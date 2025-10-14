menu
Γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης: «Δεν φοβάμαι κανέναν»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η υψηλόβαθμη δικαστικός Λετίσια Τζέιμς, «μαύρο πρόβατο» του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος της οποίας απαγγέλθηκαν κατηγορίες σχετικά με υποψίες για ψευδείς δηλώσεις, αψήφησε τον αμερικανό πρόεδρο και εξέφρασε χθες, Δεύτερα, την ανεπιφύλακτη υποστήριξή της στον Ζοράν Μαμντάνι, φαβορί για τις δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη.

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της μετά την απαγγελία της κατηγορίας, η γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι δεν φοβάται «κανέναν», υπαινισσόμενη τον αμερικανό πρόεδρο.

«Ξέρω τι αισθάνεται κάποιος όταν δέχεται επίθεση μόνο και μόνο επειδή έκανε τη δουλειά του», δήλωσε στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Μανχάταν αφού χαιρέτισε το πλήθος με υψωμένη γροθιά.

«Θα συνεχίσω να μάχομαι εναντίον των επιθετικών πολιτικών» της εξουσίας της Ουάσινγκτον, «δεν θα σταματήσω, δεν θα εγκαταλείψω και δεν θα υποκύψω. Δεν φοβάμαι κανέναν», δήλωσε η 66χρονη δικαστικός.

Σε βάρος της Λετίσια Τζέιμς απαγγέλθηκαν την περασμένη Πέμπτη κατηγορίες από σώμα ενόρκων στη Βιρτζίνια σχετικά με υποψίες ότι έκανε ψευδείς δηλώσεις για να πάρει ένα τραπεζικό δάνειο.

Η δικαστικός αυτή, η οποία έχει εκλεγεί με το Δημοκρατικό Κόμμα, είχε προχωρήσει σε διώξεις σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ και δύο γιών του, του Ντόναλντ Τζούνιορ και του Έρικ. Και οι τρεις κρίθηκαν ένοχοι ότι κατά τη δεκατία του 2010 διόγκωσαν κολοσσιαία την αξία των μετοχών του Trump Organization ώστε να πάρουν δάνεια με ευνοϊκότερους όρους από τράπεζες και να έχουν καλύτερες συνθήκες αφάλισης.

Έπειτα από μια πολύκροτη δίκη που διεξήχθη το 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ καταδικάσθηκε σε πρόστιμο 464 εκατομμυρίων δολαρίων. Τον περασμένο Αύγουστο το πρόστιμο αυτό ακυρώθηκε από εφετείο.

«Ήρθε η ώρα να δώσουμε μάχη για εσάς», δήλωσε σχετικά με την Τζέιμς ο 33χρονος Δημοκρατικός Ζοράν Μαμντάνι, φαβορί για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, κάνοντας λόγο για μια «αυταρχική κυβέρνηση η οποία διεξάγει μια ανελέητη εκστρατεία αντιποίνων εναντίον όλων αυτών που τόλμησαν να της αντιταχθούν».

Η εκλογή του επόμενου δημάρχου της Νέας Υόρκης, την οποία παρακολουθεί πολύ στενά ο πρόεδρος Τραμπ, θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν φαβορί τον Ζοράν Μαμντάνι, με διαφορά από τον πλησιέστερο αντίπαλό του, τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο.

