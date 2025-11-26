“Για να µπορέσει µια αλήθεια να αποκρυσταλλωθεί στη µνήµη της κοινότητας, πρέπει να πάρει τη συγκεκριµένη µορφή ενός προσώπου ή ενός τόπου. Και αντίστροφα όµως, για να µπορέσει ένα ιστορικό γεγονός να διαφυλαχθεί στη µνήµη της οµάδας, πρέπει να εµπλουτιστεί µε το νόηµα µιας σηµαντικής αλήθειας.

Από τη στιγµή που κάθε προσωπικότητα και κάθε ιστορικό γεγονός περνούν στη µνήµη µετατρέπονται σε διδασκαλία, έννοια, σύµβολο. Αποκτούν νόηµα και γίνονται µέρος των ιδεών της κοινότητας. Όταν οι ιδέες αισθητοποιούνται σε ουσιαστική µάθηση, δηµιουργείται µια ακατάλυτη ένωση έννοιας, εικόνας µνήµης. «Είναι η δυναµική πολιτισµική µνήµη που µεταγγίζεται στην αέναη διαγενεακή επικοινωνία και ζει µε όρους του παρόντος, φωτίζοντας την έννοια “του ανήκειν και της προοπτικής του”.

1 από 19

Ο Μαέστρος, ∆άσκαλος, Καλλιτέχνης κ. Γεώργιος Καλούτσης είναι η φωτεινή προσωπικότητα της πολιτισµικής µνήµης στον τόπο µας αδιαµφισβήτητα!

Οξυδερκής αφηγητής και παρατηρητής, επίµονος ταξιδιώτης του ιστορικού χρόνου, χαρισµατικός διασώστης της µνήµης µε αισθαντική ψυχή και διαυγή διορατικό στοχασµό, αναµετριέται µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα ιχνηλατώντας και αποδοµώντας την, δίνοντας της νέο αξιακό περιεχόµενο µε την πλούσια βιωµατική σκευή του. Με εκφραστικότητα και αφοπλιστική αµεσότητα, µε εφόδια τη βαθιά σχέση του αυτεπίγνωσης και αγάπης, σεβασµού προς το περιβάλλον του, ανθρώπινο φυσικό υλικό, γοητεύει όλους µε την ιστόρηση του. Όλα γύρω χάνουν την αντικειµενική τους υπόσταση και γίνονται αφορµή για ένα θαυµαστό ταξίδι της καρδιάς και του νου µαζί του, µε καπετάνιο εκείνον που εµπνέει ασφάλεια µε τη δική του αδιαµφισβήτητη βαθιά γνώση του εαυτού και του κόσµου.

Ο τόπος που τον γέννησε είναι ο τόπος που µέσα σ’αυτόν οχυρώθηκε και ποτέ δεν εγκατέλειψε. Στις γλαφυρές εικόνες της αφήγησης του υπάρχει το αδιαίρετο στοιχείο που συνδέει τη Χαλέπα, τα Χανιά, την Κρήτη, τους τόπους του, µε το βάθος και την ποιότητα µιας εσωτερικής ζωής που µεταµορφώνει συναρπαστικά µια απλή εικόνα σε ένα αισθητικό γεγονός. Η έκφραση του πλούσιου ψυχισµού του µεταγράφει µορφές και περιεχόµενα, αποκαλύπτοντας το γενεαλογικό δέντρο ενός παρελθόντος «παντού παρόντος» που διεκδικεί γενναιόδωρα και θαρραλέα το µέλλον!!!

