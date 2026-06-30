Γενεαλογική έκθεση οικογένειας Μανούσακα – Βλαντά

Μια ξεχωριστή ιστορική και γενεαλογική έκθεση θα παρουσιαστεί για μία μόνο ημέρα, την Τρίτη 7 Ιουλίου και ώρα 20:00, στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων, από τον Σήφη Μανούσακα – Βλαντά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην έκθεση θα παρουσιαστούν 20 αναλυτικά γενεαλογικά δέντρα, τα οποία καταγράφουν την πορεία και την εξέλιξη των κλάδων της οικογένειας Μανούσακα, με τις ρίζες τους να φτάνουν έως το 1770, όταν ο Καπετάν Μανούσακας συμμετείχε στην ιστορική Επανάσταση του Δασκαλογιάννη κατά της Οθωμανικής κυριαρχίας.

Πρόκειται για μια πολυετή ερευνητική εργασία, η οποία αναδεικνύει την ιστορική συνέχεια της οικογένειας μέσα από τεκμηριωμένα στοιχεία, ονόματα, συγγενικές διασυνδέσεις και ιστορικές αναφορές, αποτελώντας ένα πολύτιμο τεκμήριο για την τοπική ιστορία και τη συλλογική μνήμη της Κρήτης.

Η έκθεση απευθύνεται τόσο σε μέλη της οικογένειας και απογόνους των ιστορικών γενεών, όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο που αγαπά την ιστορία, τη γενεαλογία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.