντὸς τοῦ 1960 καὶ τοῦ 1970, ἐποχὴ δύσκολη γιὰ τέτοιες ἐθνογραφικὲς λήψεις ἀκόµη καὶ ἀπὸ τὴν ἄποψη τῶν συγκοινωνιακῶν δυσκολιῶν τῆς µεταπολεµικῆς Ἑλλάδας, λήψεις ποὺ τὶς ἔκανε µόνος του χωρὶς κανενὸς εἴδους βοήθεια. Ἡ προσφορά του καὶ στὸν τοµέα αὐτὸ τοῦ ἐθνογραφικοῦ κινηµατογράφου ὑπῆρξε πολύτιµη, καθὼς µὲ τὶς κινηµατογραφήσεις του λαογραφικοῦ θεµάτων σὲ ταινίες τῶν 16 mm, ποὺ καλύπτουν χιλιάδες µέτρα µήκους, ἐµπλούτισε µὲ µοναδικὸ καὶ αὐθεντικὸ κινηµατογραφικὸ ὑλικὸ τὸ Κινηµατογραφικὸ Ἀρχεῖο τοῦ Κέντρου Λαογραφίας. Τὸ Ἀρχεῖο αὐτὸ εἶχε ἱδρυθεῖ τὸ 1962 ἀπὸ τὸν τότε διευθυντὴ τοῦ Κέντρου Γ. Κ. Σπυριδάκη καὶ ὁ Γ. Αἰκατερινίδης µὲ τὸν ἐνθουσιασµὸ καὶ τὴν ἐργατικότητά του ἀνέλαβε νὰ τὸ ἐµπλουτίσει. Θέµατα ἀπὸ τὸ Ἀρχεῖο αὐτό («Τµῆµα Κινηµατογραφικῶν Θεµάτων τοῦ λαϊκοῦ πολιτισµοῦ») ἔχουν κατὰ καιροὺς προβληθεῖ, εἴτε αὐτόνοµα εἴτε ἐνσωµατωµένα σὲ κινηµατογραφικὰ ντοκιµαντέρ, ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Τηλεόραση σὲ ποικίλες περιστάσεις.

Παράλληλα µὲ τὸ ἐνδιαφέρον του καὶ τὴν δραστηριότητά του στὴν δηµιουργία ἐθνογραφικῶν ταινιῶν, εἶχε µεγάλη ἀγάπη στὴν φωτογραφία καὶ οἱ φωτογραφήσεις του λαογραφικῶν θεµάτων κατὰ τὶς ἐπιτόπιες ἔρευνές του εἶναι ἐξ ἴσου πολύτιµες καὶ συχνὰ µοναδικὲς σήµερα. ∆ιέθετε πάντοτε µιὰ πλούσια συλλογὴ ἀκριβῶν φωτογραφικῶν µηχανῶν, ποὺ µὲ καµάρι µᾶς τὶς ἔδειχνε πολλὲς φορὲς καὶ µᾶς ἀνέλυε καὶ κάποια µυστικά τῶν φωτογραφήσεών του. Ἡ θεµατολογία καὶ ἡ ὀπτική του τόσο στὶς κινηµατογραφήσεις ὅσο καὶ στὶς φωτογραφήσεις του, µὲ καίριες καὶ χαρακτηριστικὲς λήψεις, µᾶς δείχνουν ἐπιπροσθέτως τὸ ταλέντο του, ἀφ’ ἑνός, καὶ τὴν γνώση τοῦ ἑκάστοτε θέµατός του, ἀφ’ ἑτέρου. Συγχρόνως οἱ λήψεις του ἔχουν µιὰ διακριτικότητα καὶ ἕνα σεβασµὸ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ὁποίους κατέγραφε. Ἄλλωστε ἡ διακριτικότητα καὶ ἡ εὐγένεια ἀποτελοῦσαν συστατικὰ στοιχεῖα τοῦ χαρακτήρα του.