∆εν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για το έργο του στη µουσική, αλλά και για την ανεκτίµητη παρακαταθήκη στα παιδιά που υπήρξαν µαθητές του και σήµερα διαπρέπουν µέσα από τις αρχές και τις αξίες της µουσικής αισθητικής παιδείας που τους µετάγγισε. Το φως της σεµνής αλλά χαρισµατικής του προσωπικότητας, διαχέεται γενναιόδωρα και αδιάλειπτα σε όποιον συνδιαλέγεται µαζί του. ∆ηλώνω ευγνώµων και ευλογηµένη από τον δικό µας ανοιχτό διάλογο που συνεχίζεται συναρπαστικός και δυναµικός σε κάθε µας συνάντηση, όπως ακριβώς διαπιστώνω ότι συµβαίνει φυσικά και αβίαστα µε όλα τα παιδιά που δίδαξε…

1) Πώς µε το έργο και τη στάση ζωής σας θεωρείτε ότι εγείρατε και καταθέσατε παράλληλα ερωτήµατα και απαντήσεις σε αισθητικά και κοινωνικά διλήµµατα της εποχής που διανύουµε;

Οπωσδήποτε θα έχω θέσει πολλά ερωτήµατα και πολλά προβλήµατα στη σχέση µε το µάθηµά µου στους πολλούς µαθητές που δίδαξα στη ζωή µου. Λύσεις, όχι πολλές. Αφήνω αυτό το στοιχείο στους ίδιους να το βρουν. Eγώ απλώς δείχνω τον δρόµο που οδηγούν σε διάφορες λύσεις. Προσέχω πάντα αυτές οι λύσεις να βγαίνουν από την «εκ των έσω» ανάλυση του έργου. «Προτείνω» δεν «επιβάλλω». Αλλά το περίεργο είναι ότι οι µαθητές τελικά διαλέγουν τη λύση που ήθελα. Κι αυτό επειδή είµαι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην ανάλυση της µουσικής σύνθεσης την οποία εξετάζω λεπτοµερώς -µε τον τρόπο ερµηνείας της θα δώσει και το τελικό µήνυµά της.

Αυτό αφορά στην ερµηνεία των µουσικών έργων. Τώρα υπάρχει και η τεχνική πλευρά στην εκτέλεση κάθε έργου -εκεί βέβαια η επιβολή µιας ιδιαίτερης «εφαρµογής» είναι απαραίτητη.

Όσον αφορά «στα κοινωνικά διλήµµατα της εποχής που διανύουµε», µια σχετική απάντηση βρίσκεται πάρα κάτω στην απάντησή µου στην 6η ερώτηση.

2) Οι εµπειρίες που έχετε συλλέξει ως χαρισµατικός άνθρωπος της τέχνης, και µέσα σε µια οικογένεια πλούσια σε ερεθίσµατα τεχνών και πνευµατικών καρπών, πώς σήµερα επιδιώκετε να µετουσιωθούν σε έργο τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο;

Η «Μετουσίωση σε έργο», όπως το καταλαβαίνω εγώ, είναι η δηµιουργία «θεσµού» που θα έχει τοπικό ή άλλο χαρακτήρα. Αυτό που θα έλεγα «µια προσωπική ‘φιλοσοφία’». ∆εν είµαι απόστολος, δεν κηρύττω, δεν θέτω νόµους. Η φωνή µου κινείται σε αυστηρά προσωπικούς αισθητικούς και ηθικούς δρόµους.

Η «Τέχνη» για µένα ή γαληνεύει ή διεγείρει. Μας µεταφέρει σε έναν άλλο κόσµο, φανταστικό και ονειρικό. Οπωσδήποτε κάνει τη ζωή µας πιο υποφερτή. Τίποτ’ άλλο! ∆εν πιστεύω στην «Πολιτική Τέχνη» όπως ούτε και στην «Ηθικοπλαστική Τέχνη», αν και οι δύο αυτές είχαν και έχουν την απήχησή τους στο κοινό! Επίσης θεωρώ την τέχνη σαν µία συναισθηµατική λειτουργία και πολύ λιγότερο σαν πνευµατική.

