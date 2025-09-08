menu
Γεωφυσική διερεύνηση για το φράγμα του Καθαρού της Κριτσάς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, και με την παρουσία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, Μανώλη Μενεγάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα αυτοψία στην προτεινόμενη θέση «Τσιμπιστής» στο Οροπέδιο Καθαρού, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των διαδικασιών για τη δημιουργία φράγματος στην περιοχή.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την ωρίμανση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την υδατική επάρκεια και την αγροτική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά άμεσα εξάμηνη γεωφυσική και γεωλογική έρευνα με στόχο την τεχνική τεκμηρίωση της κατασκευής του.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε: «Παίρνουμε μια παλαιότερη πρόταση και τη μετουσιώνουμε σε ουσία. Στόχος μας είναι, εφόσον τα επιστημονικά δεδομένα είναι θετικά, να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να εξασφαλίσουμε τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση για ένα έργο πνοής που θα λύσει προβλήματα δεκαετιών».
Κρίσιμο πλεονέκτημα για την ταχεία προώθηση του έργου αποτελεί το γεγονός ότι η έκταση είναι κοινοτικής ιδιοκτησίας, γεγονός που απλοποιεί δραστικά τις διαδικασίες, μη απαιτώντας απαλλοτριώσεις.
Στην αυτοψία συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Κριτσάς Γιώργος Σκύβαλος, ο πρώην Αντινομάρχης Γιώργος Βάρδας, υπηρεσιακοί παράγοντες και ο Γεωλόγος – μελετητής Μιχάλης Πουλτσίδης»

