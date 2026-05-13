Γέμισε έντομα ο Κλαδισός ποταμός – Τι αναφέρει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Χανίων

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με ανακοίνωσή της πληροφορεί τους πολίτες για την αυξημένη παρουσία εντόμων στην περιοχή του Κλαδισού ποταμού τα παρακάτω:

Κατά την τωρινή περίοδο, παρατηρείται στην περιοχή του Κλαδισού ποταμού τοπικά αυξημένοι πληθυσμοί εντόμων, τα οποία συγχέονται με τα κουνούπια. Το φαινόμενο δεν αφορά κουνούπια αλλά τους λεγόμενους «Χειρονόμους» (Chironomus spp. – Meigen) της μεγάλης τάξης των Δίπτερων, της οποίας τα ενήλικα έντομα μοιάζουν με κουνούπια αλλά δεν τσιμπούν, διότι δεν έχουν προβοσκίδα, δεν διαβιβάζουν ασθένειες όπως τα κουνούπια και μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί αλλεργική αντίδραση σε άτομα με ευαισθησία.

Πρόκειται επομένως για ακίνδυνα έντομα με πολύ μικρό κύκλο ζωής (είναι εύκολα αντιληπτός ο πληθυσμός των νεκρών εντόμων) και με βιολογία σημαντικά διαφοροποιημένη από αυτή των κουνουπιών. Οι αυξημένοι πληθυσμοί Χειρονόμων οφείλονται στον πυθμένα των ρεμάτων και στο μικρόκλιμα των περιοχών στις οποίες παρατηρούνται. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία τους είναι ένα παροδικό φαινόμενο, το οποίο και παρακολουθείται συστηματικά.

Oι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για μείωση της όχλησης από τους Χειρονόμους. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν:

• Αποφυγή του ανάμματος εξωτερικών φώτων των κτιρίων και κυρίως αυτών που βρίσκονται στις βεράντες και τις εισόδους των σπιτιών.

• Αντικατάσταση των λαμπτήρων λευκού φωτός με άλλες κίτρινου φωτός.

• Τοποθέτηση πυκνών συρμάτινων πλεγμάτων (σίτες) σε εξωτερικές πόρτες και παράθυρα.

• Κλείσιμο των παραθυρόφυλλων και των κουρτινών το βράδυ, ώστε να μη φαίνεται το εσωτερικό φως των σπιτιών από μακριά και να προσελκύονται οι Χειρονόμοι.

• Χρησιμοποίηση ηλεκτρικών συσκευών παγίδευσης εντόμων.

• Στις Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος/Τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν υπαίθριους χώρους πελατών να αποφεύγεται το άναμμα του λευκού φωτός και να μην τοποθετούνται τραπέζια για τους πελάτες κάτω από λάμπες (φωτεινές πηγές).