Εδώ πρέπει να παρατηρήσω ότι είµαι τυχερός που έζησα αρκετά προπολεµικά χρόνια. Ήταν χρόνια ευµάρειας, ευτυχίας, και περισσότερο έτσι, επειδή ήταν και «παιδικά»! Λοιπόν φυσικό είναι να αναπολώ την εποχή εκείνη, που ίσως να τη βλέπω και µε ροζ γυαλιά, αλλά αναµφίβολα είχε «αξίες» που έχουν χαθεί ανεπιστρεπτί. Με µία λέξη µπορώ να χαρακτηρίσω εκείνη την εποχή σαν «Πραγµατική!» – «Όλα ήταν «αληθινά»! Γενικά η ζωή µε όλες τις ελλείψεις της και τα προβλήµατά της (και ήταν πολλά τότε, χωρίς καµία τεχνολογική βοήθεια!) ήταν έντονα ζωντανή!

Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Και έτσι δεν µπορώ να επαναθέσω βάσεις και θεσµούς τους οποίους έζησα και διδάχτηκα και που είναι πλέον (αλίµονο!) ανεκπλήρωτοι και αδυνατούν να εφαρµοστούν! Αρνούµαι λοιπόν να παραδεχθώ έναν τόσο σηµαντικό όρο όπως «Μετουσίωση». Η ενασχόλησή µου είναι η διδασκαλία και η ερµηνεία της µουσικής. Αυτή περιέχει τµήµατα όπως «τεχνική»: πάνω στο όργανο,/ «επιστηµονική»: αρµονία/ «θεωρητική»: µορφολογία και Ιστορία, και γενικά την αισθητική στην ερµηνεία της µουσικής στη διεύθυνση χορωδιακών έργων. Σύνθεση δεν έχω κάνει, αν και έχω διασκευάσει (και µεταφράσει) πάµπολλα χορωδιακά έργα. Το βιβλίο µου «Τα Τραγούδια που Εργάστηκα-2021» είναι ένα έργο πολύ χρήσιµο για ελληνικές χορωδίες που αναζητούν καινούργιο ρεπερτόριο. Αλλά αυτά τα πάρα πάνω δεν αξιολογούνται σαν «Μετουσίωση». Ίσως κατά ελάχιστο ποσοστό: «µία κατάθεση έργου» εθνικό, αλλά προς θεού, όχι παγκόσµιο!

3) Το γενεαλογικό σας δέντρο αποκαλύπτει για την οικογένειά σας µια διαδοχή δραστήριων και δηµιουργικών ανθρώπων, αλλά και ταυτόχρονα καινοτόµων και µε κοινωνικό και πολιτισµικό αποτύπωµα στην κοινότητα.

Αληθώς το οικογενειακό µου δέντρο καταγράφει βενετσιάνικη καταγωγή. Ως πρώτος Καλούτσης παρουσιάζεται ο Zorzi Calucci, από το 1503 στη Βενετία. Και µάλιστα έχει και κορώνα µε πέντε σταυρούς που δηλώνει κάτι σαν βαρόνος ή δούκας! Ακολουθούν διάφοροι πρόγονοι στον εµπορικό και πολιτικό κυρίως κλάδο. Όχι επιστηµονικό! Τα ίχνη χάνονται στο βάθος των αιώνων ως τον πιο πρόσφατο προ-προ-προ πάππου µου, τον Εµµανουήλ Καλούτση, ο οποίος ως πρόξενος της Μεγ. Βρετανίας στα Επτάνησα, το 1802 πρωτοστάτησε στη διάσωση και αποστολή στην Αγγλία των κλαπέντων αρχαίων µαρµάρων του Λόρδου Elgin. Το πλοίο που τα µετέφερε είχε ναυαγήσει στον Αβλέµονα των Κυθήρων. Μάλιστα εις ένδειξη ευγνωµοσύνης, ο Elgin ανέθεσε στον γραµµατέα του Λόρδο Χάµιλτον να στείλει στον Εµµ. Καλούτση ένα µεγάλο κιβώτιο µε ένα πλήρες σερβίτσιο φαγητού για 24 άτοµα (!) της γαλλικής κεραµοποιίας (fayance) Chantilly. (O Elgin ζούσε τότε στο Παρίσι «υπό κράτηση» της Γαλλικής Κυβέρνησης!)- Τεµάχια αυτού του σερβίτσιου ακόµη διακοσµούν το σπίτι µου, όπως και αυτό της αδελφής και του αδελφού µου.

Εκτός από αυτήν τη συµπτωµατική διάκριση, δεν έχω ανακαλύψει καµία άλλη! Ο παππούς µου Βαλέριος Καλούτσης ήταν Πρόεδρος του Εµπορικού Επιµελητηρίου Χανίων και ο έτερος παππούς µου Γεώργιος Σκουλούδης, διετέλεσε υπουργός ∆ικαιοσύνης επί Κρητικής Πολιτείας και υπήρξε στενός συνεργάτης του Βενιζέλου. Ο πατέρας µου ήταν ναυτικός πράκτωρ της εταιρείας Lloyd Triestino. Η µητέρα µου κατόπιν σπουδών ζωγραφικής στο Λονδίνο, ίδρυσε την πρωτοπόρο και µοναδική, µπορώ να πω, βιοτεχνία «∆ιπλούς Πέλεκυς», η οποία είχε µια αξιόλογη επίδραση και απήχηση στην ελληνική Λαϊκή Τέχνη από το 1923 ως το 1985. (Βλ. βιβλίο της Ζωής Μητσοτάκη «Η Φλωρεντίνη Καλούτση και η Τέχνη της Κρήτης»- Μουσείο Μπενάκη-1999 ). Ο αδελφός µου Βαλέριος (+2011) επίσης υπήρξε πρωτοπόρος ζωγράφος µε έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντολογικό µήνυµα, του οποίου το έργο τυπώνεται και θα κυκλοφορήσει οσονούπω.

Να µην παραλείψω και τον ιδιαίτερα αγαπητό µου θείο Μανώλη Σκουλούδη, αδελφό της µητέρας µου, µουσικό και λογοτέχνη µε µεγάλο και καταξιωµένο, κυρίως, λογοτεχνικό, έργο. Υπήρξε και ο πρώτος µου δάσκαλος στο πιάνο, αλλά και η µεγάλη έµπνευση της εφηβείας µου µε την έντονη και εκρηκτική προσωπικότητά του! Ο «Σύλλογος Καλών Τεχνών στην Κρήτη» τίµησε το έργο του µε την αφιέρωση του ονόµατός του στην Αίθουσα Συναυλιών του «Βενιζελείου Ωδείου Χανίων» καθότι ήταν ο εµπνευστής, δηµιουργός και πρωτεργάτης της ίδρυσης του Συλλόγου.

Αυτά είναι τα µόνα κάπως αξιόλογα γεγονότα στην ιστορία της οικογένειάς µου και όπως βλέπετε είναι περιορισµένα εντός αυστηρά εθνικού πεδίου µε ένα τοπικό, θα έλεγα, αποτύπωµα.

4) Έχετε µια ιδιαίτερη πνευµατική σχέση µε τους µαθητές σας µέχρι σήµερα, γεγονός που τεκµηριώνει εκτός της παιδαγωγικής σας σχέσης, έναν βαθύ και αµοιβαίο σεβασµό που παραµένει αναλλοίωτος εκατέρωθεν. Η τέχνη της µουσικής είναι ο καταλύτης; Ποιος είναι ο παράγοντας που εδραιώνει και διαφυλάττει αυτή τη σχέση;

