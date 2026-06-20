Γενική Συνέλευση και εκλογές στον ΣΗΠΕ

Στην εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αθήνα, συμμετέχουν σήμερα οι εκπρόσωποι των ημερήσιων περιφερειακών εφημερίδων της χώρας, με βασικό αντικείμενο τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της απερχόμενης διοίκησης, τον προγραμματισμό των δράσεων της επόμενης περιόδου και την εκλογή νέων οργάνων διοίκησης.

Οι εργασίες της 29ης τακτικής εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιούνται στο αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Καλλιθέα. Στο πλαίσιο της συνέλευσης παρουσιάζονται ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ενώ ακολουθεί συζήτηση για τις προτεραιότητες του Συνδέσμου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο περιφερειακός Τύπος.

Το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΣΗΠΕ.