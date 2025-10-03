Όπως διαµορφώνεται ο ρωσοουκρανικός πόλεµος, το ενδεχόµενο να προκύψει µια πανευρωπαϊκή σύρραξη, που να εξελιχθεί σε παγκόσµιο πόλεµο είτε από λάθος είτε από σκοπιµότητα, είναι δυνατόν.

Ούτε η Ουάσινγκτον ούτε η Μόσχα έχουν την πολυτέλεια αυτό τον καιρό, να εµπλακούν σε µια διαµάχη επικοινωνιακού εντυπωσιασµού. ∆υσχερής είναι η κατάσταση, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει λύση τερµατισµού του ρωσοουκρανικού πολέµου, που πάει να εξελιχθεί σε αντιπαλότητα µεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Στο Κόσοβο, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, οι εχθροπραξίες ήταν παράνοµες, όπως και στη Γάζα. Αυτού του είδους την παρανοµία χρησιµοποίησε ο Πούτιν για να δικαιολογήσει την επίθεση στην Ουκρανία. Η Συνθήκη της Γενεύης απαγορεύει τη χρήση βίας, τις επιθέσεις σε αµάχους, τους µαζικούς θανάτους, τις καταστροφές υποδοµών, όπως νοσοκοµεία και σχολεία. Η στέρηση των απαραίτητων αγαθών για τη ζωή αποτελεί καταφανείς παραβιάσεις του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

Τα εγκλήµατα αυτά κατά της ανθρωπότητας συντελούν µαζί µε τη γενοκτονία τις πιο αποκρουστικές σκηνές βίας στην ανθρώπινη ιστορία. Σήµερα το Ισραήλ επαναλαµβάνει τη δυσώδη αυτή κατάσταση ως θύτης, αυτό που οι Εβραίοι έζησαν ως θύµατα. Η µαζική έξοδος ενός εκατοµµυρίου Παλαιστινίων, να αδειάσει η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί τη µητέρα όλων των εθνοκαθάρσεων.

Στη συνάντηση Τραµπ – Νετανιάχου στο Λεύκο Οίκο αποφασίστηκε ανακωχή 20 σηµείων για τον τερµατισµό του πολέµου στη Γάζα. Μια πρόταση εκτάκτου ανάγκης µπορεί ν’ αποτελέσει µόνιµη λύση;

Όλοι συµφωνούν από τη ∆ιεθνή Αµνηστία και από προειδοποιήσεις των οργάνων του Ο.Η.Ε., ότι οι βοµβαρδισµοί και οι καταστροφές στη Γάζα δεν είναι πόλεµος. Συνιστούν Γενοκτονία. Η µία πλευρά προστατεύεται από το κράτος του Ισραήλ, ενώ την άλλη δεν τη στηρίζουν πολλοί. Η γενοκτονική πρόθεση των Εβραίων αποδεικνύεται από την πρόθεση τους απαγόρευσης αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, παντί τρόπω, και τη δηµιουργία ενός µηχανισµού, που οδηγεί σε θάνατο όσων συνωστίζονται, άνδρες, γυναίκες, γέροι και παιδιά για λίγο φαγητό.

Οι ισχυροί χρησιµοποιούν το “δίκαιο ως φύλλο συκής”, για να δικαιολογήσουν τις βαρβαρότητές τους, αλλά µόνο οι πιέσεις απ’ τους πολιτικούς µε διαπραγµατεύσεις θα σταµατήσουν τη γενοκτονία. Οι θύτες πρέπει να θυµούνται ότι καµιά δύναµη δεν µπορεί να αποδεχθεί την ανθρώπινη τάση ν’ αντιστέκονται στην καταπίεση.