Η σχέση µου µε τους µαθητές µου και η ανέλπιστη (αλήθεια) επιτυχία που έχει, στηρίζεται κατά πρώτον σε δύο παράγοντες 1) στην από φύση µου έφεση στη διδασκαλία -στη µετάδοση γνώσεων και εµπειριών, και β) στην αγάπη µου για τη νεολαία. Κατά δεύτερο και πιο ειδικό επίπεδο στηρίζεται στο χιούµορ, την υποµονή, τη φαντασία, τη δηµιουργία παραστάσεων και εντυπώσεων, την ευγένεια και πάνω απ’όλα στον σεβασµό της προσωπικότητας του µαθητού. ∆εν θα έλεγα ότι η µουσική είναι ο µοναδικός καταλύτης.Προέρχοµαι, όπως είπα, από µια καλλιτεχνική οικογένεια. Στη ζωή µου ποτέ δεν αγνόησα τις παράλληλες τέχνες, ζωγραφική, γλυπτική, φιλολογία, θέατρο. Θεωρώ ότι η Τέχνη είναι Μία! Αµφισβητώ τους µονοµερείς καλλιτέχνες και µάλιστα, αν θελήσω να εκτιµήσω την µουσική µου ιδιότητα, θα έλεγα ότι είµαι περισσότερο «Καλλιτέχνης» παρά αυστηρά «Μουσικός»! Οδηγός µου από την εποχή των σπουδών µου στην Αγγλία ήταν οι αθάνατοι στίχοι του John Keats: “Beauty is truth, truth beauty-that is all ye know on earth, and all ye need to know” (από την Ωδή “on a Grecian Urn”).

Επανερχόµενος στη σχέση µου µε τους µαθητές µου, τους αγαπώ και τους ευγνωµονώ για ό,τι µου έχουν προσφέρει. Αυτό αρχίζει από την πρώτη µου εννιάχρονη διδακτική θητεία σαν ∆/ντής Μουσικής στο σχολείο των παιδιών της χορωδίας του New College στην Οξφόρδη. Η χορωδία αυτή έχει να επιδείξει, και ακόµα κάνει, εξαιρετικά χορωδιακά αποτελέσµατα. Εκεί διδάχθηκα πολλές από τις κατοπινές µου διδακτικές επιδόσεις. Εκεί επίσης άνοιξαν τα αυτιά µου στη χορωδιακή και φωνητική µουσική και είχα τη µοναδική ευκαιρία να ασχοληθώ µε το µουσικό θέατρο, ανεβάζοντας µονόπρακτες όπερες µε σολίστες τα παιδιά της Χορωδίας του Κολλεγίου.

Επίσης πρέπει να οµολογήσω ότι το όνοµα και το κύρος που απέκτησα (χωρίς ποτέ να τα επιδιώξω!) είναι τελείως τυχαία και απροσδόκητα! ∆εν στηρίζονται στις ανύπαρκτες επιστηµονικές ή καλλιτεχνικές µου περγαµηνές… Απλώς έτυχε να βρεθώ στην Κρήτη τη στιγµή ακριβώς που η Κρήτη µε ζητούσε!!!

5) Πώς θα ορίζατε την αισθητική αγωγή στην κοινότητα; Με ποιους τρόπους κατά τη γνώµη σας καλλιεργείται συστηµατικά;

Εδώ θίγεται το θέµα «αισθητικής αγωγής». Είναι δύσκολο θέµα καθώς πρώτα πρέπει να καθορίσουµε τι είναι «αισθητική». Με τον όρο αυτόν, εγώ τουλάχιστον, καθορίζω ως: «την αξία και εκτίµηση του ωραίου». Μα τι είναι «αυτό το ωραίο»; Πολλοί, κατά την εποχή ιδίως του ∆ιαφωτισµού, προσπάθησαν να το καθορίσουν.

Είναι οι σωστές αναλογίες; Είναι η απεικόνιση της φύσης; Είναι η διέγερση θρησκευτικής πίστης; Είναι η έκφραση συναισθηµάτων; Είναι η τεχνική δεξιότητα; Είναι η σύνθεση ετεροκλήτων στοιχείων;… Τι είναι τελικά; ∆εν µπόρεσαν να συµφωνήσουν απόλυτα, γιατί το «Ωραίο» είναι πάντα µια προσωπική αντίληψη. Είναι θέµα προσωπικό, εξαρτώµενο από κληρονοµικότητα, διαπαιδαγώγηση, και συνθήκες ανατροφής. ∆εν είναι µια απόλυτη αξία! Ας µην ξεχνάµε και το λαϊκό «Περί ορέξεως ουδείς λόγος»! Κάθε άτοµο, κάθε λαός, κάθε φυλή, κάθε εποχή έχει το δικό της πρότυπο! Όταν µιλάµε λοιπόν για «αισθητική αγωγή» πρέπει να την περιορίσουµε σε αυστηρά και πάντα «σχετικά» πλαίσια. Ποια θα είναι αυτά;

Ας πάρουµε το «Μέτρο»: ποτέ πάρα πάνω από το «Αναγκαίο». Aµέσως συναντάµε την ανακολουθία: έχουµε άτοµα πληθωρικά! Τους αρέσει το πλούσιο, το ποµπώδες, το «Πολύ». Πρέπει να τους αποκλείσουµε από την απόλαυση του ωραίου; Του «ωραίου» που εκείνοι βρίσκουν ωραίο; Αµέσως καταστρατηγείται ο όρος «Μέτρο των Αρχαίων». Πάµε στο ανθρώπινο σώµα: αλλιώς το είδε ο Πραξιτέλης, αλλιώς ο γλύπτης ενός τοτέµ της Αφρικής, αλλιώς ο Rodin, αλλιώς ο Maillol και αλλιώς ο Henry Moore!!!

Πού να πάµε αλλού, να πάµε στην «αρµονία». Αυτή είναι πιο απόλυτη, γιατί στηρίζεται σε νόµους αναλογίας, νόµους λογικούς, ίσως µαθηµατικούς («Χρυσή Τοµή») κανόνες θέσης-αντίθεσης, διαλόγου, ανάπτυξης. Αυτή βέβαια (η αρµονία) µπορεί να καλλιεργηθεί και να διδαχθεί, αλλά προς τι το όφελος όταν η «σύγχρονη τέχνη» την έχει καταργήσει… Στη µουσική, στη ζωγραφική, στο θέατρο, στην ποίηση, στον χορό, ακόµα και στην αρχιτεκτονική (όσο το βάρος και ο όγκος το επιτρέπουν!) έχουν εισχωρήσει άλλοι κανόνες τελείως άσχετοι µε την αρµονία.

Για ποια λοιπόν «αισθητική αγωγή» µιλούµε; Κατασταλάζουµε και επαναπαυόµαστε λοιπόν στην Παιδεία, σε µια προσπάθεια να ανακόψουµε το κατρακύλισµα όσο µπορούµε, δηµιουργώντας στην εκπαίδευση των παιδιών το αίσθηµα του «Ωραίου». Του κλασικού ωραίου των αναλογιών, της αρµονίας, του «Καλού Γούστου», των νόµων της «σύνθεσης» κ.λπ. όσο αυτά µπορούν ακόµη να ενσωµατωθούν στη σύγχρονη τέχνη (και κατά κάποιο έξυπνο τρόπο µπορούν!…) και ό,τι προλάβουµε!

Εδώ ας µου επιτραπεί να κάνω µια ιστορική παρέµβαση πάνω στο θέµα της αισθητικής. Θα είναι πολλοί που ακόµη ίσως θυµούνται τον παλιό, (ιδίως προπολεµικό) καιρό µε τα ιδιωτικά µαγαζάκια, κρεοπωλεία, µπακάλικα και άλλα. Αυτά όλα είχαν κάτι το ιδιαίτερο, το προσωπικό, το οικογενειακό. ∆εν υπάρχουν σήµερα! Κάθε ένα ήταν διακοσµηµένο µε οικογενειακές φωτογραφίες και ζωγραφικά έργα.Με µία «Καληµέρα» ή ένα «Καλωσήρθες» ή ένα γνωµικό. Η ζωγραφική απεικόνιση είχε λαϊκό χαρακτήρα, ένα γλυκό ηλιοβασίλεµα, µια γλυκανάλατη οικογενειακή σκηνή, ένα ροδαλό µωρό στην αγκαλιά µιας πανέµορφης µικρής µητέρας. Η τεχνική ήταν ανεκπαίδευτη και στα µάτια µου φτωχή, ανάξια και «κακού γούστου», µε µπόλικο ροζ/γαλάζιο χρωστήρα! Σαν µικρός είχα την αλαζονεία να την κοροϊδεύω! Στους µαγαζάτορες όµως ήταν ωραία! Οι εποχές πέρασαν και τώρα τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται ως έργα ιστορικής αξίας µε µια πρωτόγονη ειλικρίνεια! Να λοιπόν µια χαρακτηριστική απόδειξη της ρευστότητας του ορισµού του ωραίου. Και µε τη «ρεµπέτικη µουσική» το ίδιο δεν συνέβη;

