Τοπικά

Γενική συνέλευση κι εκλογές για το Σωματείο Επαγγελματιών Τεχνιτών Περιποίησης Άκρων Ονυχοπλαστικής και Ποδολογίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
0

Το Σωματείο Επαγγελματιών Τεχνιτών Περιποίησης Άκρων Ονυχοπλαστικής και Ποδολογίας Ν. Χανίων, λόγω μη απαρτίας στην προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση, χθες 19 Νοεμβρίου 2025, απευθύνει κάλεσμα στα μέλη του στην επόμενη που θα γίνει την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και ώρα 6.30 μ.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ν. Χανίων (κτίριο ΕΒΕΧ – 3ος όροφος – γραφείο 38).

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση:

«Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 6.30 μ.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ν. Χανίων (κτίριο EBEX, Ελ. Βενιζέλου 4 – 3ος όροφος – γραφείο 38)
Επίσης ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Χ. με τις κάλπες να ανοίγουν στις 18.30 μ.μ. & να κλείνουν στις 21:30 μ.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ν. Χανίων (κτίριο ΕΒΕΧ – 3ος όροφος – γραφείο 38)
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα, όπως ορίζει ο νόμος, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στην εκλογική διαδικασία.
Αιτήσεις υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11.00 π.μ. στα τηλέφωνα:
6945-875097 κ. Εύα Σακίρι (Πρόεδρος)
6978-163361 κ. Νίκος Μπαλαδάκης (Γεν.Γραμματέας)
28210-57747 Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ν. Χανίων».

