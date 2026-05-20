Γενναίες γυναίκες που ξεγέλασαν ολόκληρα στρατεύµατα

Στην πορεία της Ιστορίας οι µάχες και οι πόλεµοι θεωρούνταν «ανδρική υπόθεση». Συνήθως οι γυναίκες απαγορευόταν να συµµετέχουν σε µάχες και έµεναν στα µετόπισθεν για να φροντίζουν παιδιά και ηλικιωµένους, τα χωράφια και τα ζώα, περιµένοντας τους πολεµιστές να επιστρέψουν. Βεβαίως, αυτό ήταν ο γενικός κανόνας, διότι παρά τα άκαµπτα κοινωνικά εµπόδια, υπήρξαν πολλές γενναίες γυναίκες που αρνούµενες να µείνουν στο σπίτι, έµπαιναν µπροστά σε µάχες και συµµετείχαν µε πυγµή και σθένος σε πολέµους. Έκοβαν τα µαλλιά τους, φορούσαν ανδρικές στολές και «βαφτίζονταν» µε ανδρικά ονόµατα για να υπηρετήσουν στην πρώτη γραµµή, ως «άντρες». Αυτές οι γυναίκες αντιµετώπιζαν διπλή απειλή: από τη µια εκείνη των εχθρικών πυρών και από την άλλη τον συνεχή φόβο µήπως τις ανακαλύψουν οι στρατιώτες µαζί µε τους οποίους πολεµούσαν. Τα κίνητρά τους κυµαίνονταν από τον έντονο πατριωτισµό και την επιθυµία για περιπέτεια µέχρι την απλή οικονοµική ανάγκη σε περιόδους απελπισίας. Σήµερα, οι Ιστορίες από τον Κόσµο ψάχνουν και σας παρουσιάζουν απίστευτες ιστορίες γυναικών που εξαπάτησαν µε επιτυχία ολόκληρους στρατούς και απέδειξαν περίτρανα ότι στις µάχες πολέµησαν καλύτερα από τους άντρες.

Sarah Rosetta Wakeman



Η Σάρα Ροζέτα Γουέικµαν ήταν µια νεαρή γυναίκα από τη Νέα Υόρκη που αποφάσισε να καταταχθεί στον Στρατό κατά τη διάρκεια του Αµερικανικού Εµφυλίου Πολέµου. Χρησιµοποιώντας το ψευδώνυµο Λάιονς Γουέικµαν, κατατάχθηκε στο 153ο Σύνταγµα Εθελοντών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης το 1862. Το κύριο κίνητρό της ήταν οικονοµικό, καθώς η αµοιβή για την κατάταξη και ο σταθερός µισθός των στρατιωτών της πρόσφεραν έναν τρόπο να στηρίξει την φτωχή οικογένειά της. ∆ιατήρησε µε επιτυχία τη µεταµφίεσή της καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, εκτελώντας τα ίδια εξαντλητικά καθήκοντα µε οποιονδήποτε άλλο άνδρα στρατιώτη. Η γυναίκα έγραφε συχνά επιστολές στην οικογένειά της περιγράφοντας λεπτοµερώς τις εµπειρίες της, εκφράζοντας παράλληλα υπερηφάνεια για τον τρόπο που εκτελούσε τα καθήκοντά της ως στρατιώτης. Εκείνο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι από τις επιστολές της φαίνεται πως βρήκε µια αίσθηση ελευθερίας στην ανδρική της µεταµφίεση, κάτι που δεν το είχε ως γυναίκα στην κοινωνία του 19ου αιώνα. Κανείς από τους στρατιώτες που πολεµούσαν µε τη Γουέικµαν δεν ανακάλυψε ποτέ την αληθινή της ταυτότητα. Η γυναίκα πέθανε τελικά -όχι από σφαίρα του εχθρού- αλλά από τον πιο συνηθισµένο «φονιά» του Αµερικανικού Εµφυλίου: τη χρόνια δυσεντερία. Πέθανε σε νοσοκοµείο στη Νέα Ορλεάνη το 1864 και θάφτηκε µε στρατιωτικές τιµές και τα δυο ονόµατά της «Λάιονς Γουέικµαν» στο Εθνικό Κοιµητήριο Chalmette στη Νέα Ορλεάνη. Χρόνια αργότερα, όταν η οικογένειά της κοινοποίησε τις ιδιωτικές της επιστολές, αποκαλύφθηκε η πραγµατική της ιστορία. Η ιστορία της παραµένει µια από τις καλύτερα καταγεγραµµένες περιπτώσεις γυναίκας που υπηρέτησε στον Εµφύλιο Πόλεµο, ακριβώς επειδή η αλληλογραφία της διασώθηκε.