Τὸ 1978 ἀναδείχθηκε διδάκτωρ Λαογραφίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Ἰωαννίνων µὲ διατριβὴ ὑπὸ τὴν ἐποπτεία καὶ εἰσήγηση τοῦ καθηγητῆ τῆς Λαογραφίας Μιχ. Μερακλῆ καὶ θέµα «Νεοελληνικὲς αἱµατηρὲς θυσίες», ποὺ τυπώθηκε τὸ 1979 ὡς παράρτηµα τοῦ περιοδικοῦ «Λαογραφία». Τιµήθηκε ἀπὸ διάφορους ἐπιστηµονικοὺς καὶ τοπικοὺς ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα φορεῖς γιὰ τὴν σηµαντικὴ καὶ πολύπλευρη προσφορά του στὴν ἐπιστήµη τῆς Λαογραφίας καὶ τὴν πολύτροπη προβολὴ καὶ ἀνάδειξη τοῦ λαϊκοῦ πολιτισµοῦ, µεταξὺ τῶν ὁποίων ἀπὸ τὸ Τµῆµα Φιλοσοφικῶν καὶ Κοινωνικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστηµίου Κρήτης (ἐπίτιµος διδάκτωρ).

Ὑπῆρξε στενὸς συνεργάτης τόσο τοῦ καθηγητῆ Γεωργίου Μέγα, προέδρου µέχρι τὸν θάνατό του (1976) τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφικῆς Ἑταιρείας, συµβάλλοντας καθοριστικά, ὅπως καὶ ἀργότερα, κατὰ τὴν θητεία τῶν ἑποµένων προέδρων τῆς Ἑταιρείας, στὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Λαογραφία» καὶ στὶς αὐτοτελεῖς ἐκδόσεις της. Ὑπῆρξε ἄλλωστε γιὰ χρόνια µέλος τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συµβουλίου της, γενικὸς γραµµατέας καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια εἰδικὸς γραµµατέας της. Παράλληλα ὑπῆρξε ἄµεσος συνεργάτης στὸ Λαογραφικὸ Ἀρχεῖο/Κέντρο Λαογραφίας τοῦ διευθυντῆ του, Στειακοῦ ἐπίσης, Γεωργίου Σπυριδάκη, µὲ τὸν ὁποῖο τὸν συνέδεε καὶ τὸ κοινὸ ἐπιστηµονικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν µελέτη τοῦ λαϊκοῦ πολιτισµοῦ τῆς γενέθλιας τους ἐπαρχίας Σητείας καὶ τῆς Κρήτης συνολικά, µελέτη ποὺ συχνὰ ἀπασχόλησε ἀµφοτέρους σὲ πολλὲς σχετικὲς µελέτες τους. Στὸ Κέντρο Λαογραφίας, πέραν ἀπὸ τὴν καθαρὰ ἀρχειακὴ ἐργασία ἐµπλουτισµοῦ τοῦ Ἀρχείου του καὶ τῶν ἐπιτόπιων ἐρευνῶν του σ’ ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν Ἑλλάδα (µὲ καταγραφές, µαγνητοφωνήσεις, κινηµατογραφήσεις, φωτογραφήσεις, ἀκόµη καὶ µὲ τὴν συγκέντρωση λαογραφικῶν ἀντικειµένων γιὰ τὴν µουσειακὴ συλλογὴ τοῦ Κέντρου), εἶχε καθοριστικὴ συµβολὴ καὶ στὴν ἔκδοση τῆς Ἐπετηρίδας του ὄχι µόνο µὲ τὴν δηµοσίευση σ’ αὐτὴ µελετῶν καὶ βιβλιογραφιῶν του, ἀλλὰ καὶ µὲ τὴν φιλολογικὴ ἐπιµέλεια, προπαντὸς µὲ τὶς τυπογραφικὲς διορθώσεις ποὺ ἔκανε, στὶς ὁποῖες, χάρη στὴν φιλολογική του κατάρτιση καὶ τὴν ἐµπειρία ποὺ ἀπέκτησε, εἶχε καταστεῖ ἀληθινὸς µέτρ. Εἶχε πάθος µὲ τὰ σωστὰ ἑλληνικὰ καὶ συχνά, ἀκόµα καὶ διαβάζοντας κάποιο βιβλίο ἢ καὶ µιὰ ἐφηµερίδα, θὰ σηµείωνε στὸ περιθώριο τὰ ὀρθογραφικά, ἐκφραστικά, τυπογραφικὰ κ.