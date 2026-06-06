«Γενοκτονικός ο πόλεµος στη Γάζα» – Η βουλευτής στο Ισραήλ Άιντα Τούµα µιλά στα «Χ.ν.»

H Άιντα Τούµα – Σουλεϊµάν, δεν είναι µια γυναίκα που κρύβει τις απόψεις της. «Είναι γενοκτονικός ο πόλεµος στη Γάζα», «σοβαρά υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι το Ισραήλ είναι η καλύτερη δηµοκρατία στη Μέση Ανατολή µε το 21% των πολιτών του δίχως δικαιώµατα;» µας δηλώνει η βουλευτής από το 2015 στην “Κνεσέτ”, τη Βουλή του Ισραήλ, µε το Hadash (∆ηµοκρατικό µέτωπο για την Ειρήνη και την Ισότητα) στο οποίο µετέχει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ισραήλ και άλλες αριστερές οργανώσεις.

Ισραηλινή πολίτης, Αραβικής-Παλαιστινιακής καταγωγής βρίσκεται αυτές τις ηµέρες στα Χανιά συµµετέχοντας στη ∆ιάσκεψη των Κινηµάτων Ειρήνης που διοργανώνει σήµερα και αύριο η Ελληνική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ).

«Στη διάσκεψη θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή, από ανθρώπους που αγωνίζονται για την ειρήνη, που καταγγέλουν τον πόλεµο και δεν τον βλέπουν ως…λύση στις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν στην περιοχή µας. Ακόµα και αν ζούσα σε άλλη περιοχή η ιδεολογία µου είναι ότι ο πόλεµος δεν προσφέρει τίποτα, µόνο κάνει ανθρώπους να υποφέρουν. Είναι σηµαντικό που γίνεται τώρα αυτή η συνάντηση για µας τους πολίτες του Ισραήλ ,είναι σπουδαίο να συζητούµε µε ανθρώπους από τη γύρω περιοχή» σηµειώνει.

«Κάποιος θα σας έλεγε ότι ζείτε σε ένα όνειρο αν πιστεύετε ότι θα µπορεί να υπάρξει ειρήνη, όταν βλέπουµε τι κάνει το Ισραήλ στη Γάζα αλλά και το µίσος που υπάρχει από την άλλη πλευρά » λέµε στη βουλευτή.

«Αν δεν ονειρευτείς ,δεν µπορείς να αλλάξεις την κατάσταση! Έχετε δει πουθενά στον κόσµο δύο µέρη που πολεµούν ξαφνικά να αγαπιούνται;» απαντάει η κ. Τούµα και συνεχίζει: «Όταν µιλάω για ειρήνη, δεν εννοώ ότι οι Ισραηλίτες θα “αγαπήσουν” ξαφνικά τους Παλαιστίνιους, ούτε οι Παλαιστίνιοι θα “αγαπήσουν” ξαφνικά τους Ισραηλινούς. Θέλω οι Παλαιστίνιοι να έχουν το δικαίωµα να ζήσουν δίχως κατοχή και οι Ισραηλινοί χωρίς φόβο ή να αισθάνονται ανασφαλείς, γιατί όταν αισθάνονται ανασφαλείς θα λειτουργούν επιθετικά. Θέλω και οι Ισραηλινοί να απελευθερωθούν από το να είναι κατακτητές, βίαιοι, µιλιταριστές! ∆εν πιστεύω ότι στις µητέρες στο Ισραήλ αρέσει η ιδέα ότι τα παιδιά τους που στέλνονται στο στρατό κάποια στιγµή ίσως να µην γυρίσουν. Μπορούν να υπερασπιστούν καλύτερα τον εαυτό και την χώρα τους αν δεν έχουν έναν άλλο λαό σε κατοχή, αν τον αφήσουν να ζήσει!»

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Είστε Παλαιστίνια – Άραβας, συµµετέχετε στις εκλογές, ψηφίζετε, ψηφίζεστε, δεν είστε ελεύθερη; Στην Ελλάδα υπάρχουν πολιτικοί που λένε ότι το Ισραήλ είναι η µοναδική δηµοκρατία στη Μ. Ανατολή. «Το µοναδικό δικαίωµα σου είναι να εκλέγεις και να εκλέγεσαι; Τι γίνεται µε τα άλλα δικαιώµατα; Είµαστε ίσοι οι Αραβικής καταγωγής πολίτες του Ισραήλ;» απαντάει µε µια σειρά ερωτήµατα η κ. Τούµα και συνεχίζει: «Επειδή πάµε σε εκλογές το επόµενο διάστηµα στο Ισραήλ, η συζήτηση είναι αν είναι νόµιµο, ηθικό πατριωτικό Παλαιστίνιοι ή Άραβες πολίτες να είναι µέλη της επόµενης κυβέρνησης! Ακόµα και αν ψηφίζει ο Άραβας, η πολιτική του δύναµη δεν είναι είναι ίση µε τη πολιτική δύναµη του Εβραίου. Σε αντιµετωπίζουν ως µια µη νόµιµη πολιτική δύναµη! Όταν µιλάω για το δικαίωµα των Παλαιστίνιων να είναι ελεύθεροι εννοώ να είναι ελεύθεροι από την ισραηλινή κατοχή στην Γάζα και στη ∆υτική Όχθη. Είµαι Παλαιστίνια και πολίτης του Ισραήλ είµαι ίση µε τους άλλους πολίτες; ∆εν είµαι, γιατί απλά είµαι Άραβας σε ένα εβραϊκό κράτος. Το 21% των πολιτών του Ισραήλ, οι Αραβικής καταγωγής ζουν σε ένα εβραϊκό κράτος, δεν είναι ελεύθεροι. Λένε ότι το Ισραήλ είναι η µοναδική δηµοκρατία και µετά τις γενοκτονικές πολιτικές στη Γάζα; Υπάρχει δηµοκρατία όταν έχεις ένα λαό σε κατοχή; Ξέρετε παλαιότερα όταν ήταν πρωθυπουργός πάλι ο Νετανιάχου συγκυβερνούσε µε κεντρώα, φιλελεύθερα κόµµατα, τώρα είναι η πρώτη φορά που έχουµε κυβέρνηση καθαρά δεξιά µαζί µε φασίστες! Πολιτικοί όπως ο Ben Gvir που έχει καταδικαστεί 33 φορές για βίαιες συµπεριφορές είναι ο πιο ισχυρός υπουργός της κυβέρνησης. Έλεγα στη βουλή ότι “ένα παιδί είναι παιδί ,είτε είναι από το Ισραήλ ,είτε από τη Γάζα” και γελούσαν µαζί µου! Φώναζαν “τι είναι αυτά που λες δεν είναι το ίδιο”. Είναι αυτό δηµοκρατία;».

Λέµε στην κ. Τούµα για το σύνθηµα “Από το ποτάµι µέχρι τη θάλασσα, η Παλαιστίνη να ελευθερωθεί” που ακούγεται σε πολλές διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης και που σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες είναι απαγορευµένο και συλλαµβάνεσαι αν το φωνάξεις. Θεωρούν ότι εκφράζει την επιθυµία εξαφάνισης του Ισραήλ, εσείς πως το αντιµετωπίζεται; «Είναι ένα σύνθηµα που δεν θα το υποστήριζα, αλλά αυτοί που µιλάνε για το “µεγάλο Ισραήλ” που περιλαµβάνει την Ιορδανία, το Λίβανο το Ιρακ δεν τους βάζει κανείς φυλακή. Η υποκρισία των Ευρωπαίων σε αυτό το σηµείο είναι τεράστια. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν το σύνθηµα αυτό και θέλουν να πάψει το Ισραήλ, αλλά και άλλοι που πιστεύουν ότι µπορεί να υπάρξει ένα κράτος µε Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς, όχι ότι θα ρίξουν τους Ισραηλινούς στη θάλασσα. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν δύο ελεύθερα κράτη. Όταν ποινικοποιείς οποιονδήποτε κάνει κριτική στην πολιτική του Ισραήλ, τον κατηγορείς ως αντισηµίτη, παίζεις το παιγνίδι της δεξιάς. Μπορεί να υπάρχουν και αντισηµίτες ανάµεσα σε αυτούς που το φωνάζουν και εγώ τους αντιπαλεύοµαι γιατί οι Παλαιστίνιοι είµαστε σηµίτες αλλά όταν το Ισραήλ υλοποιεί µια πολιτική γενοκτονίας οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι ένα σύνθηµα θα καταστρέψει το Ισραήλ; Ελάτε τώρα…».

ΟΙ ΣΤΟΛΙΣΚΟΙ

Θέτουµε το θέµα των στολίσκων (Global sumud Flotilla) που προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισµό της Γάζας. Πως βλέπετε τις προσπάθειες αυτές , την ρωτάµε, προσπάθειες στις οποίες δεν συµµετέχει η ΕΕ∆ΥΕ; «Η δική µου καθαρά προσωπική άποψη είναι ότι είναι µια από τις πιο δηµοφιλής, µη βίαιη προσπάθεια να φέρει ξανά το θέµα της Γάζας στην επικαιρότητα! Μια υπόµνηση κάθε 2-3 µήνες στην παγκόσµια κοινότητα ότι δεν πρέπει να ξεχνάµε πως εκεί υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε άθλιες συνθήκες, µε ελάχιστη τροφή και δίχως βασικά φάρµακα µε ευθύνη των πολιτικών του Ισραήλ. Οι άνθρωποι που επιβαίνουν στα πλοία αυτά, ξέρουν ότι δεν θα καταφέρουν να φτάσουν, ρισκάρουν τις ζωές για να αφυπνίσουν τον κόσµο. Αυτό που κάνει το Ισραήλ είναι µια πειρατεία σε διεθνή ύδατα. Ενάντια σε κάθε διεθνές δίκαιο απαγάγει ανθρώπους και δεν ακούω να αντιδρούν οι ΕυρωπαΪκές κυβερνήσεις πέραν της Ισπανίας».

Για το αν έχουν αυξηθεί οι αντιδράσεις και ανάµεσα στους Ισραηλινούς για την πολιτική του κράτους του Ισραήλ η κ. Τούµα απαντά πως « δεν θα πω ότι είµαστε οι µισοί, ούτε ότι είµαστε πλειοψηφία. Είµαστε η µειοψηφία αυτοί που αντιδρούµε στον πόλεµο και στην κατοχή. Στις 12 Νοεµβρίου του 2023 ένα µήνα µετά την έναρξη του πολέµου όταν κάναµε µια µεγάλη διαµαρτυρία στο Τελ Αβίβ, 3000 µας επιτέθηκαν, µας έβρισαν. Πλέον όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται δίπλα µας γιατί καταλαβαίνουν πως αυτό ο πόλεµος είναι εγκληµατικός δεν θα φέρει καµία ασφάλεια στο Ισραήλ αλλά θα προκαλέσει πιο µεγάλο πόνο».

Της ζητάµε να κλείσει την κουβέντα µας όπως επιθυµεί. «Ελπίζω πως η Ελληνική κυβέρνηση θα αντιληφθεί την πραγµατικότητα και θα ακούσει κάποια στιγµή τον λαό που ιστορικά ξέρουµε τις θέσεις του για την κατάσταση στη χώρα µας. Εύχοµαι η Ελλάδα να πάψει να είναι τόπος µε βάσεις από όπου εξαπολύονται επιθέσεις στη περιοχή µας» καταλήγει.