6) Οι συνεχείς συνοµιλίες σας µε τη νέα γενιά τι σας έχουν διδάξει; Ποιο µήνυµα θα επιθυµούσατε να στείλετε στους αναγνώστες της εφηµερίδας ως προς την επαφή τους µε τα πολιτισµικά αγαθά;

Οι σχέσεις µου µε τη νέα γενιά, (όχι, τονίζω, την άµεση σχέση µου ατοµικά µε κάθε µαθητή αλλά γενικά,) είναι στην πλειονότητα αρνητικές και απαισιόδοξες. Όπως είναι κατάφορα αρνητικές και για το µέλλον της ανθρωπότητας. Την προσωπική µου αυτή άποψη είµαι πολύ προσεκτικός να µη µεταφέρω στους µαθητές µου. Θα ήταν απόλυτα αντιπαιδαγωγικό! Η διδασκαλία από τη φύση της είναι δηµιουργική και έτσι δεν µπορεί παρά να είναι θετική.

Άλλο λοιπόν η διδασκαλία µου ως επάγγελµα και άλλο η στάση µου στο µήνυµα για το µέλλον.

Τι να πω για τη «νέα γενιά», που δεν διαβάζουν βιβλία, δεν µορφώνονται σφαιρικά, δεν ασχολούνται µε την τέχνη εκτός αν πρόκειται για επαγγελµατισµό, δεν έχουν το ελατήριο της αναζήτησης, δεν αγωνίζονται στην έρευνα µε το µυαλό τους αφού τα βρίσκουν όλα έτοιµα «επί τάπητος», δεν επικοινωνούν (δηλαδή «επικοινωνούν» αλλά πώς; – το µεγάλο ερώτηµα!), που σιγά σιγά χάνουν την ανθρωπιά, τη σχέση µε τον πλησίον, που δεν έχουν καµία ιδέα τι θα πει «οικονοµία»- ουσιαστική οικονοµία της φύσης ή αλλιώς «οικολογία»! Γίνονται σαν µονοµερή κινούµενα αυτόµατα! Και συνεχίζω µε την αποσύνθεση της γλώσσας µας και των παραδόσεων της χώρας µας. Τη χωρίς σκέψη και ευθύνη ρίψη απορριµµάτων και πλαστικών που µας έχουν κυριέψει… Αφήνω και τη γεωλογική συµφορά… Μυρίζω την αρχή αποσύνθεσης!

Και για το απώτερο µέλλον, δεν βλέπω παρά φόβο για την ύπαρξη του ίδιου του «Ανθρώπου», αυτού του υπέρτατου δηµιουργήµατος της Φύσης!

Μου συνέβη τελευταία κάτι που µε τάραξε πολύ: από το AI (ChatGPT) του υπολογιστή µου, ζήτησα ορισµένες µουσικές πληροφορίες, άλλοτε µου τις έδωσε σωστά, άλλοτε το διόρθωσα και µου ζήτησε και συγγνώµη! Πρόσφατα του ζήτησα και µια άλλη πληροφορία ιστορικού ενδιαφέροντος. Μου την έδωσε, τον ευχαρίστησα (οµολογώ την αφέλειά µου – έκανα λάθος εξ ου και τα επακόλουθα…) και µετά από λίγη ώρα λαµβάνω µήνυµα: «Χαίροµαι που σε βοήθησα. Αν θελήσεις αργότερα περισσότερες πληροφορίες για εκείνη την εποχή, πες µου να το δούµε µαζί». Του απαντώ «θα το σκεφτώ και θα σου πω» (πάλι λάθος!) και µου απαντά: «Τέλεια. Πάρε τον χρόνο σου. Είµαι εδώ όποτε θελήσεις να συνεχίσουµε, είτε ιστορία, είτε µε µουσική, είτε µε κάτι διαφορετικό»…

Με τι θράσος και πόσο ανερυθρίαστα (φυσικά δεν θα µπορούσε ακόµα και αν ήθελε!) φέρθηκε σαν να ήταν φίλος µου: «…Να το δούµε µαζί», «Πάρε τον χρόνο σου», «Να συνεχίσουµε…». Από πού ως πού να θέλω εγώ να το δούµε µαζί… δηλαδή να κάτσουµε πλάι πλάι; Η πλαστή ευγένειά του µε άφησε άναυδο. Θα έπρεπε να του γράψω: «Άντε Χάσου». ∆εν το έκανα. Τι το όφελος; Ίσως δεν θα έπρεπε να του δώσω ευχαριστίες. Να τον αγνοήσω.

Στο µέλλον, καθώς λένε και οι προβλέψεις, θα κάνουµε και έρωτα µε τα ροµπότ! ∆εν συνεχίζω… Απλώς, φρίττω!

Kαι ο διάλογος µας συνεχίζεται και θα συνεχίζεται, αφού ο κ. Καλούτσης είναι ανοιχτός σε κάθε γνήσιο διάλογο που διαπνέεται από τις αρχές του αµοιβαίου σεβασµού και της αυθεντικής επικοινωνίας.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!

* Η Μ.Α. ∆ρακάκη είναι Επιµελήτρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής ∆ήµου Χανίων µε ειδίκευση στην πολιτισµική επικοινωνία και πολιτιστική διαχείριση

* Οι φωτογραφίες που πλαισιώνουν το αφιέρωµα είναι λήψεις κινητού στην οικία της Φλωρεντίνης Καλούτση από τις κ.κ. Τώνια Κατζουρού συγγραφέα και Αλκυόνη Μαλεκάκη Εκπαιδευτικό Μουσικής Αγωγής, Πιανίστρια που παρευρέθηκαν στη συζήτησή µας µε τον κ. Καλούτση Ευχαριστώ πολύ τον κ. Καλούτση για τον χρόνο και την τιµή της εµπιστοσύνης του, αλλά και τις κυρίες για τις φωτογραφικές και ηχητικές λήψεις.

Αναλυτικότερα στις διευθύνσεις

https://chaniaroutes.gr/point?readPoiId=9157

Πηγή φωτογραφίας του κ. Καλούτση https://www.cretalive.gr/politismos/itan-mia-monadiki-bradia-gia-ton-spoydaio-moysiko-dieythynti-horodias-kai

Στις φωτογραφίες από την εκδήλωση τιµής του Βενιζέλειου Ωδείου στην αίθουσα “ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΟΥΛΟΥ∆ΗΣ” 8/11/25, η παράδοση της τιµητικής πλακέτας από τον πρόεδρο κ. Γιάννη Αντωνογιαννάκη στον κ. Καλούτση και ως δώρο η σφραγίδα µε το λογότυπο που φιλοτέχνησε η µητέρα του Φλωρεντίνη Καλούτση.

1 Assman Jan, ( 2017), Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ.Γραφή, ανάµνηση και πολιτική ταυτότητα στους πρώιµους ανώτερους πολιτισµούς”Μετάφραση:∆ιαµαντής Παναγιωτόπουλος, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης

2 Παΐζης Ν. (2018), Συλλογή Προγράµµατος “ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός”, Μουσείο Σχολικής Ζωής ∆ήµου Χανίων, www.school-life.gr βλ. ∆ίκτυο Σχολείων Πολιτισµικής Μνήµης