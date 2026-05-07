“Γέφυρες” καινοτοµίας μεταξύ μαθητών από τα Χανιά και τη Σουηδία

» Εργαστήρι στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου

Συνεργασία, ανταλλαγή ιδεών, εµβάθυνση στην καινοτοµία, αναζήτηση έξυπνων λύσεων… Πάνω σε αυτό το µοτίβο µαθητές από το Πρότυπο ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου και από το Voxnadalens gymnasium συνεργάζονται αυτές τις ηµέρες στα Χανιά “στήνοντας” εικονικές επιχειρήσεις.

Εκπαιδευτικοί και µαθητές των δύο σχολείων, σε ένα διάλειµµα των εργασιών τους, µίλησαν στα “Χ.ν.” για το πώς η συνεργασία µπορεί να έχει θαυµαστά αποτελέσµατα.

«Ως Πρότυπο ΕΠΑΛ λειτουργούµε ως οργανισµός υποδοχής του σχολείου από τη Σουηδία. Τον περασµένο Νοέµβρη ήλθαν καθηγητές του Voxnadalens gymnasium για να γνωρίζουν το χώρο, συζητήσαµε κάποια πράγµατα για το πλαίσιο συνεργασίας και καταλήξαµε ότι θα µπορούσαµε να κάνουµε από κοινού ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα» µας εξηγεί η κ. Μαρίνα Σκανδαλάκη, υποδιευθύντρια και υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραµµάτων του Π.ΕΠΑΛ. Ακρωτηρίου.

Τις προηγούµενες ηµέρες οι µαθητές εργάστηκαν στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης. «Στα workshop, κάναµε εργασίες µε µικτές οµάδες Σουηδών και Ελλήνων µαθητών. Εκεί οι συνεργατικές οµάδες δηµιούργησαν επιχειρήσεις καινούργιες, µε ιδέες των παιδιών και το πρωί της Τετάρτης τις παρουσίασαν σε όλη την οµάδα. Ο στόχος µας είναι να µάθουν τα παιδιά πως διαχειριζόµαστε τις επιχειρήσεις αλλά και το τεχνικό κοµµάτι που το κάνουµε σε συνεργασία µε το Πολυτεχνείο. Παράλληλα ανταλλάσσουµε εµπειρίες, βλέπει ο ένας την κουλτούρα του άλλου, είχαµε την ευκαιρία να τους παρουσιάσουµε και Κρητικούς χορούς που τους ενθουσίασαν» λέει η κ. Σκανδαλάκη.

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συνεργασίας το ότι οι µαθητές από τα Χανιά ήταν πολύ ανοικτοί κάτι που βοήθησε και τους Σουηδούς µαθητές. «Οι δικοί µας οι µαθητές θεωρώ ότι ήταν κάτι παραπάνω από φιλόξενοι και έδειξαν την Κρητική φιλοξενία σε όλο της το µεγαλείο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά από τη Σουηδία είναι λίγο πιο µαζεµένα, είναι λίγο πιο εσωστρεφή από ό,τι καταλάβαµε και στην πράξη» εξηγεί η υποδιευθύντρια.

Ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από τη συνεργασία εµφανίζονται και οι εκπαιδευτικοί από το Σουηδικό σχολείο. Η καθηγήτρια Οικονοµίας κ. Hilda Dahrén, µας µιλάει για µια «πολύ ενδιαφέρουσα εµπειρία! Μάθαµε πολλά για την κουλτούρα σας και πως εργάζονται τα παιδιά για θέµατα επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας. Ήταν πολύ διασκεδαστικό να βλέπεις τις διαφορές µεταξύ των µαθητών και πως προσπαθούσαν να συνεργαστούν παρά τις διαφορές αυτές! »

∆εν µπορούµε να αποφύγουµε να ρωτήσουµε τους καθηγητές για την εικόνα από τις κτηριακές υποδοµές του Ελληνικού σχολείου που αντικειµενικά µόνο καλές δεν είναι. «Η αλήθεια είναι πως το σχολείο µας είναι νευότεκτο αλλά πιστεύω ότι το σχολείο σας είναι πιο ανοικτό και πιο ζεστό. Το δικό µας είναι πολύ ήσυχο και ήρεµο και είναι ενδιαφέρον να βλέπεις κάτι διαφορετικό πόσο ενεργητικό είναι το σχολείο σας» σηµειώνει η διευθύντρια κ. Linda Arve.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Πρώτη µας συνοµιλήτρια από τους µαθητές η Karin Elfstrand από το τµήµα Οικονοµίας. «Η εµπειρία είναι πολύ ωραία» δηλώνει η κοπέλα και συµπληρώνει «την πρώτη ηµέρα που ήλθαµε την Κυριακή ο καιρός θύµιζε λίγο Σουηδία. Τώρα το κλίµα είναι ζεστό και αυτή είναι η µεγαλύτερη διαφορά που βλέπουµε σε σύγκριση µε τη χώρα µας. Με τους Έλληνες µαθητές είχαµε µια πολύ καλή συνεργασία, εργαστήκαµε σε οµάδες, γνωρίσαµε ο ένας τον άλλο και κάναµε ενδιαφέροντα πράγµατα».

Στο ίδιος µήκος κύµατος και ο Heimer Junkka από τον τοµέα της τεχνολογίας. «Το κλίµα στο σχολείο σας είναι διαφορετικό. Οι Έλληνες µαθητές µιλάνε πιο δυνατά και πιο γρήγορα και στην αρχή ήταν δύσκολο να καταλάβουµε τι λένε. Αλλά το επίπεδο είναι καλό , αξίζει να έρχονται σε επαφή µαθητές από διάφορες πλευρές της Ευρώπης µε διαφορετική κουλτούρα. Το να καταλάβεις την κουλτούρα του άλλου είναι κάτι πολύ σηµαντικό» υπογραµµίζει ο Heimer.

Η Νάταλι Παντζελιουδάκη από το Π. ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου τονίζει από τη µεριά της πως «στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο να επικοινωνήσουµε γιατί ήταν λίγο ψυχροί απέναντι µας. Με τις διάφορες συνεργασίες και τα project που κάναµε ήλθαµε πιο κοντά! Συνεργαστήκαµε για µία επιχειρηµατική ιδέα φανταστική βέβαια και τη στρατηγική του µάρκετινγκ και πιστεύω ότι κάναµε καλή δουλειά».

Η Παρασκευή Μουτιάµπα παρατηρεί πως οι Σουηδοί συνοµήλικοι της «ήταν λίγο µαζεµένοι, αλλά προσπαθήσαµε να τους µιλήσουµε, να έλθουµε πιο κοντά. Όταν έγινε αυτό ξεκίνησαν να µας λένε και αυτοί για τα προβλήµατά στο δικό τους σχολείο, για τους καθηγητές τους και πώς είναι το δικό τους εκπαιδευτικό σύστηµα». Παράλληλα προσθέτει ότι «ήµασταν πρόθυµοι να τους παρουσιάσουµε τις ιδέες, να δείξουµε γενικά την Κρήτη, να πούµε για τα προβλήµατά µας όπως και αυτοί που έχουν προβλήµατα, να βρούµε ένα κοινό και να συνεργαστούµε στο project».

Τέλος ο Raduan Obed αναφέρει πως «φτιάξαµε µια επιχείριση που έχει να κάνει µε τη φυσικοθεραπεία. Παρότι στην αρχή ήταν κλειστοί τα παιδιά από τη Σουηδία τελικά ανοίχτηκαν και ανταλλάξαµε ιδέες και κάναµε κάτι πολύ καλό.»