Maria Quitéria



Η Μαρία Κιτέρια τιµάται ως εθνική ηρωίδα στη Βραζιλία για τον ρόλο της στον Πόλεµο της Ανεξαρτησίας εναντίον της Πορτογαλίας. Όταν κηρύχθηκε πρόσκληση για εθελοντές το 1822, ο πατέρας της τής απαγόρευσε να καταταχθεί. Απτόητη, η Κιτέρια έφυγε από το σπίτι της, έκοψε τα µαλλιά της και δανείστηκε τη στολή του κουνιάδου της για να καταταχθεί σε ένα τάγµα εθελοντών. Υιοθέτησε το όνοµα Μεντέιρος και γρήγορα αποδείχθηκε έµφυτη στρατιώτης µε εξαιρετική ικανότητα στη σκοποβολή. Ο πατέρας της τελικά την εντόπισε και αποκάλυψε την πραγµατική της ταυτότητα στον διοικητή της. Ωστόσο, λόγω της πειθαρχίας και της ικανότητάς της στο τουφέκι, ο διοικητής αρνήθηκε να τη διώξει. Της επέτρεψε να παραµείνει και µάλιστα την άφησε να τροποποιήσει τη στολή της (να φορά φούστα) και να διακρίνεται ως γυναίκα στρατιώτης εφόσον αποκαλύφθηκε το µυστικό της. Η Κιτέρια έγινε σύµβολο αντίστασης για τα βραζιλιάνικα στρατεύµατα που αγωνίζονταν για την ελευθερία τους. Μετά τον πόλεµο, παρασηµοφορήθηκε προσωπικά από τον αυτοκράτορα Πέτρο Α΄ και της δόθηκε ο βαθµός του Υπολοχαγού. Η κληρονοµιά της είναι τόσο διαχρονική που θεωρείται προστάτιδα του Σώµατος Αξιωµατικών Υποστήριξης του Βραζιλιάνικου Στρατού. Απέδειξε έτσι ότι η θέση µιας γυναίκας µπορεί να είναι ακριβώς εκεί όπου διεξάγεται ο αγώνας για την ελευθερία.

Joanna Żubr



Η Joanna Żubr ήταν Πολωνέζα που πολέµησε στους Ναπολεόντειους Πολέµους, αφού µεταµφιέστηκε σε άνδρα προκειµένου να καταταχθεί στον πολωνικό στρατό. Γεννηµένη το 1782, κατατάχθηκε µε το ανδρικό όνοµα Michał Żubr και υπηρέτησε την περίοδο που οι πολωνικές δυνάµεις πολεµούσαν στο πλευρό του Ναπολέοντα για να αποκαταστήσουν την πολωνική ανεξαρτησία. Η Żubr απέδειξε ότι ήταν ικανή και θαρραλέα στρατιώτης στη µάχη. Με τη γενναιότητά της κέρδισε τον σεβασµό των συναδέλφων της, οι οποίοι βέβαια πίστευαν ότι υπηρετούσαν στο πλευρό ενός άνδρα. Η ταυτότητά της τελικά αποκαλύφθηκε αφού η στρατιωτική της καριέρα είχε ήδη κερδίσει τον θαυµασµό των ανωτέρων της. Αντί για τιµωρία, της απονεµήθηκε το Virtuti Militari, το υψηλότερο στρατιωτικό παράσηµο ανδρείας της Πολωνίας. Φεύγοντας από τον στρατό, παντρεύτηκε έναν βετεράνο και έζησε µια ήσυχη ζωή, όµως η αξιοσηµείωτη υπηρεσία της εξασφάλισε µια «χρυσή» θέση στην πολωνική στρατιωτική ιστορία.

Francesca Scanagatta



Η Φραντσέσκα Σκαναγκάτα ήταν Ιταλίδα που υπηρέτησε στον Αυστριακό Στρατό κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων Πολέµων. Η ιστορία της ξεκίνησε όταν ο αδελφός της, ο οποίος θα φοιτούσε σε µια έγκριτη στρατιωτική ακαδηµία, αρρώστησε και δεν µπόρεσε να πάει. Βλέποντας την αρρώστια του αδελφού της ως ευκαιρία για να αποφύγει µια ζωή σε µοναστήρι, η Φραντσέσκα πήρε τη θέση του. Μεταµφιέστηκε σε άνδρα και αποφοίτησε µε επιτυχία από την ακαδηµία, ως αξιωµατικός. Στη συνέχεια υπηρέτησε σε αρκετές εκστρατείες σε όλη την Ιταλία και την Αυστρία και ήταν γνωστή για την πειθαρχία και τη γενναιότητά της, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Πολιορκίας της Γένοβας το 1800. Ο πατέρας της όµως, που ανησυχούσε για την ασφάλειά της τελικά αποκάλυψε την ταυτότητά της στους ανωτέρους της. Η γυναίκα δεν αντιµετώπισε κάποια τιµωρία, αντίθετα, της επετράπη να παραιτηθεί από την θητεία της τιµητικά και της χορηγήθηκε στρατιωτική σύνταξη. Αργότερα παντρεύτηκε έναν αξιωµατικό του στρατού, ωστόσο πάντα ήταν περήφανη για την ασυνήθιστη στρατιωτική της καριέρα.