ἄ. λάθη, ποὺ δὲν ξέφευγαν ἀπὸ τὴν ἔµπειρη καὶ παρατηρητικὴ µατιά του. Ὁ χαράσσων τὶς γραµµὲς αὐτὲς δὲν ξεχνᾶ πόσες φορὲς εἶχε βοηθηθεῖ στὴν διόρθωση δύσκολων κειµένων, ἰδιαίτερα ἐπιστηµονικῶν µελετῶν καὶ ἄρθρων τῆς Ἐπετηρίδς τοῦ Κέντρου, ὅπως καὶ τῆς «Βιβλιογραφίας τῆς ἑλληνικῆς Λαογραφίας τῶν ἐτῶν 1921-1938. Συµπλήρωµα» (σελίδες 350), ποὺ δηµοσιεύσαµε τὸ 1983 στὸν τ. ΚΕ΄ (1977-80) τῆς Ἐπετηρίδας, µὲ πολλὲς καὶ δύσκολες καὶ ἀπὸ τεχνικὴ ἄποψη τυπογραφικὲς διορθώσεις.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν γενέτειρα Κρήτη ἀνέπτυξε στενοὺς ἐπιστηµονικοὺς καὶ κοινωνικοὺς δεσµοὺς µὲ τὴν Βόρεια Ἑλλάδα, προπαντὸς µὲ τὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία (ἰδίως νοµοὺς Σερρῶν καὶ ∆ράµας) καὶ Θράκη. Ἐργάστηκε ἐπὶ δεκαετίες, ὅπως προαναφέρθηκε, κατὰ τρόπο συστηµατικὸ στὴν καταγραφή, φωτογράφηση, κινηµατογράφηση τῶν λαϊκῶν δρωµένων καὶ ἐθίµων τῶν περιοχῶν αὐτῶν προπαντός, τὴν µελέτη καὶ προβολή τους, σὲ ἐποχὲς δύσκολες γιὰ τὴν ἐπιτόπια ἔρευνα, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ πρόσφορες, καθὼς ἦσαν ἀκόµη ζωντανὰ στὴν παραδοσιακὴ µορφή τους πολλὰ ἀπὸ τὰ πλούσια ἔθιµα καὶ δρώµενα τῆς λαϊκῆς ἰδίως λατρείας στὸν βορειοελλαδικὸ προπαντὸς χῶρο. Οἱ µελέτες του ποὺ προέκυψαν γιὰ τὰ ἀρχέγονα δρώµενα τῆς περιοχῆς, µερικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες σηµειώθηκαν ἀδροµερῶς παραπάνω, ἀποτελοῦν ἀξιόλογες καὶ πρωτότυπες συµβολὲς στὴν Λαογραφία τῆς Βορ. Ἑλλάδας. Γιὰ τὸν νοµὸ Σερρῶν ἰδιαίτερα, πέραν ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐπιτόπιες ἔρευνές του ἐκεῖ, τὶς µελέτες ποὺ προέκυψαν ἀπ’ αὐτὲς καὶ δηµοσιεύθηκαν ἰδίως στὸ περιοδικὸ «Σερραϊκὰ Χρονικά» τῆς Ἱστορικῆς καὶ Λαογραφικῆς Ἑταιρείας Σερρῶν-Μελενίκου (Ἀθήνα), συνέβαλε οὐσιαστικὰ στὴν λειτουργία της ὡς µέλος τοῦ ∆ιοικ. Συµβουλίου της καὶ ἔχοντας τὴν ἐπιµέλεια τόµων τοῦ περιοδικοῦ της.

