Γέμισε έντομα ο Κλαδισός ποταμός – Τι αναφέρει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με ανακοίνωσή της πληροφορεί τους πολίτες για την αυξημένη παρουσία εντόμων στην περιοχή του Κλαδισού ποταμού τα παρακάτω:

Κατά την τωρινή περίοδο, παρατηρείται στην περιοχή του Κλαδισού ποταμού τοπικά αυξημένοι πληθυσμοί εντόμων, τα οποία συγχέονται με τα κουνούπια. Το φαινόμενο δεν αφορά κουνούπια αλλά τους λεγόμενους «Χειρονόμους» (Chironomus spp. – Meigen) της μεγάλης τάξης των Δίπτερων, της οποίας τα ενήλικα έντομα μοιάζουν με κουνούπια αλλά δεν τσιμπούν, διότι δεν έχουν προβοσκίδα, δεν διαβιβάζουν ασθένειες όπως τα κουνούπια και μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί αλλεργική αντίδραση σε άτομα με ευαισθησία.

Πρόκειται επομένως για ακίνδυνα έντομα με πολύ μικρό κύκλο ζωής (είναι εύκολα αντιληπτός ο πληθυσμός των νεκρών εντόμων) και με βιολογία σημαντικά διαφοροποιημένη από αυτή των κουνουπιών. Οι αυξημένοι πληθυσμοί Χειρονόμων οφείλονται στον πυθμένα των ρεμάτων και στο μικρόκλιμα των περιοχών στις οποίες παρατηρούνται. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία τους είναι ένα παροδικό φαινόμενο, το οποίο και παρακολουθείται συστηματικά.

Oι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για μείωση της όχλησης από τους Χειρονόμους. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν:

• Αποφυγή του ανάμματος εξωτερικών φώτων των κτιρίων και κυρίως αυτών που βρίσκονται στις βεράντες και τις εισόδους των σπιτιών.
• Αντικατάσταση των λαμπτήρων λευκού φωτός με άλλες κίτρινου φωτός.
• Τοποθέτηση πυκνών συρμάτινων πλεγμάτων (σίτες) σε εξωτερικές πόρτες και παράθυρα.
• Κλείσιμο των παραθυρόφυλλων και των κουρτινών το βράδυ, ώστε να μη φαίνεται το εσωτερικό φως των σπιτιών από μακριά και να προσελκύονται οι Χειρονόμοι.
• Χρησιμοποίηση ηλεκτρικών συσκευών παγίδευσης εντόμων.
• Στις Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος/Τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν υπαίθριους χώρους πελατών να αποφεύγεται το άναμμα του λευκού φωτός και να μην τοποθετούνται τραπέζια για τους πελάτες κάτω από λάμπες (φωτεινές πηγές).

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

