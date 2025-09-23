Γενική εφημερία Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειo-Πανάνειο» την Τρίτη

Από τις 08:00 π.μ. την Τρίτη, 23-09-2025 έως τις 08:00 π.μ. την Τετάρτη, 24-09-2025 θα εφημερεύσει το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο» λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πα.Γ.Ν.Η., όπως γνωστοποίησε προς ενημέρωση των πολιτών η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «το εν λόγω χρονικό διάστημα, όλα τα επείγοντα περιστατικά θα εξυπηρετηθούν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Ηρακλείου “Βενιζέλειο-Πανάνειο”».