Ὁ Γιῶργος Αἰκατερινίδης, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ θέµατα Λαογραφίας διαφόρων περιοχῶν ποὺ µελέτησε καὶ δηµοσίευσε, ἐρεύνησε καὶ ὁρισµένα σηµαντικὰ θέµατα στὴν πανελλήνια διάστασή τους, ὅπως γιὰ τὴν χρήση καὶ σηµασία τοῦ ἀµίλητου νεροῦ στὸν βίο τοῦ λαοῦ, τὶς λατρευτικὲς καὶ εὐετηρικὲς «ἀπαρχὲς» (προσφορὰ τῶν πρώτων καρπῶν τῆς γῆς στὸ θεῖο) στὴ νεοελληνικὴ ἐθιµολογία, τὸν Μεγ. Ἀλέξανδρο στὴν λαϊκὴ παράδοση, τὰ ἐθιµολογικὰ τῆς ἑλληνικῆς λαϊκῆς οἰκοδοµίας, τὸ νερὸ σὲ ἔθιµα λατρευτικοῦ, µαγικοῦ καὶ µαντικοῦ περιεχοµένου, τὸν χορὸ στὰ λαϊκὰ δρώµενα, τὸ παιδὶ σὲ ἐθιµικοὺς ἀγερµοὺς καὶ εὐετηρικὰ δρώµενα, τὸ κουδούνι σὲ λαϊκὰ δρώµενα καὶ ἄλλες ἐθιµικὲς ἐκδηλώσεις κ.ἄ.

Τὰ πολλὰ καὶ σηµαντικὰ ἄρθρα καὶ οἱ µελέτες του γιὰ θέµατα τῆς Κρητικῆς Λαογραφίας (ὅπως καὶ οἱ σηµαντικότερες σχετικὲς βιβλιοκρισίες καὶ βιβλιοπαρουσιάσεις του), θὰ ἄξιζε νὰ συγκεντρωθοῦν καὶ ἀναδηµοσιευθοῦν σὲ ἕνα ἢ περισσότερους τόµους ἀπὸ κάποιο συλλογικὸ φορέα τῆς Κρήτης. Ἄλλωστε εἶναι πολλοὶ οἱ φορεῖς της ποὺ κόπτονται γιὰ τὸν πολιτισµὸ καὶ τὴν παράδοση τῆς Κρήτης. Θὰ ἀποτελοῦσε τὸ οὐσιαστικότερο µνηµόσυνο γιὰ τὸν Κρητικὸ καὶ ἐρευνητὴ τῆς Κρητικῆς Λαογραφίας Γιῶργο Αἰκατερινίδη.

Ἡ στενή προσωπική µας σχέση µὲ τὸν ἀγαπητὸ καὶ ἀείµνηστο πλέον συνάδελφο καὶ συµπατριώτη ἄρχισε ἐνωρὶς, ἀπὸ τὴν πρώτη ἀκριβῶς ἡµέρα ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων µου ὡς ἐρευνητῆ τοῦ Κέντρου Λαογραφίας τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν (Ἰανουάρ. 1975), ὁπότε ἀναλαµβάνοντας νὰ διορθώσω τὰ τυπογραφικὰ δοκίµια τοῦ ὑπὸ ἔκδοση τότε τόµου τῆς Ἐπετηρίδας τοῦ Κέντρου, τὸν εἶχα συµπαραστάτη, καθοδηγητὴ καὶ βοηθὸ στὶς δυσκολίες τῶν διορθώσεων, ἀλλὰ καὶ στὴν συνέχεια δάσκαλο σὲ πολλὰ µυστικὰ καὶ τεχνικὲς γιὰ τὴν ὑπέρβαση κάθε τυπογραφικῆς κ.λπ. δυσκολίας. Ἡ συνεργασία µας σὲ θέµατα ἐπιστηµονικά, στὴν ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων σὲ θέµατα ποὺ µᾶς ἐνδιέφεραν ἐρευνητικὰ καὶ συγγραφικά, στὴν προσφορὰ ὑλικοῦ τοῦ ἑνὸς σὲ θέµατα τοῦ ἄλλου, ἦταν συχνὴ καὶ πολυετής. Θυµᾶµαι ἀκόµη ποὺ τηλεφωνηθήκαµε, ὅταν εὑρισκόµουν γιὰ ἐπιτόπια ἔρευνα σὲ χωριὰ τοῦ Βοΐου Κοζάνης τὸν Σεπτέµβριο 1975, καὶ µοῦ ζήτησε νὰ καταγράψω καὶ φωτογραφήσω ἔθιµα αἱµατηρῶν θυσιῶν (ὅπως σφάξιµο κόκορα κατὰ τὸν ἁγιασµὸ θεµελίωσης σπιτιοῦ), ποὺ χρειαζόταν τότε γιὰ τὴν συγκρότηση τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς του, πρᾶγµα ποὺ ἔκανα (βλ. τὴν παραπάνω διατριβή του, 1979, ὅπου καὶ σχετικὴ φωτογραφία µας ἀπὸ τὴν Σιάτιστα). Πρὶν ἀπὸ λίγους µῆνες µοῦ πρότεινε τηλεφωνικὰ νὰ ἀναλάβω νὰ συνεχίσω τὴν µόνιµη στήλη του «Κρητικὲς ἐκδόσεις», ποὺ ἐπὶ χρόνια κρατοῦσε µέχρι τὶς τελευταῖες του στιγµὲς στὴν ἐφηµερίδα «Κρητικὰ Νέα»* τοῦ Μιχ. Παπαδάκη, παρουσιάζοντας µὲ τὴν ἔµπειρη καὶ ἔγκυρη γραφίδα του βιβλία κ.λπ. γιὰ τὴν Κρήτη καὶ τοὺς Κρητικούς.

Ὁ Γιῶργος Αἰκατερινίδης εἶχε ἐπὶ χρόνια τακτικὴ συνεργασία µὲ τὸ Ραδιόφωνο καὶ τὴν Τηλεόραση, προσφέροντας στὸ εὐρύτερο κοινὸ ὑψηλὴ ἐκλαΐκευση σὲ θέµατα τοῦ λαϊκοῦ πολιτισµοῦ καὶ µεταδίδοντας τὶς εὐρύτατες λαογραφικὲς γνώσεις του σὲ ὅλους τοὺς ἐνδιαφερόµενους.

Ο θάνατός του, ποὺ µᾶλλον µᾶς αἰφνιδίασε ὅλους ποὺ εἴχαµε συχνὴ ἐπαφὴ µαζί του, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι γνωρίζαµε τὰ προβλήµατα ὑγείας ποὺ ἀντιµετώπιζε, προκάλεσε κῦµα θετικῶν σχολίων γιὰ τὸν εὐγενῆ, καλοσυνάτο καὶ πάντα ἐξυπηρετικὸ καὶ δοτικὸ ἄνθρωπο καὶ τὸ πλούσιο ἐρευνητικὸ καὶ συγγραφικὸ ἔργο του. Ἡ Ἑλληνικὴ Λαογραφικὴ Ἑταιρεία µάλιστα ἐξέδωσε συλλυπητήριο µήνυµα τοῦ ∆ιοικ. Συµβουλίου της.

Ἀγαπητὲ Γιῶργο, καλό σου ταξίδι στὴν «Ἄνω Κρήτη». Ἐµεῖς, οἱ συνάδελφοι καὶ οἱ φίλοι σου, θὰ σὲ θυµόµαστε πάντα µὲ ἀγάπη καὶ νοσταλγία γιὰ τὰ δηµιουργικὰ χρόνια ποὺ ζήσαµε καὶ ἐργαστήκαµε κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιστηµονικὴ στέγη τοῦ Κέντρου Λαογραφίας τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ µετέπειτα χρόνια. Τὸ χῶµα τῆς Ἀττικῆς ποὺ σὲ σκέπασε, ἀµέσως µετὰ τὰ Χριστούγεννα, ἄς εἶναι ἐλαφρύ. Στὴν οἰκόγενειά σου εὔχοµαι νὰ βρεῖ τὴν «ἐξ ὕψους παρηγορία» γιὰ τὴν ἀπώλειά σου.

*Ο Παναγιώτης Ἰω. Καµηλάκης, είναι ἐρευνητῆς του Κέντρου Λαογραφίας τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν