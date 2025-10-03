menu
22.3 C
Chania
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΤρίτη Γνώμη
Τρίτη Γνώμη

Γενοκτονία

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
0

Όπως διαµορφώνεται ο ρωσοουκρανικός πόλεµος, το ενδεχόµενο να προκύψει µια πανευρωπαϊκή σύρραξη, που να εξελιχθεί σε παγκόσµιο πόλεµο είτε από λάθος είτε από σκοπιµότητα, είναι δυνατόν.

Ούτε η Ουάσινγκτον ούτε η Μόσχα έχουν την πολυτέλεια αυτό τον καιρό, να εµπλακούν σε µια διαµάχη επικοινωνιακού εντυπωσιασµού. ∆υσχερής είναι η κατάσταση, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει λύση τερµατισµού του ρωσοουκρανικού πολέµου, που πάει να εξελιχθεί σε αντιπαλότητα µεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Στο Κόσοβο, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, οι εχθροπραξίες ήταν παράνοµες, όπως και στη Γάζα. Αυτού του είδους την παρανοµία χρησιµοποίησε ο Πούτιν για να δικαιολογήσει την επίθεση στην Ουκρανία. Η Συνθήκη της Γενεύης απαγορεύει τη χρήση βίας, τις επιθέσεις σε αµάχους, τους µαζικούς θανάτους, τις καταστροφές υποδοµών, όπως νοσοκοµεία και σχολεία. Η στέρηση των απαραίτητων αγαθών για τη ζωή αποτελεί καταφανείς παραβιάσεις του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

Τα εγκλήµατα αυτά κατά της ανθρωπότητας συντελούν µαζί µε τη γενοκτονία τις πιο αποκρουστικές σκηνές βίας στην ανθρώπινη ιστορία. Σήµερα το Ισραήλ επαναλαµβάνει τη δυσώδη αυτή κατάσταση ως θύτης, αυτό που οι Εβραίοι έζησαν ως θύµατα. Η µαζική έξοδος ενός εκατοµµυρίου Παλαιστινίων, να αδειάσει η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί τη µητέρα όλων των εθνοκαθάρσεων.

Στη συνάντηση Τραµπ – Νετανιάχου στο Λεύκο Οίκο αποφασίστηκε ανακωχή 20 σηµείων για τον τερµατισµό του πολέµου στη Γάζα. Μια πρόταση εκτάκτου ανάγκης µπορεί ν’ αποτελέσει µόνιµη λύση;

Όλοι συµφωνούν από τη ∆ιεθνή Αµνηστία και από προειδοποιήσεις των οργάνων του Ο.Η.Ε., ότι οι βοµβαρδισµοί και οι καταστροφές στη Γάζα δεν είναι πόλεµος. Συνιστούν Γενοκτονία. Η µία πλευρά προστατεύεται από το κράτος του Ισραήλ, ενώ την άλλη δεν τη στηρίζουν πολλοί. Η γενοκτονική πρόθεση των Εβραίων αποδεικνύεται από την πρόθεση τους απαγόρευσης αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, παντί τρόπω, και τη δηµιουργία ενός µηχανισµού, που οδηγεί σε θάνατο όσων συνωστίζονται, άνδρες, γυναίκες, γέροι και παιδιά για λίγο φαγητό.

Οι ισχυροί χρησιµοποιούν το “δίκαιο ως φύλλο συκής”, για να δικαιολογήσουν τις βαρβαρότητές τους, αλλά µόνο οι πιέσεις απ’ τους πολιτικούς µε διαπραγµατεύσεις θα σταµατήσουν τη γενοκτονία. Οι θύτες πρέπει να θυµούνται ότι καµιά δύναµη δεν µπορεί να αποδεχθεί την ανθρώπινη τάση ν’ αντιστέκονται στην καταπίεση.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum